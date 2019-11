Danny, o toque de qualidade no meio-campo do Zenit

Daniel Miguel Alves Gomes. Falando assim, você dificilmente saberá de quem se trata. Porém, tudo fica mais fácil quando chamamos pelo famoso apelido: Danny. Principal meio-campista e capitão do Zenit, que disputará uma vaga nas semifinais da Uefa Europa League contra o atual campeão Sevilla, o português é uma das grandes armas de seu compatriota e técnico, o também lusitano André Villas-Boas. Ainda assim, poderá sair de graça ao fim da temporada. Uma situação, no mínimo, muito curiosa e intrigante.

Danny, apesar de defender a seleção nacional de Portugal, nasceu em Caracas, capital federal da Venezuela. Contudo, integrante de uma família totalmente portuguesa, se mudou para a Ilha da Madeira ainda muito jovem. Lá, se desenvolveu e cresceu futebolisticamente no Marítimo, onde atingiu o profissionalismo em outubro de 2001. Alguns poucos meses mais tarde, o atleta foi adquirido pelo Sporting, em um negócio que ultrapassou a marca de 2 milhões de euros.

Após fracasso em Lisboa, inclusive retornando, por empréstimo, ao Marítimo, Danny rumou a terras bem mais geladas. Por um valor menor ao da transferência anterior, Daniel chegou ao Dínamo Moscou, permanecendo na capital por mais de três anos, até acertar com o rico Zenit – à época maior transação da história da Russian Premier League, 30 milhões de euros.

Zenit, títulos e melhor período da carreira

Em São Petesburgo, não demorou muito para Danny ganhar reconhecimento. Na verdade, uma partida. Logo em sua estreia oficial, na Supercopa da Uefa de 2008, grande atuação, um gol, prêmio de melhor em campo e primeiro troféu com o novo clube. Uma noite que indicava apenas o início de uma interessante e vencedora parceria. Como a liga nacional russa ainda seguia o ano solar, Danny só disputou mais dez jogos até o final da temporada. Nestes, participou diretamente de outros dez gols – cinco tentos e cinco assistências.

O posterior campeonato, entretanto, acabou sendo o pior do português no Zenit. Foram apenas oito exibições, menos de 700 minutos e dois míseros gols. Isto por uma ruptura no ligamento cruzado de um dos joelhos, algo que ainda voltaria a assombrar o atleta no decorrer de sua carreira. Em 2009, já recuperado da grave contusão, Danny conseguiu sua primeira numeração dupla no torneio russo: foram dez idas às redes, fora os sete passes para gols.

Na última temporada antes da transição para o calendário da Uefa, outros bons números na conta de Daniel Miguel. Além disto, o primeiro título da liga. Na seguinte, o bicampeonato nacional. Contudo, um velho problema veio à tona: o ligamento cruzado. Novamente, Danny o rompeu e esteve ausente por um longo período. Em 2013/14, seu ciclo mais decisivo, com 13 gols e 13 assistências.

Seleção, atual momento e indefinição

Embora tenha tido intensa participação nas seleções de base – presente desde a sub-17 –, Danny, em toda a carreira, só teve duas sequências maiores com a equipe "adulta". A primeira se iniciou em 2010, pouco antes do Mundial. Com o técnico Carlos Queiroz, ganhou espaço em um momento importante e acabou disputando três jogos na Copa do Mundo da África do Sul – os únicos minutos em um grande torneio, aliás. A segunda continuidade, agora, após o Mundial 2014.

Sob comando de Fernando Santos, o já veterano meia tem sido peça vital para Portugal. Tanto que começou cinco dos sete cotejos jogados até aqui. No Zenit, 18 participações diretas em gols, encaminhamento da taça nacional e quartas de final da Uefa Europa League, onde seu time enfrentará o Sevilla. Entretanto, apesar de tudo isto, o jogador nascido em Caracas deverá deixar São Petesburgo. Com contrato expirando em junho deste ano e sem notícias de uma renovação, as coisas estão incertas.

Alguns outros clubes, inclusive, já demonstraram interesse e estariam negociando com o ex-camisa 10. Uma situação que causa dúvidas e cria questionamentos. Dentro de campo, Danny produz bastante e comanda as ações azuis. Fora dele, não sabe nada acerca do futuro. Desta maneira, chega a reta final da temporada como um dos fatores desequilibrantes de Villas-Boas. Fique de olho!