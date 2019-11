Resultado Chelsea x Manchester United na Premier League 2015 (1-0)

FINAL DE JOGO: Na sequência, os Blues jogam contra o Arsenal e o United viaja até Londres e enfrenta o Everton no Goodison Park. Agradeço a preferência e a audiência, e encerro aqui a transmissão. Fiquem atentos ao pós-jogo desta partida e a todas as notícias no mundo dos esportes, só aqui, na VAVEL Brasil!

90+4' FINAL DE JOGO NO STAMFORD BRIDGE! Com gol singular de Hazard, o Chelsea vence o Manchester United e segue líder isolado na Premier League, agora com 79 pontos. O United perde a sequência de seis vitórias e segue na 3ª colocação, com 65 pontos

90+3' Cartão amarelo para Ander Herrera por simulação. Jogador tentou enganar Mike Dean caindo dentro da área mas árbitro estava esperto no lance

90+2' Mais uma substituição: sai Hazard e entra Willian

90+1' Substituição no Chelsea: sai Fabregas e entra Mikel

90' Mike Dean assinala quatro minutos de acréscimo

90' Chegamos ao final do tempo regulamentar. Hazard sofre falta e fica caído no chão

87' Jogo vai chegando ao fim e o United segue trocando passes sem objetividade

84' Di María encontra Falcao na grande área mas jogador estava em impedimento

83' Di María cobra mas Rooney cabeceia por cima do gol de Courtois

83' Escanteio para o Manchester United

80' Substituição no United: entra Blackett no lugar de Shaw

79' Manchester segue trocando passes na busca pelo empate

75' UUUHHHH!!! Shaw dá belo lançamento para Falcao, que chuta no travessão! Boa chance para o United

73' Hazard chuta para defesa consistente de De Gea, bem posicionado

69' Substituição dupla no United: sai Young e Mata e entra Di María e Januzaj

68' Rooney tenta chute a distância mas Courtois, bem posicionado, faz fácill defesa

67' Substituição no Chelsea: sai Oscar e entra Ramires

66' UHHHHH! Falcao chuta com a esquerda à esquerda de Courtois

64' Jogada trabalhada pelo Manchester. Shaw levanta para Fellaini que ajeita para Rooney, que chuta e a bola desvia na zaga

63' Falta de Oscar em Rooney e Mike Dean sinaliza o cartão amarelo para o brasileiro

61' McNair chuta para defesa de Courtois. Na sequência, Shaw faz boa jogada pela esquerda, cruza para Mata que bate prensado com Azpilicueta. Tiro de meta para o Chelsea

60' United segue trocando passes mas sem objetividade

57' Tentativa de cobrança ensaiada que não dá certo. Zaga dos Blues afasta o perigo

56' Falta na lateral da grande área de Ivanovic em Shaw! Cartão amarelo para o jogador do Chelsea

54' UHHHHHHHHH!! Quase o segundo do Chelsea! Drogba recebe lançamento e chuta prensado com Smalling. A bola encobre De Gea, Hazard tenta completar o lance mas a bola bate no travessão

53' Drogba faz falta dura em McNair e recebe o cartão amarelo

52' Fellaini afasta o perigo

52' Hazard tenta o drible em Smalling mas o zagueiro desarma para escanteio

50' Chegamos aos cinco minutos de segundo tempo e o Manchester segue com a posse mas estaciona na boa marcação dos donos da casa

47' Smalling tenta ligação direta mas lançamento vai direto nas mãos de Courtois

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

14:32 Os times vão voltando ao segundo tempo sem nenhuma modificação para os dois lados

14:29 Faltou pontaria para os jogadores visitantes. Nenhuma das cinco finalizações do United foram em direção ao gol, enquanto o Chelsea acertou uma de três

14:25 Os jogadores do United reclamaram de falta em Falcao no início do lance do gol. Mike Dean deixou o jogo seguir e Hazard abriu o placar para os Blues

14:22 A entrada de Rooney no meio campo foi boa, porém Falcao não fez um bom primeiro tempo. Van Gaal tem Van Persie e Di Maria no banco de reservas

45+1' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O United teve a posse de bola durante todo o primeiro tempo porém Hazard coloca o Chelsea em vantagem. O segundo tempo promete!!

