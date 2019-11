Resultado Dínamo de Kiev x Fiorentina pelas quartas de final da Europa League 2015 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão de Dínamo de Kiev 1x1 Fiorentina, partida de ida das quartas de final da Uefa Europa League. Daqui a pouco mais informações da partida aqui na VAVEL Brasil. Boa Noite!

Com o empate heróico em 1 a 1 fora de casa, a Fiorentina leva a vantagem do gol fora para a Itália, podendo empatar a partida em 0 a 0 que se garante na próxima fase da Uefa Europa League.

A partida de volta será realizada na próxima quinta-feira (23), no Stadio Artemio Franchi, em Florença, na Itália.

Está é a primeira vez que o Dínamo de Kiev não vence em sua casa pela Europa League. Babacar conseguiu um gol muito importante para a Fiorentina nos minutos finais de jogo.

Dínamo de Kiev 1 x 1 Fiorentina. Gols anotados por Lens, aos 35 minutos e Babacar empatou para a Fiorentina aos 91 minutos de jogo.

94' FIM DE JOGO.

93' CARTÃO AMARELO PARA TOMOVIC.

91' Salah mandou o cruzamento, Babacar não conseguiu na primeira, mas na segunda tentativa mandou a bola pro fundo da rede e empatou a partida na Ucrânia.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FIORENTINA! BABACAR.

90' Teremos 3 minutos de acréscimos.

88' FUROU. Salah recebe passe na área, fura na primeira tentativa, na segunda o zagueiro do Dínamo afastou.

86' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS ALONSO. Espanhol recebe cartão por reclamação.

85' Salah invadiu a área, tirou um zagueiro, mas não conseguiu passar pelo segundo.

85' Lens tentou lançar Yarmolenko, mas Marcos Alonso ficou com a bola.

84' Escanteio cobrado, mas novamente a zaga do Dínamo afastou.

83' Escanteio para a Fiorentina.

83' ALTERAÇÃO NA FIORENTINA. Sai Borja Valero para a entrada de Aquilani.

82' Dínamo de Kiev apenas administra o resultado, já a Viola tenta de tudo para empatar a partida.

81' Salah recebe bom lançamento, mas o goleiro do Dínamo saiu da área e chutou para lateral.

80' O técnico Vicenzo Montella conversa com Aquilani, em breve deve entrar na partida o meia Italiano

79' ALTERAÇÃO NO DÍNAMO. Sai: Buyalsky e entra Chumak.

77' ALTERAÇÃO NA FIORENTINA. Sai: Mário Gomez para a entrada de Babacar.

76' NA TRAVE. Borja Valero recebe cruzamento, manda a cabeçada e a bola bate na trave, quase o empate da Fiorentina.

74' TOMOVIC. Lens entra na área, pedala, mas o zagueiro Tomovic aparece para roubar a bola.

73' SHOVKOVSKIY. Salah mandou o chute, mas o goleiro do Dínamo estava lá para fazer a defesa.

71' Borja Valero cobrou a falta, mas Vida estava lá para afastar.

70' CARTÃO AMARELO PARA LENS. Falta dira de Lens em Mati Fernández, cartão amarelo para o jogador do Dínamo.

69' Fiorentina cobra escanteio, mas a zaga do Dínamo aparece para afastar

68' Yarmolenko tentou invadir a aréa, mas Marcos Alonso apareceu para roubar a bola.

67' SUBSTITUIÇÃO NA FIORENTINA. Sai: Joaquín para a entrada de Vargas.

65' CARTÃO AMARELO PARA ALONSO! Desta vez foi o lateral da Fiorentina que fez a falta e levou cartão amarelo.

64' CARTÃO AMARELO PARA SYDORCHUK! Jogador do Dínamo puxou a camisa do meia da Fiorentina e recebeu cartão amarelo.

62' Yarmolenko laçou pro ataque, mas a defesa da Fiorentina aparece bem novamente para cortar.

60' Yarmolenko tentou invadir a área, mas adiantou muito a bola e ficou fácil para Badelj recuperar.

59' Dínamo de Kiev com dificuldades, equipe finalizou apenas uma vez na segunda etapa.

58' Escanteio cobrado pela Fiorentina, mas o goleiro do Dínamo saiu de soco para tirar a bola da área.

56' Borja Valero cruzou, mas não tinha nenhum jogador da Fiorentina na área e a bola ficou com a defesa do Dínamo.

