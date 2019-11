Resultado Atlético de Madrid x Real Madrid (0-0)

Obrigado a todos que acompanharem este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre os times no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (22), às 15h45, no estádio Santiago Bernabéu. Empate com gols da Atlético. Uma vitoria simples, dá Real.

90+3' FIM DE JOGO! Tudo igual para o jogo de volta no dérbi: Atlético de Madrid 0 x 0 Real Madrid.

90+1 Ronaldo tenta a finalização, mas Oblak defende com tranquilidade.

90' Vamos até 93.

88' Quase! Após lançamento, Casillas sai mal e quase complica a vida merengue.

88' Cartão amarelo para Marcelo (Real Madrid) - Fora do jogo de volta.

86' Modric recebe na entrada da área após escanteio e tenta de primeira, mas a bola vai por cima do gol de Oblak.

84' Substituição no Real Madrid: Sai Carvajal, entra Arbeloa.

84' Cartão amarelo para Mario Suarez (Atletico) - Fora do jogo de volta.

82' Substituição no Atlético: Sai Koke, entra Fernando Torres.

81' Que perigo! Após bate rebate, Godin finaliza de voleio, mas a bola passa por cima.

80' Que jogada! Arda Turan sai costurando toda a defesa merengue, tenta passe para Mandzukic, mas Carvajal chega bem.

79' Cartão amarelo para Sergio Ramos (Real Madrid) e Raul García (Atlético).

78' Mario Suarez tenta enfiada em profundidade para Koke, mas o passe sai errado.

76' Substituição no Atlético de Madrid: Sai Griezmann, entra Raúl García.

75' Substituição no Real Madrid: Sai Benzema, entra Isco.

74' Sergio Ramos sai jogando errado e quase complica a vida merengue.

70' Mandzukic e Carvajal se estranham mais uma vez.

68' Que chance! Marcelo faz bela jogada e passa para Benzema, que, sozinho, ajeita para Ronaldo, que é travado na hora do chute.

66' Real Madrid puxa contra-ataque, mas Mario Suarez afasta.

64' Jogo volta a ficar quente.

60' Cristiano Ronaldo faz bela jogada pela esquerda, passa para Benzema, que domina mal e perde uma boa chance.

59' Arda Turan chega bem pela direita, cruza, mas a zaga merengue leva a melhor.

56' Kroos recebe na intermediária e arrisca, e Oblak vai bem.

16:58 Tem gol na UCL! Vidal, de pênalti, abre o placar para a Juventus em Turim: Juventus 1 x 0 Monaco.

54' Cartão amarelo para Manduzkic (Atlético).

53' Modric cruza, mas Oblak sai bem do gol.

51' Após divida com Sergio Ramos, Mandzukic leva a pior e fica sangrando após cotovelada.

49' Olha o perigo! Juanfran cruza da direita e Arda Turan cabeceia, mas ela vai para fora.

46' Siqueira tenta o cruzamento pela esquerda, mas a defesa afasta.

45' Rola a bola! Começa o segundo tempo!

16:45 As duas equipes vão voltando ao gramado do Vicente Calderon.

Posse de bola: Atlético 40% - 60% Real Madrid Finalizações (certas): Atlético 2 (1) - 10 (6) Real Madrid Cruzamentos: Atlético 9 - 18 Real Madrid Desarmes: Atlético 14 - 7 Real Madrid Faltas: Atlético 10 - 3 Real Madrid Escanteios: Atlético 4 - 2 Real Madrid

No outro jogo do dia nas quartas, Juventus e Monaco também vão empatando em 0 a 0.

45' Fim do primeiro tempo no Vicente Calderon! Tudo igual: 0 a 0. Domínio merengue, mas Oblak foi o grande personagem da primeira etapa.

45' Siqueira cruza, Griezmann cabeceia, mas cabeceia prensado com Sergio Ramos.

42' Que lance! Varane puxa o contra-ataque e cruza, mas Benzema não chega. James domina e bate cruzado, mas o Oblak defende mais uma vez.

41' Koke cruza, mas Varane afasta.

39' UUUUUUUUHHHH! Após belo contra-ataque, Modric recebe na entrada da área e arrisca, mas a bola passa por cima do gol de Oblak.

37' Casillas! Merengues saem jogando errado, Koke manda de cabeça para Griezmann, que gira batendo, mas goleiro merengue defende.

