Desfalcado Bayern de Munique mede forças contra polivalente Porto pela UCL

Nesta quarta-feira (15), Porto e Bayern de Munique se enfrentam pela primeira partida da fase quartas de final da Uefa Champions League 2014/15, no estádio do Dragão, na cidade do Porto.

A equipe de Pep Guardiola, que lidera com folga a Bundesliga, não poderá contar com boa parte de seus jogadores que estão entregues ao departamento médico e vai com o que tem de melhor enfrentar a equipe portuguesa. Os dragões não terão seu principal atacante o colombiano e artilheiro da Liga Sagres, Jackson Martinez, com uma lesão na coxa.

O duelo começa as 15h45, e o arbitro da partida será o espanhol Carlos Velasco Carballo. O ultimo duelo entre as duas equipes ocorreu na temporada 1999/00, com vitória dos bávaros por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo brasileiro Paulo Sérgio e Linke e o também brasileiro Jardel fez para os portistas naquela ocasião.

Sem Jackson Martinez, Porto vai em busca de um grande resultado em casa

Os dragões que vem de vitória na ultima rodada da Liga Sagres, fora de casa, sobre o Rio Ave por 3 a 1. A equipe de Julen Lopetegui não poderá contar com o seu principal jogador, o colombiano Jackson Martinez, que sofreu um estiramento na coxa. Em seu lugar entra o camaronês Vincent Aboubakar. De resto será a equipe principal que vem atuando as ultimas partidas. A equipe portuguesa aposta em meio campo forte e na boa fase do brasileiro Casemiro, que faz uma grande temporada, e marcou um golaço na fase anterior contra o Basel.

Em coletiva, o comandante portista falou sobre o confronto e confia em seus jogadores: “Vamos enfrentar uma grande equipe e que vem fazendo história, e que tem por outro lado um grande treinador e que conhece muito de futebol. O Guardiola é um grande amigo e trabalhamos juntos nos tempos de Barcelona. Acredito que minha equipe tenha condições de enfrentar de igual para igual o Bayern, mesmo que eles tenham inúmeros desfalques, continua sendo uma equipe sensacional”.

E completou falando que o Porto tem condições de vencer o Bayern: “A nossa equipe tem condições de enfrentar o Bayern, e pode até vencer, mas será difícil. Mesmo sem seus principais jogadores, o time alemão ainda é forte e vai contar com boa parte dos campeões do mundo e prevejo dificuldades. Nós temos condições sim de enfrentar e vamos em busca de um grande resultado em nossa casa”.

Desfalcado Bayern vai com o que tem de melhor diante dos portugueses

O Bayern de Munique vai com o que tem de melhor para enfrentar a equipe portuguesa, e será praticamente o mesmo time que venceu no ultimo final de semana o Eintracht Frankfurt por 3 a 0. As baixas são o lateral Alaba, o zagueiro Benatia, os volantes Schweinsteiger e Javi Martinez, os meias Ribery e Robben e o veterano atacante Pizarro.

Na entrevista antes da partida, Pep Guardiola fez elogios ao time do Porto: “O Porto é uma das grandes equipes da Europa e tem em Lopetegui que é um grande treinador. Gosta de jogar de forma aberta e os seus jogadores ofensivos são muito dotados tecnicamente, esse é um dos seus pontos fortes, a qualidade individual”.

“Eles vão querer jogar a partir da defesa, para ter a bola e servir Quaresma e Brahimi que são os jogadores que jogam pelos lados do campo. No meio-campo possuem bons jogadores, como Quintero, Herrera e Casemiro. O Herrera é um jogador fantástico e que está a fazer uma época igualmente fantástica. Parece lento, mas é muito poderoso, um dos melhores jogadores do Porto. Brahimi é também um jogador excelente”, completou.

E completou dizendo sobre o que sua equipe fará o de melhor: “Faremos o nosso jogo, mesmo com esses desfalques e não podemos lamentar por isso, temos um elenco que pode suprir a altura essas ausências. Será um jogo duríssimo e temos condições de conseguir um grande resultado fora de casa e isso vai depender do nosso desempenho”.