Wolfsburg x Napoli pelas quartas de final da Europa League 2015 (1-4)

Encerramos por aqui a transmissão de Wolfsburg 1x4 Napoli, pela ida as quartas de final da Uefa Europa League. Fique conosco para saber mais informações sobre essa partida. Boa noite!

O Napoli pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim avançará às semifinais da Europa League.

Grande vitória do Napoli na Alemanha. Na próxima semana, mais precisamente na quinta-feira (23), as duas equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez no San Paolo, em Nápoles.

93' FIM DE JOGO!

90' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Insigne acha Callejón na área, que cruza para a área, mas a defesa corta.

86' Benítez vai fechar tudo com a entrada do zagueiro brasileiro Henrique.

85' ALTERAÇÃO NO NAPOLI! Sai Higuaín; entra Henrique.

84' Higuaín é bloqueado na hora do chute e perde o lance.

81' NO TRAVESSÃO!!! Gabbiadini pega de fora da área e manda no travessão do gol de Benaglio.

79' Perisic arranca em velocidade após puxada de contra-ataque, passa de Albiol e cruza para Bendtner empurrar às redes de Andújar.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! BENDTNER DIMINIU!

75' Insigne leva na área e Gabbiadini, entre os dois zagueiros do Wolfsburg, toca de cabeça para marcar o quarto.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! É GOLEADA! GABBIADINI!

74' ALTERAÇÃO NO NAPOLI! Sai Hamsík (ovacionado pelos torcedores napolitanos); entra Gabbiadini.

74' Hamsík tenta cruzamento de pé esquerdo, mas Naldo tira de cabeça.

73' De acordo com o site WhoScored, Hamsík marcou quatro gols nos últimos cinco jogos na Europa League.

70' ALTERAÇÃO NO WOLFSBURG! Sai Guilavogui; entra Arnold.

68' QUASE!!! Insigne caneta Vieirinha e solta um petardo de fora da área, mas o goleiro Benaglio espalma.

64' UHHH!!! Perisic arrisca de fora da área e quase marca um golaço. Passou muito próximo à meta de Andújar.

63' Erro na saída de bola do Wolfsburg, Callejón aproveita e cruza rasteiro para Hamsík, que somente escora para o fundo das redes. É o segundo do capitão napolitano no jogo!

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! HAMSÍK!

62' ALTERAÇÃO NO WOLFSBURG! Sai Schürrle; entra Perisic.

60' Inler coloca Insigne cara a cara com Benaglio, mas o bandeirinha assinala impedimento.

60' Torcida do Napoli cantando muito alto na Volkswagen Arena.

59' ALTERAÇÃO NO NAPOLI! Sai Mertens; entra Insigne.

56' ALTERAÇÃO NO WOLFSBURG! Sai Dost; entra Bendtner.

56' Wolfsburg mantém a posse de bola, mas não consegue quebrar o ferrolho defensivo armado pelo técnico Rafa Benítez.

54' Luiz Gustavo solta o pé de fora da área, mas a bola desvia em Callejón e vai para fora. Escanteio.

48' BENAGLIO!!! De cabeça, Hamsík lança e deixa Higuaín na cara de Benaglio, mas o arqueiro fecha o ângulo do atacante e impede o terceiro gol dos italianos.

47' Rodríguez cobra escanteio, mas a defeas napolitana tira.

45' ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA.

Equipes retornam do intervalo na Volkswagen Arena.

O gol que Higuaín marcou foi o sétimo do camisa 9 na Europa League 2014/15. Dentre os oito times restantes, o argentino é artilheiro isolado.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

45' ANDÚJAR!!! Schürrle abre espaço e solta o foguete, mas Andújar espalma e a bola parte no travessão antes de sair. Quase os lobos diminuem.

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

42' BENAGLIO!!! Higuaín rouba a bola, Mertens liga o contra-ataque e abre para Hamsílk, que, livre, chuta rasteiro e exige boa defesa do arqueiro do Wolfsburg.

41' Rodríguez cobra falta na área do Napoli, mas Anjúdar adianta-se e fica com a bola.

40' Caligiuri faz o drible, mas finaliza em cima de Raúl Albiol. No rebote, Schürrle cruza, mas o goleiro do Napoli fica com a bola.

38' Inler comete falta dura em Caligiuri.

36' De Bruyne tenta chegar à área do Napoli na base do drible, mas Albiol afasta de qualquer maneira.

