Fiorentina marca no fim e arranca empate do Dínamo de Kiev fora de casa

Jogando fora de casa contra o melhor mandante dessa edição da Uefa Europa League, a Fiorentina marcou com Babacar nos acréscimos da segunda etapa e quebrou o 100% de aproveitamento do Dínamo de Kiev na competição. Lens abriu o placar na primeira etapa para os ucranianos.

Líder do Campeonato Ucraniano, o Dínamo de Kiev visita o Volyn Lutsk no próximo domingo (19), às 15h30. A Fiorentina, 5ª colocada da Serie A, recebe o Hellas Verona na segunda-feira (20), às 15h45. O jogo de volta da Europa League acontece na próxima quinta-feira (23), às 16h05, no Artemio Franchi, em Florença.

Fiorentina domina, mas leva azar e sai atrás

A Fiorentina, pressionada pelas atuações ruins da última semana, se portou bem desde o começo de jogo. Sem dar chance para pressão, ficava com a posse de bola e conseguia criar chances, mas falhava nas finalizações. Aos 7, após jogada de Joaquín pela esquerda, Badelj arriscou, mas mandou longe.

Pelo Dínamo, as principais jogadas vinham com de Lens e Yarmolenko, mas as finalizações eram poucas. Aos 17, a Fiorentina chegou novamente. Salah passou por Antunes e cruzou rasteiro para Mario Gómez, que teve o primeiro chute travado e no rebote acertou o lado de fora da rede. Aos 22, o técnico Rebrov foi obrigado a trocar o lateral Antunes, com problemas musculares, e improvisar Vida na posição.

A primeira oportunidade mais perigosa do Dínamo foi aos 24. Lens tabelou com Yarmolenko e bateu de pé direito, mas Savic apareceu para evitar que a bola chegasse ao gol de Neto. Três minutos depois, Mario Gómez fez o pivô, ajeitou para Valero que abriu para Salah livre na direita, mas a finalização foi em cima do goleiro Shovkovskiy. Aos 31, novamente a Viola chegou com perigo. Joaquín, Mario Gómez e Mati Fernández trocaram passes na entrada da área, o chileno bateu e a bola passou muito próxima da trave esquerda do Dínamo.

Os chutes de fora da área eram armas das duas equipes, principalmente com Rybalka e Badelj. Apesar das 11 finalizações, não foi a Viola quem abriu o placar. Aos 35, Lens recebeu de Buyalskiy pela esquerda, trouxe para o meio e bateu forte. A bola desviou em Fernández e encobriu Neto, que nada pôde fazer para evitar o gol do Dínamo, que, apesar de jogar menos, saiu do primeiro tempo com a vantagem.

Babacar entra para resolver e Viola consegue empate

A Fiorentina voltou para a segunda etapa com a mesma postura, dominando a posse de bola e ocupando o campo de ataque ucraniano. O Dínamo de Kiev apostava nos contra-ataques e tinha em Yarmolenko uma válvula de escape para acalmar o jogo.

Apesar do domínio territorial, a Fiorentina chegava mais em cruzamentos, mas a defesa do Dínamo se segurava bem. O time italiano só passou a assustar aos 27. Alonso avançou pelo lado esquerdo, cruzou para Salah e ajeitou para Fernández, que bateu forte, mas Dragovic travou bem. Dois minutos depois, Tomovic fez jogada pela direita e ajeitou para Salah, que trouxe para o pé esquerdo e bateu colocado, mas Shovkovskiy defendeu tranquilo.

Precisando de um gol para melhorar a situação para o jogo de volta, a Viola passou a encontrar os espaços, se aproveitando do cansaço defensivo adversário. Aos 32, Marcos Alonso cruzou pelo lado esquerdo, Valero desviou de cabeça e acertou a trave direita do Dínamo. Logo na sequência, o Dínamo finalmente chegou. Lens fez jogada pela direita e tocou para trás até Belhanda, que bateu forte, mas mandou por cima.

A Fiorentina continuou com o domínio na bola, mas a partida se desenrolava e a Viola não parecia que ia conseguir seu gol. Mas, já nos acréscimos, após cobrança de lateral, Mati Fernández cruzou do lado direito e Babacar fez uma acrobacia após confusão dentro da área para vencer Shovkovskiy e empatar no último minuto de jogo, levando para a Florença a vantagem do empate sem gols.