Salah, o egípcio que conquistou Florença e quer também a Europa

A saída de Juan Cuadrado para o Chelsea parecia uma perda irreparável para a Fiorentina, mas o egípcio Mohamed Salah chegou para causar ainda mais impacto no time de Florença. Decisivo desde sua chegada, o atacante de 22 anos foi uma das melhores contratações do mercado de inverno na Europa e, com um grande custo-benefício, fez o torcedor viola esquecer rapidamente o seu antecessor.

Mohamed Salah chegou à Fiorentina no começo de fevereiro e logo no seu primeiro jogo como titular, marcou e deu assistência na vitória da Fiorentina sobre o Sassuolo por 3 a 1. Em poucos jogos na Viola, ultrapassou os números de Cuadrado em toda a primeira parte da temporada. Até agora em 14 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências, enquanto o colombiano havia marcado cinco gols e dado quatro assistências em 20 jogos. Com muita velocidade e jogadas de arrancada com belos dribles, foi decisivo em vitórias contra grandes adversários.

Marcou na jogo da classificação na vitória por 2 a 0 contra o Tottenham na Uefa Europa League, que garantiu a Viola nas quartas de final. No cenário nacional, fez o único na vitória sobre a Internazionale, fora de casa, que quebrou um jejum de 15 anos do time de Florença sem vencer o time de Milão. Outro tabu quebrado graças a Salah foi o de vencer a Juventus, em Turim, fato que não acontecia desde 2007. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1, no jogo de ida das semifinais da Coppa Italia – acabou adiantando pouco, já que a Juve reverteu o placar e venceu em Florença por 3 a 0.

Salah foi repassado à Fiorentina como contra-peso do Chelsea pela contratação de Cuadrado – além dos 29 milhões de libras que entraram nos cofres viola. O jogador chegou por empréstimo de uma temporada, com salário pago pelo clube inglês e com opção de extender esse vínculo por mais um ano pelo valor de 1,5 milhão de euros. E a Viola não perdeu tempo e já pagou o valor aos Blues, informação confirmada pelo treinador Vincenzo Montella.

"Eu sabia de sua qualidade, mas não imaginava uma adaptação tão veloz. Ele marcou importantes e decisivos gols contra grandes clubes. O clube tem que avaliar as questões financeiras, mas o importante é que ele vai estar aqui conosco no próximo ano", afirmou após a vitória da Fiorentina por 2 a 0 sobre a Sampdoria, quando Salah marcou o segundo gol do jogo.

Por coincidência ou não, desde que Salah chegou, o rendimento do atacante Mario Gómez melhorou. Sem Giuseppe Rossi, que sofre contusões, o alemão viu no egípcio um parceiro ideal. Contratado na temporada passada, Gómez passou por momentos difíceis, superou contusões e agora forma com o egípcio uma dupla que é, por muitas vezes, fatal. Após marcar dois gols entre agosto e dezembro, 'Super Mario' já soma seis gols desde a chegada de seu novo companheiro, além de ter dado duas assistências – ambas para Salah.

Nas redes sociais, Salah também é um sucesso, principalmente entre os árabes. Após a sua chegada na Fiorentina, o time ganhou mais de 450 mil curtidas em sua página no Facebook, alcançando meteoricamente – e já ultrapassando – a marca de 1 milhão de fãs na rede social. Os posts do time também são constantemente inundados de comentários em árabe, da multidão virtual empolgada em ver seu ídolo brilhando no futebol europeu.

Se dentro de campo Salah é decisivo, fora dele, mostra caráter. O jogador, logo após sua mudança para Florença, quis saber mais sobre a comunidade islâmica da região e decidiu contribuir com 60 mil euros para ajudar a bancar reformas de algumas mesquitas da Toscana. Segundo o site Onislam, a ajuda foi recebida com muita empolgação pelos islâmicos, que admiram a maneira como, após todo gol, o jogador faz a prostração islâmica, associando à imagem da religião também a coisas positivas, deixando de lado as cenas de terrorismo, repetidas pelos meios de comunicação.

Desde a virada do ano, a Viola como um todo melhorou. Em 22 jogos em 2015, foram 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas – duas nas últimas duas partidas do time e a Fiorentina tem a terceira melhor campanha da Serie A no ano, atrás apenas de Lazio e Juventus. Em quinto lugar no Italiano, o time sonha com a vaga na Uefa Champions League, mas o caminho mais acessível parece o título da Europa League, onde enfrenta o Dinamo de Kiev nas quartas de final. Precisando superar o momento de abalo da eliminação pela Juventus na Coppa Italia e da derrota para o Napoli por 3 a 0, a Fiorentina precisa mais do que nunca que Salah brilhe. É o momento do egípcio provar que pode levar os viola a voos altos. Alguém duvida?