34' NA REDE PELO LADO DE FORA! Napoli chega de novo com a dupla Hamsík-Higuaín, e o camisa 9, desta vez, finaliza na rede pelo lado de fora após um passe desconcertante do meia.

30' TRAVADO NA HORA H! Hamsík infiltra na defesa dos lobos e toca para Higuaín, mas o atacante é travado na hora do chute por Naldo. Por pouco não saiu o terceiro dos partenopei.

28' UHHHH! Ricardo Rodríguez cobra escanteio na cabeça de Naldo, que testa firme por cima do gol de Andújar. Passou perto...

27' De Bruyne levanta boa na área, mas a zaga do Napoli afasta.

23' Higuaín deixa Hamsík na cara do gol com um lindo passe entre a linha defensiva do Wolfsburg e o capitão do Napoli toca na saída de Benaglio.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! HAMSÍK!

20' Schurle leva a bola para a área do Napoli, mas ninguém vai ao encontro dela. Tiro de meta para os azzurri.

18' Lobos avançam suas linhas e pressionam a saída de bola do Napoli após o gol dos italianos.

15' UHHHH!!! Higuaín quase guarda o segundo dele no jogo, mas finaliza mal e a bola fica com a defesa do Wolfsburg.

14' Hamsík puxa contra-ataque em velocidade, abre para Mertens na esquerda e o meia-atacante deixa Higuaín na cara de Benaglio, que não perdoa e abre o placar na Alemanha.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! HIGUAÍN!

11' Callejón manda no "ponto futuro" para Maggio, mas o zagueiro Naldo chega junto e tira para a linha de fundo.

9' Boa jogada de Luiz Gustavo e De Bruyne quase resulta em gol do Wolfsburg, mas Inter afasta para escanteio.

8' O zagueiro brasileiro Naldo desce ao ataque e arrisca de fora da área, mas o goleiro do Napoli fica com a bola sem problemas.

7' Napoli com liberdade para tocar a bola no campo defensivo.

6' Rodríguez cobra falta com perigo à esquerda do gol de Anjúdar.

4' De Bruyne cobra escanteio, mas Higuaín, no primeiro pau, tira de cabeça.

2' Vieirinha faz boa jogada pela direita e cruza para a área buscando Dost, mas Andújar pula para fazer a defesa.

0' COMEÇOU A PARTIDA!

Atletas adentram o campo de jogo. Hino da Europa League sendo tocado na Volkswagen Arena.

Jogadores finalizam o aquecimento em campo e retornam ao vestiário.

Falta menos de 20 minutos para o iníco da partida.

Jogadores que ambas equipes estão fazendo trabalhos de aquecimento no gramado da Volkswagen Arena.

Lorenzo Insigne, atacante do Napoli: “Mesmo longe por conta da lesão eu sempre estive junto com esse grupo, sempre apoiei o time, e trabalhei duro e contribui sempre para ajudar no lado emocional. Agora que estou de volta quer dar o meu máximo com os meus companheiros. Este grupo está unido e é solido, existe uma grande harmonia entre a gente e isso é uma força que pode nos ajudar a conquistar grandes objetivos”, comentou o atleta.

Rafa Benítez, técnico do Napoli: “Enfrentaremos uma equipe com um potencial muito elevado, um clube internacional que tem mostrado na Bundesliga seu grande valor. Sabemos também que temos de dar o melhor de nós. Acreditamos nisso, não só amanhã, mas tem todos as partidas que enfrentarmos. Vi um grande espírito diante da Fiorentina, mas faltou mentalidade e qualidade, p mesmo no jogo com Lazio e Roma. Não, nós não tivemos sorte ao jogar bem, mas o futebol é assim muitas vezes e isso decide alguns resultados. Vamos dar cem por cento dentro de campo amanhã”, disse o técnico espanhol em sua coletiva.

Naldo, zagueiro do Wolfsburg: “Ele [Híguain] é um jogador muito bom, teremos de ser completamente concentrados os 90 minutos se quisermos defender bem contra ele. O Napoli tem dificuldades com jogadas aéreas? Isso é bom de ouvir. Espero que sejamos objetivos, quem sabe até eu não faça dois gols, mas nós temos um monte de jogadores que são muito forte a partir de situações de bola parada”, comentou o brasileiro ao ser questionado sobre Híguaín e ao ser informado por um dos reportes sobre a fragilidade do Napoli em bola parada.