36' Oblak não para! Após cobrança de escanteio, a zaga do Atlético afasta, James Rodriguez pega na entrada da área e arrisca de trivela. Goleiro do Atlético vai busca no canto.

34' Real Madrid com bem mais posse de bola no jogo.

31' Oblak de novo! Bale recebe com espaço na intermediária e arrisca, mas goleiro colchonero vai bem mais uma vez.

30' Siqueira tenta cruzamento pela esquerda, mas a defesa merengue afasta.

26' Jogo fica equilibrado e com vários erros de passe neste momento.

23' Manduzkic é acionado, mas Casillas sai bem do gol.

22' Cristiano cobra, mas a bola vai na barreira.

21' Marcelo faz a jogada pelo meio e é parado com falta.

19' Arda Turan prende a bola no chão e o árbitro marca falta.

17' Godin! Bale faz bela jogada pela direita, cruza, mas zagueiro uruguaio tira.

16' Real Madrid tenta chegar com Ronaldo pela esquerda, mas a defesa tira,.

13' Koke cruza, mas Sergio Ramos manda para escanteio.

12' Marcelo faz falta em Arda Turan. Lá vem bola na área merengue.

11' Bale recebe pela direita e cruza, mas a zaga do Atlético afasta.

10' Sergio Ramos chega com o pé mais alto e Gabi fica no chão.

8' Oblak! Cristiano Ronaldo cobra a falta com veneno, mas goleiro do Atlético defende.

7' Modric sofre falta.

5' Merengues marcam mais presença no campo de ataque neste momento.

3' Que chance! Bale aproveita falha da defesa, sai na cara de Oblak, mas o goleiro colchonero defende!

2' Carvajal recebe pela direita e finaliza, mas Oblak defende.

0' Rola a bola! Começa os primeiros 90 minutos de Atlético de Madrid e Real Madrid!

15:43 As duas equipes estão no gramado do Vicente Calderon! Vai rolar a bola!

15:35 Curiosidade: O Atlético de Madrid ainda não sofreu gols em casa nesta edição da Uefa Champions League.

15:30 A torcida merengue também está presente ao Vicente Calderon.

15:25 Quem não para de chegar ao Calderon é a torcida do Atlético, que dará apoio ao time e promete lotar o estádio.

15:20 A bola rola em 25 minutos! Use a hashtag #AtletivRealVAVELbr no twitter!

15:01 Também estaremos de olho no outro duelo das quartas entre Juventus e Monaco. Qualquer lance de gol, anunciaremos aqui.

15:00 Os colchoneros já desembarcaram no Vicente Calderon.

Leia mais: Raio-x Real Madrid: com um ataque poderoso, a luta pela Undécima terá vários obstáculos

14:45 Banco do Real: Navas, Pepes, Khedira, Arbeloa, Jese Rodriguez, Isco e Illarramendi.

14:44 Banco do Atlético: Moya, Gimenez, Jesus Gamez, Tiago, Saul, Raúl Garcia e Fernando Torres.

14:42 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric e James Rodriguez; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

14:40 Atlético de Madrid escalado! Oblak; Juanfran, Godin, Miranda e Guilherme Siqueira; Gabi, Mario Suárez, Koke e Arda Turan; Griezmann e Mandzukic.

Leia mais: Raio-x Atlético de Madrid: a interminável raça argentina conciliada ao futebol moderno

14:30 Após os merengues, foi a vez dos donos da casa treinarem. Da mesma forma, Diego Simeone comandou um leve treinamento, para descontrair um pouco seus atletas para esse importante jogo.

14:25 O Real Madrid foi o primeiro a treinar no Vicente Calderon às vésperas do confronto. Carlo Ancelotti comandou uma atividade leve.

14:20 A contagem para o começo do clássico já está rolando no Vicente Calderon!

Enquanto que Toni Kroos é o lider em assistências dos merengues no campeonato com três, Koke, além de ser o líder de assistências dos colchoneros, também o líder do campeonato no quesito, com quatro passes para gol.

Pelo lado colchonero, Mario Mandzukic, que chegou à equipe nesta temporada, é o artilheiro, tendo colocado a bola na rede cinco vezes.

Além de ser o principal jogador da equipe, Cristiano Ronaldo também o artilheiro merengue na competição com oito gols marcados.