45' Mike Dean assinala um minuto de acréscimo

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA!!!! Gol de Eden Hazard!! Saída errada do Manchester, Oscar ajeita de calcanhar para Hazard que coloca por baixo das pernas de De Gea! 1 a 0 Chelsea!!

IMAGEM: Alex Ferguson e Park Ji-Sung estão no Stamford Bridge acompanhando o confronto (Foto: Divulgação/Manchester United)

35' Partida é parada para atendimento médico em Ivanovic, que dividiu forte e levou a pior

34' Jogo perdeu a velocidade do início e segue preso no meio campo

29' Drogba cobra na barreira

28' Falcao divide no alto com Hazard. Mike Dean marca a infração do atacante colombiano na intermediária. Chance para o Chelsea!

26' O jogo fica preso no meio de campo, o United tem a posse porém falta criatividade no setor

20' Fellaini tenta cruzamento com a perna esquerda mas o passe sai muito forte. Tiro de meta para os Blues

20' Jogo atinge a marca de 20 minutos e os visitantes possuem 67% de posse de bola

17' Luke Shaw recebe bola na esquerda mas cruzamento desvia na zaga do Chelsea. Escanteio para o United

16' Mata busca inversão para Fellaini mas o belga comete falta no lance

13' McNair carrega até a entrada da área e bate. A bola desvia em Terry, escanteio para o United

12' Herrera tenta chute de longe mais a finalização vai para fora

11' Mesmo jogando fora de casa, o United vai ficando com a posse de bola

8' Cruzamento na primeira trave e Drogba cabeceia por cima do travessão

7' Hazard encontra Fabregas dentro da área mas De Gea limpa para escanteio

4' UHHHHHHHHHHHHHHHH!! Quase um golaço de Rooney! Shaw faz jogada pela esquerda, rola pra trás e o camisa 10 chuta colocado. A bola passa perto da trave direita de Courtois

2' Rooney tenta lançamento para Young mas Ivanovic intercepta o passe

0' ROLA A BOLA PARA O PRIMEIRO TEMPO! A saída fica por conta dos visitantes

As equipes seguem o protocolo da liga e vão se cumprimentando antes do confronto

Os times vão entrando em campo. Já já a bola rola para o jogão entre Chelsea e Manchester United

O árbitro responsável pela partida é Mike Dean

Pouco menos de dez minutos para o confronto. Clima no Stamford Bridge é de euforia e os torcedores dos Blues estão confiantes na vitória

Disposição tática do Chelsea para o jogo de logo mais. Mourinho escala Oscar aberto na direita (Foto: Divulgação/Chelsea)

Antes do início do confronto, Didier Drogba deu sua opinião sobre o jogo: "É sempre especial jogar contra o United. Meu primeiro jogo pelo Chelsea, lá atrás, foi contra eles"

Caso Wayne Rooney marque, o Chelsea será o 10º clube em que o inglês marcou dez ou mais gols. O camisa 10 vai confiante para o jogo em busca do recorde

Após meses fora por lesão, Van Persie retorna ao time e fica no banco de reservas

Fãs vão chegando ao Stamford Bridge, local do confronto de logo mais. O estádio tem capacidade para 41.841 espectadores e a promessa é de casa cheia para o jogo entre Blues e Red Devils (Foto: Getty Images)

O treinador holandês opta por escalar Wayne Rooney no meio campo devido aos diversos desfalques

Louis Van Gaal tem à sua disposição no banco de reservas: Valdes, Blackett, Rafael, Di Maria, Januzaj, Pereira, van Persie

Já o Manchester United vai a campo com: De Gea; Valencia, Smalling, McNair e Shaw; Mata, Rooney, Herrera, Young e Fellaini; Falcao

No banco, Jose Mourinho tem a disposição: Cech, Filipe Luis, Mikel, Ramires, Cuadrado, Willian e Solanke

CONFIRMADAS AS ESCALAÇÕES: O Chelsea vai a campo com: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta; Zouma, Matic, Oscar, Fabregas e Hazard; Drogba

Os Red Devils terão diversos desfalques para o confronto decisivo. Carrick, Rojo, Blind e Jones ficarão de fora da partida e Luke Shaw é dúvida, além de Van Persie que segue machucado. A dupla de zaga deverá ser Evans e Smalling. Rooney poderá retornar ao meio campo e Falcao deverá ser titular.