Dieter Hecking, técnico do Wolfsburg: “Napoli está bem mais à frente da Internazionale, embora o time nerazzurro tenha feito uma grande partida jogando na Itália. Foi um grande desafio e amanhã será ainda mais difícil. Queremos nos desfrutar do jogo, quero que os jogadores se divirtam como fazem dentro de campo como tem sido nos últimos jogos. Quero ver a torcida entusiasmada e agraciada como futebol que vamos jogar”, disse Dieter Hecking em sua coletiva de pré-jogo ao se questionado sobre o duelo contra o Napoli.

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Híguaín, atacante do Napoli: Muitos acharam loucura quando o argentino trocou o Real Madrid pelo Napoli, mas Híguain, mesmo com tão pouco tempo de clube, já se tornou ídolo do time e supriu muito bem a saída de Edinson Cavani. O camisa 9 é tão goleador quanto foi o uruguaio, e vem sendo decisivo para os partenopei, principalmente na Europa League. Eles é um dos artilheiros da competição, e é a esperança de gols do Nápoli diante do Wolfsburg.

FIQUE DE OLHO: Luiz Gustavo, meio-campistas do Wolfsburg: De Bruyne e Bas Dost são sem dúvidas os caras no Wolfsburg, mas quem vem sendo tão decisivo quanto é o brasileiro Luiz Gustavo. Com desarmes e passes na medida, o brasileiro faz um papel de regista no time alemão e já chama a atenção de outros clubes. Rejeitado no Bayern de Munique, Luiz Gustavo reencontrou seu futebol nos lobos, o que o levou à Seleção Brasileira. Se o Napoli quiser chegar ao gol de Benaglio, primeiro vai ter de passar por Luiz Gustavo.

Como mandante o Wolfsburg perdeu apenas uma partida nessa Uega Europa League: 2 a 0 para o Everton, ainda na fase de grupos.

VISITANDE INDESEJADO: Quando o assunto é sobre o melhor visitante, os holofotes se voltam para o Napoli. Na fase 16-avos e nas oitavas, os partenopei venceram as duas vezes que jogaram com o seus adversários fora da Itália, e foram dois bons resultados: 4 a 0 no Trabzonspor e 3 a 1 no Dínamo Moscou.

O Wolfsburg perdeu duas nessa Uefa Europa League, mas ainda assim tem uma excelente campanha na competição com seis vitórias e dois empates.

Mas se os italianos estão mal na bota, na Uefa Europa League as coisas são bem diferente. O Napoli tem apenas uma derrota, na terceira rodada para o Young Boys, colecionando sete vitórias e tendo empatado apenas três partidas.

Já o Napoli, após ficar sem vencer cinco rodadas na Série A, bateu no último fim de semana a Fiorentina no San Paolo por 3 a 0, mas ainda assim está a sete pontos da terceira colocação, que dá vaga na próxima Champions, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato.

AVASSALADOR: O Wolfsburg não perde a sete jogos consecutivos, tendo apenas um empate. É sem duvidas a sensação na Europa, e não à toa é cotado por muitos como o time a ser batido nessa Europa League.

As duas equipes se enfrentam pela primeira vez na história nessa quinta-feira.

O Napoli, por sua vez, venceu, sem dificuldades, o Dínamo Moscou na Rússia por 3 a 1 e segurou o empate sem gols no jogo de volta na Itália.

O Wolfsburg chega nessa fase após despachar um italiano. Os lobos venceram a Internazionale na Alemanha por 3 a 2 e em Milão por 2 a 1 nas oitavas de finais e confirmaram seu favoritismo.

Já o Napoli, após cair de rendimento no cálcio e cair para a quarta colocação, os partenopei, além do título, querem chegar à Uefa Champions League, e vencer a competição seria o caminho mais acessível no momento.

Vice colocado na Bundesliga e já com a vaga na próxima Champions League garantida, o Wolfsburg vai a campo lutar para chegar a final do torneio europeu para fechar sua temporada com chave de ouro.

As duas equipes entram em campo logo mais na Volkswagen Arena pelo jogo de ida dessa quarta de final. A volta será na próxima semana, na Itália, no estádio San Paolo, na próxima quinta-feira (23).

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Wolfsburg x Napoli. Partida a ser realizada às 16h05, pelas quartas de final da Uefa Europa League.