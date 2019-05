Embalado, Wolfsburg mede forças contra Napoli no primeiro jogo da Europa League

Nesta quinta-feira (16), Wolfsburg e Napoli se enfrentam pela primeira partida da fase quartas de final da Uefa Europa League 2014/15, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, na Alemanha. Os lobos, que vivem um grande momento na Bundesliga, vão medir forças com uma equipe, que vinha em mau momento na Serie A, mas venceu no último final de semana e vai com tudo para conseguir um grande resultado fora de casa.

O arbitro da partida será o espanhol Antonio Mateu Lahoz e o confronto começa às 16h05 (de Brasília). As duas equipes já se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada em 2010, com vitória dos napolitanos por 2 a 1. À época, os azzurri contavam com Cavani no ataque, que hoje atua no Paris Saint-Germain, e do outro lado tinha o brasileiro Diego, que atualmente joga no futebol turco.

Empolgados com um bom momento, Wolfsburg buscar sair com o triunfo no primeiro duelo

Os lobos venceram na ultima rodada da Bundesliga a equipe do Hamburgo fora de casa por 2 a 0 e, com isso, garantiu a vaga na próxima Uefa Champions League. O foco, contudo, é ainda buscar sair com a vantagem no primeiro duelo contra os napolitanos. A quipe da casa não deverá contar com o brasileiro Luiz Gustavo, machucado, com isso o jovem Arnold continuará na equipe titular.

Em entrevista coletiva, o técnico da equipe Dieter Hecking mostrou otimismo: “É um jogo difícil e vamos enfrentar um grande adversário. O Napoli mostrou sua força jogando fora de casa e pode dar trabalho, mas temos condições de sair com um grande resultado e ir para o segundo jogo mais tranquilo, porém é um confronto com um adversário direto e que busca o titulo da competição, sei que meus jogadores são capazes de sair com um grande resultado”.

O comandante ainda pediu alegar o perigoso ataque napolitano, sobretudo com o artilheiro Gonzalo Higuaín. “Eles tem um ataque muito forte e buscam sempre o jogo pelos lados do campo, e tem jogadores velozes como Mertens que é um grande jogador e o principal o Higuaín que é fazedor de gols e pode dar trabalho a nossa defesa, porém precisamos ficar atentos a esses jogadores e não podemos se descuidar de forma alguma”, disse.

Napoli quer espantar a má fase de vez e buscar um bom resultado fora de casa

Após ficarem cinco jogos sem vencer na Serie A, enfim o clube do sul da Itália conquistou uma convincente vitória no último final de semana diante da Fiorentina por 3 a 0. Assim, os napolitanos recuperaram a quarta colocação da Série A. O time de Rafa Benitez vai com tudo para enfrentar uma equipe que vem fazendo uma grande temporada e vive um grande momento. Da equipe que ganhou da Fiorentina, tem algumas mudanças. O uruguaio Gargano sai e entra em seu lugar o holandês De Guzman. A outra mudança é na parte ofensiva, com Gabbiadini dando lugar a volta do capitão Hamsík.

O treinador espanhol falou das expectativas do duelo: “É um grande duelo e vamos enfrentar uma equipe que joga para frente e buscar sempre o gol a todo instante, sei que todo cuidado é pouco e vamos preparados para enfrentá-los na casa deles, confio nos meus jogadores que tem capacidade de sair com um resultado positivo e dar tranquilidade para a segunda partida na nossa casa, mas o Wolfsburg tem uma grande equipe e já mostrou isso nessa competição”.

Benitez já conquistou esse torneio em duas ocasiões: a primeira foi na temporada 2003/04, no comando do Valencia, e a outra foi recentemente com o Chelsea, na temporada 2012/13. Além disso, o comandante tem um título de Uefa Champions League com o Liverpool em 2004/05.