56' Yarmolenko faz boa jogada, lança para a área, mas zagueiro da Fiorentina sofre falta no seu campo de defesa.

55' Todo o banco de reservas da Fiorentina no aquecimento.

54' Partida esfriou na segunda etapa, equipes marcam muito e atacam pouco

51' Falta de ataque do Dínamo! Em um cruzamento de Danilo Silva, Mário Gomez é derrubado no campo de defesa e o juiz marca falta.

49' Salah recebeu mandou o chute, mas chutou em cima do zagueiro Dragovic

48' Equipes voltaram sem alterações e iniciam a segunda etapa da mesma maneira que antes, com muita marcação.

46' Danilo Silva arriscou o chute, mas a bola passou a esquerda do goleiro Neto e foi pra fora.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. Dínamo de Kiev 1 x 0 Fiorentina.

Ambas as equipes de volta ao gramado para o inicío da segunda etapa.

Finalizações: Dínamo 6 x 11 Fiorentina

Mesmo com a derrota parcial, a Fiorentina foi superior ao Dínamo na primeira etapa. Equipe Italiana atacou mais, mas o goleiro Brasileiro Neto não teve condições de defesas após um pequeno desvio no chute de Lens que parou no fundo da rede.

Intervalo de jogo: Dínamo de Kiev 1 x 0 Fiorentina, gol anotado por Lens aos 35 minutos de jogo.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

47' CARTÃO AMARELO PARA MÁRIO GOMEZ! Atacante Alemão faz falta e recebe cartão amarelo, jogador ficou irritado com o árbitro.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos!

45' Mati cobrou o escanteio, mas a zaga do Dínamo tira da área.

44' Na cobrança de lateral, Mati chuta na barreira, a bola vai pra fora e é escanteio para a Fiorentina.

43' CARTÃO AMARELO PARA DRAGOVIC! Zagueiro faz falta dura em Borja Valero, recebe amarelo e desfalca o Dínamo na partida de volta.

41' A Fiorentina sentiu bastante o gol, equipe fica mais atrás e não consegue sair para o ataque

39' TIRA SAVIC! Yarmolenko recebeu, ia passando pela defesa da Fiorentina, mas o zagueiro Savic chegou para roubar a bola do Ucrâniano.

38' Rybalka mandou o chute de fora, mas Neto segura firme e fica com a bola.

35' Em uma boa troca de passes do Dínamo, Lenz recebe, tira o zagueiro da jogada e manda um chute indefensável para Neto, um golaço que abre o placar na Ucrânia.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DÍNAMO! LENS!

34' Badelj tentou a resposta para a Fiorentina, chutou da entrada da aréa, mas a bola foi direto pra fora.

33' Rybalka recebeu e mandou um chute de longe, mas a bola foi direto pra fora, passou longe do gol de Neto.

31' PRA FORA!! Em uma boa troca de passes, Mati Fernández recebe e manda o chute da entrada da aréa, a bola passou muito perto do gol de Shovkovskiy.

30' Chegamos aos 30 minutos de jogo na Ucrânia, a partida segue empatada em 0 a 0.

26' DEFENDE SHOVKOVSKIY! Boa troca de passes da Fiorentina, Salah recebe de Borja Valero, manda o chute e o goleiro do Dínamo faz uma bela defesa evitando o gol do Egípcio.

24' SALVA SAVIC! Lens recebeu, chutou colocado, mas Savic apareceu para cortar e evitar o gol dos donos da casa.

23' SUBSTITUIÇÃO NO DÍNAMO: Sai: Antunes, lesionado e entra Vida

21' SHOVKOVSKIY! Cruzamento de Salah, mas o goleiro Ucrâniano aparece para defender em dois tempos.

20' Antunes irá sair do jogo mais cedo. O meia do Dínamo sentiu lesão e pediu substituição.

17' PRA FORA! Mário Gomez aproveitou o lançamento de Neto, chutou, mas a bola passou pelo lado esquerdo do goleiro Shovkovskiy.

16' NETO! Lens é lançado no ataque, mas arqueiro Brasileiro chega antes para ficar com a bola.

12' LANCE POLÊMICO! Joaquín chuta a a bola bate no braço do zagueiro do Dínamo na aréa e jogadores da Fiorentina reclamam de penâlti com o árbitro que mandou o jogo seguir.

11' Lens fez o cruzamento, mas Savic apareceu para tirar de cabeça

10' Tomovic tentou o cruzamento, mas novamente a defesa do Dínamo cortou.

