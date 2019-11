Higuaín, a esperança de um Napoli oscilante em busca da Europa

Se hoje há um jogador que pode alcançar a idolatria que Diego Maradona ganhou no Napoli nos anos 80 e 90, este homem é Gonzalo Gerardo Higuaín, mais conhecido como Higuaín. Artilheiro máximo do time napolitano na temporada com 23 gols, o camisa 9 está seguindo fielmente os passos do maior jogador argentino de todos os tempos – há quem diga que Lionel Messi já deixou Maradona para trás – mandando bolas às redes dos times adversários. E será assim que o atacante pretende fazer nos dois jogos contra o Wolfsburg, pelas quartas de final da Uefa Europa League.

Embora Higuaín tenha passado em branco nos últimos seis jogos, o jogador tem uma boa média de gols na competição continental e é certeza de perigo constante na área adversária. O próprio Dínamo Moscou, time que foi eliminado pelo Napoli nas oitavas de final, acabou vítima de ‘Pipita’. Apenas no jogo de ida, na Itália, o argentino marcou uma bela tripletta e, assim, praticamente selou a classificação dos azzurri à próxima fase – o placar do jogo de volta não saiu do zero.

Com esses três gols, o argentino tornou-se o artilheiro máximo dentre os oito clubes que ainda disputam a Europa League. Em dez jogos, marcou seis gols, além de fornecer uma assistência. Se balançar as redes mais três vezes ultrapassará Alan, Romelu Lukaku, Branimir Hrgota e Luciano Vietto, todos com oito gols, e assumirá a ponta da lista de artilheiros da competição com nove tentos.

No entanto, enganam-se aqueles que acham que o Napoli está em uma grande fase e poderá bater de frente com a excelente equipe do Wolfsburg. A estrela de Higuaín é a exceção feita a uma temporada oscilante do time italiano. Na Serie A, por exemplo, o clube caiu de rendimento consideravelmente nas últimas partidas e agora vê Fiorentina e Sampdoria fungando em seu cangote. E querendo ou não, esse declínio do Napoli pode interferir na permanência de Higuaín, apesar de o atleta ter contrato com o clube até junho de 2018 e ganhar cerca de 4 milhões de euros anuais.

Não à toa, a imprensa europeia vem o especulando bastante em outros clubes com mais “ambição” (Arsenal, Atlético de Madrid, Liverpool e Manchester United) do que o Napoli. E, de acordo com os relatos da mídia, o atacante não quer ficar de fora de mais uma edição da Uefa Champions League, o que alimentaria os boatos de uma possível saída ao final da temporada.

Para por fim a essas especulações, resta ao Napoli vencer o único título que ainda lhe resta nesta temporada (Supercoppa Italiana, conquistada sobre a Juventus no final do ano passado, não basta), já que o gol de Lulic, da Lazio, tirou os partenopei de defender o título da Coppa Italia e a Serie A está selada à Juventus. Para isso, contudo, os napolitanos precisam se concentrar primeiro em superar o Wolfsburg.

Portanto, o oscilante time de Rafa Benítez terá uma difícil missão contra o Wolfsburg, mas o grande jogador capaz de penetrar a defesa do time alemão e proporcionar perigos de gols é, indiscutivelmente, Gonzalo Higuaín, sobretudo com o auxílio do meia Marek Hamsík, que retorna à armação da equipe após ser poupado contra a Fiorentina.