Quem apita o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid é o sérvio Milorad Mazic, que será auxiliado por Dalibor Djurdjević e Milovan Ristić.

Quem também falou pelo lado merengue foi Carlo Ancelotti, disse que sua equipe chega muito bem para a partida: "Chegamos muito bem à partida. Não tem nada a ver com o mês de fevereiro, quando fomos goleados. Estamos bem e podemos jogar com muita intensidade".

Diego Simeone falou sobre a diferençe entre as duas equipes: "São duas equipes diferentes, cada um com sua qualidades e características. Vai ser um jogo diferente de todos os outros".

O palco do duelo é o belíssimo Vicente Calderon, que deve estar entupido, como de costume, pela torcida colchonera, que promete apoiar seus jogadores até o fim.

Os merengues vão completos para a primeira partida, já que contam com a volta de Gareth Bale, poupado diante do Eibar no último final de semana, Toni Kroos e James Rodriguez, os dois últimos que cumpriram suspensão também diante da modesta equipe espanhola.

O Atlético de Madrid tem um pequeno problema para a partida. Raul Garcia é dúvida para a partida por conta de contusão, mas deve completar o banco.

FIQUE DE OLHO: Antoine Griezmann, meia-atacante do Atlético de Madrid. O jovem francês vem sendo decisivo em várias partidas. Por estar jogando mais avançado, Griezmann está contribuindo com várias bolas na rede e dando trabalho às defesas adversárias. Contra o Real Madrid não deve ser diferente.

FIQUE DE OLHO Atlético de Madrid x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. O português parece ter voltado a boa forma. Com oito gols nos últimos quatro jogos, Ronaldo está voando e deve dar muito trabalho à defesa do Atlético.

Sobre o adversário desta terça, Sergio Ramos disse: "É uma equipe muito competitiva e trabalhadora. Eles sabem fazer o outro time 'sofrer'. Para o Atlético, será um importante este título. Para nós, o importante será defendê-lo".

Para o volante Mario Suarez, do Atlético de Madrid, quem cometer menos erros, leva a melhor no duelo: "Um Dérbi sempre é um Dérbi, ainda mais contra o Real Madrid. Vai ser uma partida muito difícil. Nos conhecemos bem e sabemos os pontos fortes de cada um. Quem cometer menos erros deverá sair com a vitória".

Sem vencer há seis jogos contra o rival, a última vitória merengue sobre o Atlético foi mais que especial. 24 de maio de 2014. Palco: Estádio da Luz, em Lisboa. Final da Uefa Champions League. Em um jogo memorável, os merengues venceram na prorrogação e se sagraram campeões da Europa pela 10ª vez na história.

Uma das vitórias mais importantes dos colchoneros aconteceu no dia de 17 de maio de 2013, quando a equipe derrotou os merengues em pleno Santiago Bernabéu, se sagrando campeões da Copa del Rey.

O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano, pela 22ª rodada da La Liga, quando o Atlético trucidou os merengues, vencendo por 4 a 0.

Pela Uefa Champions League, colchoneros e merengues já se enfrentaram quatro vezes, sendo uma vitória para o Atlético, nenhum empate e três vitórias para o Real Madrid.

Diferente do Atleti, os merengues vem de vitória na La Liga. Em partida tranquila, os blancos derrotaram o Eibar por 3 a 0 e continuaram firme na briga pelo título espanhol. Relembre.

Visitante e rival do Atlético, o Real Madrid foi simplesmente impecável na primeira fase da UCL, somando 18 pontos e terminando na primeira colocação do Grupo B. Nas oitavas, a equipe sofreu bastante no segundo jogo, mas eliminou o Schalke 04.

Em sua última partida pela La Liga, os colchoneros empataram com o Málaga em casa por 2 a 2. Destaque para a atuação de Griezmann, que marcou os dois gols da equipe. Relembre.

Anfitrião no primeiro jogo, os Atlético de Madrid terminou a primeira fase da competição em primeiro no Grupo A com 13 pontos. Nas oitavas, os colchoneros eliminaram o Bayer Leverkusen nos pênaltis.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha sobre o Dérbi de Madrid entre Atlético de Madrd e Real Madrid, pelo jogo de ida as quartas de finais da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45 e você acompanha tudo conosco!