8' Equipes não conseguem finalizar! Ambas as equipes chegam bem ao ataque, mas param na forte marcação e não conseguem o chute.

7' Joaquín recebeu de Gonzalo, tentou o chute, mas a zaga do Dínamo cortou.

5' Cobrança muito forte, cruzamento foi direto para a lateral.

5' FALTA PARA A FIORENTINA! Jogador do Dínamo acerta as pernas de Fernandéz e Viola tem falta pela lateral.

3' Ambas as equipes iniciaram a partida marcando muito bem, dificultando os ataques

1' Lens tentou o cruzamento para a aréa, mas Savic cortou de cabeça.

COMEÇA A PARTIDA, DÍNAMO DE KIEV E FIORENTINA SE ENFRENTAM!

Tudo pronto para o inicio da partida no Estádio Olímpico de Kiev

Ambas as equipes já estão no gramado aguardando o hino da Europa League.

Os Italianos vão para a partida sem Basanta e Lezzereni, todos afastados por lesão.

Os donos da casa não terão desfalques para a partida, Miguel Veloso que se recupera de uma lesão inicia o jogo no banco de reservas.

Fiorentina também confirmada pelo técnico Montella: Neto, Tomovic, Savic, Rodríguez, Alonso, Fernández, Badelj, Borja Valero, Salah, Gomez, Joaquín.



Dínamo de Kiev confirmado por Rebrov: Shovkovskiy, Danilo Silva, Khacheridi, Dragovic, Antunes, Sydorchuk, Rybalka, Yarmolenko, Buyalsky, Lens, Teodorczyk.

Pasqual, lateral da Fiorentina: "Eles têm grandes jogadores, o mais importante é o Yarmolenko. Nós vimos que ele pode fazer gols com movimentos inteligentes e com ritmo puro.", Comentou o atleta.



A partida será realizada no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, com a capacidade de 70 mil pessoas, estádio foi construído em 1923 e expandido em 2012.

Salah, o egípcio que conquistou Florença e quer também a Europa.

FIQUE DE OLHO: MOHAMED SALAH. Atacante da Fiorentina. Egípcio de 22 anos é o grande destaque dos visitante, o jogador acumula 7 gols em 14 jogos vestindo a camisa do clube, o jogador chegou ao clube em uma troca que levou Cuadrado para o Chelsea.

Andriy Yarmolenko, a esperança do Dínamo de Kiev em busca de um título internacional.

FIQUE DE OLHO: ANDRIY YARMOLENKO, atacante do Dínamo. Aos 25 anos é o principal destaque dos donos da casa. O jogador acumula 4 gols e 7 assistências na Uefa Europa League 2014-15.

O treinador da Fiorentina, Montella elogiou os advérsarios e disse que a partida veio na hora certa: "Essa partida difícil chega no momento certo, porque assim estaremos com a nossa concentração ligada ao máximo, pois o time do Dínamo é praticamente completa, tem uma grande trama de jogo.".

O técnico da equipe Ucraniana, Rebrov afirmou que mesmo com as recentes derrotas dos visitantes eles continuam tendo uma equipe dificíl de enfrentar: "'Apesar das derrotas da Fiorentina nas últimas partidas, é uma equipe muito boa, difícil de se jogar contra. Mas na frente da nossa torcida, dentro da nossa arena, não posso colocar o time na defesa."

Recentemente a Viola renovou com o lateral-esquerdo Pasqual, até 2016, jogador é um dos destaques da Fiorentina, jogador que recentemente foi convocado para a Seleção Italiana.

Ambas as equipes vem de resultados não muito agradáveis. O Dínamo vem de um empate contra o Zorya por 2 a 2, pelo Campeonato Ucraniano e a Fiorentina vem um uma derrota por 3 a 0, para o Napoli pela Serie A TIM.

As equipes vivem uma situação um tanto diferente, os donos da casa líderam o Campeonato Ucraniano, com 49 pontos e vem com o mesmo objetivo dos visitantes: Conseguir uma boa vantagem no jogo de ida, para se garantir na próxima fase com mais tranquilidade. Já a Fiorentina ocupa a 6ª colocação da Serie A, com 49 pontos, recentemente os visitantes foram eliminados da Coppa Italia pela Juventus.

Boa tarde leitor que navega no VAVEL Brasil! A partir das 16h, Dínamo de Kiev x Fiorentina se enfrentam pelas quartas de final da Uefa Europa League.