Já pelo lado do United as lesões podem complicar a escalação de Louis Van Gaal. Mesmo assim, o treinador está confiante e acredita que o Chelsea estará satisfeito com o empate: "Acho que para eles o empate está de bom tamanho. Claro que eles querem nos vencer, mas nós também queremos vencê-los". O holandês também falou sobre Juan Mata, que já jogou pelos Blues: "Normalmente eu coloco quem atuou no adversário de titular, portanto Mata deverá jogar".

O português ainda demonstrou confiança com seu elenco: "Eu amo meu elenco e amo lutar pelo nosso objetivo. A opção mais segura é conquistar os onze pontos, que não conseguimos ganhar em apenas dois jogos, mas podemos em sete. Não mudaremos nada", falou o treinador.

Durante a semana, Jose Mourinho falou o que espera da partida contra o United: "É fácil motivar meu time para jogar contra o Manchester United.", disse o treinador. Mourinho disse ainda que Remy é dúvida para o jogo e que a recuperação de Diego Costa está indo bem, e que o jogador deverá retornar aos treinamentos junto com o restante do elenco já na próxima semana

FIQUE DE OLHO: Juan Mata, Manchester United: Com passagem pelo Chelsea, Mata vem atuando da maneira que era esperada quando foi contratado. Articulador de jogadas no meio campo, o espanhol vem marcando gols e sendo de grande importância para a ótima sequência de vitórias dos Red Devils (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Eden Hazard, Chelsea: Cérebro do meio campo dos Blues ao lado de Fabregas, o camisa 10 do Chelsea vem fazendo uma temporada acima da média e tem sido importante para a campanha vitoriosa do líder do campeonato (Foto: Getty Images)

Em janeiro de 2009, Chelsea e United se enfrentaram Old Trafford em jogo válido pela Premier League. Ainda com Cristiano Ronaldo em seu elenco, os donos da casa venceram por 3 a 0, com gols de Vidic, Rooney e Berbatov. Veja os melhores lances daquela partida:

No dia 31 de outubro de 2012, os dois times protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da história, em partida válida pela quarta rodada da Capital One Cup. O confronto terminou empatado em 3 a 3 no tempo regulamentar, com Hazard, de pênalti, marcando o gol de empate aos 90', levando a prorrogação. No tempo extra, o Chelsea venceu por 5 a 4 com gols de Sturridge e Ramires. Confira os melhores momentos desse jogo eletrizante:

A última partida entre as duas equipes ocorreu no dia 26 de outubro do ano passado, em jogo válido pelo primeiro turno. O confronto terminou em 1 a 1 no Old Trafford, com Van Persie marcando o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. Drogba fez o gol dos visitantes. Confira os gols:

Os mandantes do confronto de logo mais têm recorde negativo contra o time de Manchester. No história dos embates, são 75 vitórias do United, 48 empates e 49 vitórias dos Blues

Os Red Devils vem de vitória impressionante no dérbi de Manchester sobre o rival City. Com gols de Young, Fellaini, Juan Mata e Smalling, o United goleou por 4 a 2. Sergio Aguero marcou ambos os gols dos visitantes

Já o United ocupa a terceira colocação na tabela. São 65 pontos conquistados e a vaga na Champions League do próximo ano é tratada como certa em Manchester, que vem de cinco vitórias seguidas

Na última rodada, os Blues venceram o QPR pelo placar mínimo fora de casa e conquistaram a terceira vitória consecutiva. O gol do triunfo foi marcado por Fabregas, aos 40' do segundo tempo

O mando de campo é do Chelsea, líder do campeonato com 73 pontos ganhos. No campeonato inglês, são 22 vitórias, sete empates e duas derrotas

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora comigo o jogão entre Chelsea x Manchester United pela 33ª rodada da Premier League. A partida será no Stamford Bridge e tem início às 13h30, horário de Brasília