Após derrota para o Porto, equipe médica do Bayern de Munique se demite

Nesta quinta-feira (16), um dia após a derrota de 3 a 1 para o Porto, pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2014/2015, a equipe médica do Bayern de Munique pediu demissão. O médico-chefe do clube alemão, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, deixou o cargo após 38 anos de serviços prestados à equipe. Seus três assistentes, Dr. Peter Ueblacker, Dr. Lutz Hänsel e Dr. Kilian Müller-Wohlfahrt, também solicitaram saída.

As sucessivas lesões no elenco da equipe renderam muitas críticas aos membros do departamento médico bávaro e estremeceram a relação dos profissionais da saúde com o técnico Pep Guardiola. Em carta apresentada à imprensa, os médicos afirmaram ser incompreensível "tentar responsabilizar o departamento médico do clube pela derrota, mas é isto que está sendo feito por setores no Bayern de Munique. Tal atitude destruiu o relacionamento de confiança mútua existente até então".

A lista de jogadores do Bayern lesionados é extensa. Entre os atletas afastados dos gramados estão o goleiro Tom Starke, o zagueiro Mehdi Benatia, o lateral-esquerdo David Alaba, o volante Javi Martínez, o meia Bastian Schweinsteiger e os meias-atacantes Arjen Robben e Franck Ribéry. Recentemente, o meia Thiago Alcântara voltou a jogar após uma série de contusões.

O atrito entre Müller-Wohlfahrt e Guardiola era antigo. Após a lesão de Benatia, decorrida na partida contra o Leverkusen, pelas quartas da DFB-Pokal, as câmeras flagraram o técnico espanhol aplaudindo ironicamente os médicos.

#Guardiola nach Benatias Verletzung in Leverkusen. #reminder #fcb #ärzteteam

Vine by Mario Rieker

A decisão da equipe médica deixou Markus Hörwick, assessor de imprensa do FC Bayern, surpreso. "Não fomos informados previamente a respeito. Não posso comentar sobre isso", disse o diretor de comunicação do clube.

Não é a primeira vez que Müller-Wohlfahrt pede afastamento do time alvirrubro. Em 2008, ele saiu do clube devido a um desentendimento com o então técnico Jürgen Klinsmann. Após Klinsmann deixar o Bayern rumo à seleção norte-americana, o médico de 72 anos retornou à instituição.

O Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt também trabalha na seleção alemã e tem como pacientes famosos o velocista Usain Bolt, o ex-jogador Lothar Matthäus, o cantor e compositor Bruce Springsteen, o ex-tenista Boris Becker e a tenista Andra Petkovic, além de personalidades da alta sociedade de Munique.

Os comandados de Guardiola voltam a campo no sábado (18), contra o Hoffenheim, na Rhein-Neckar-Arena, pela 29ª rodada da Bundesliga 2014/2015. O jogo de volta diante do FC Porto, por sua vez, está marcado para a próxima terça-feira (21). Os alemães necessitam de uma vitória por 2 a 0 ou por três gols de diferença para avançar à fase semifinal da Champions League.