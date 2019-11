Resultado Real Madrid x Málaga pela La Liga 2014/15 (3-1)

Obrigado a todos que acompanharem este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre os times no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima.

Com o resultado, os merengues deixam a diferença para os culés em dois pontos. O Málaga segue na 7ª colocação.

93' FIM DE PAPO NO BERNABÉU! Mesmo tomando um susto, o Real Madrid derrota o Málaga e segue na cola do Barcelona!

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! É DELE, É DA FERA: CRISTIANO RONALDO! Chicharito arranca, ganha do defensor na corrida e apenas rola para o português apenas empurrar para o fundo do gol!

89' É pressão! Amrabat tenta cabecear após cruzamento, mas a bola passa. O próprio Amrabat tenta de bicicleta, mas a zaga afasta.

87' Substituição no Málaga: Sai Darder, entra Duda.

86' Cartão amarelo para Tissone (Málaga).

83' Málaga busca um gol nesse final.

81' Substituição no Málaga: Sai Samu Castillejo, entra Horta.

80' Cartão amarelo para Toni Kroos (Real Madrid).

77' UUUUUUHHH! Cristiano Ronaldo cobra falta, mas a bola vai para fora.

76' Substituição no Real Madrid: Sai Arbeloa, entra Carvajal.

75' Substituição no Málaga: Sai Recio, entra Tissone.

72' Jogo volta a ficar aberto.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MÁLAGA! Juanmi recebe cruzamento e cabeceia forte, sem chances para Casillas! Temos um jogo!

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! James Rodriguez recebe, leva e chuta bonito, de canhota. Kameni ainda pega na bola, mas ela mrorre no fundo do gol!

67' PERDEU! Cristiano Ronaldo cobra, mas a bola pega na trave. Segue 1 a 0.

66' PÊNALTI PARA O REAL MADRID!

60' Substituição no Real Madrid: Sai Modric, entra Illarramendi.

53' Amrabat cruza rasteiro, mas Casillas defende.

48' James cruza para Sergio Ramos, mas Kameni corta bem.

45' Começa a segunda etapa!

15:55 Veja o gol que vai dando a vitória merengue.

15:48 Com este resultado, os merengues voltam a deixar a diferença em dois pontos em relação ao Barcelona.

45+1 Fim do primeiro tempo! Com um gol de Sergio Ramos, o Real Madrid vai batendo o Málaga por 1 a 0.

45' Ronaldo arrisca de muito longe, mas a bola vai por cima.

43' Merengues tocam bastante a bola.

39' Récio arrisca de muito longe, mas a bola vai para fora.

36' INCRÍVEL! Samuel faz a jogada pela direita, cruza, Marcelo tira para o meio da área e Darder chega finalizando quase na pequena área, mas manda por cima.

35' Málaga perdido no jogo. Não consegue mais chegar e leva uma grande pressão merengue.

33' GOL... IMPEDIDO! Após cobrança de falta, Sergio Ramos manda de novo para o gol, mas estava totalmente impedido.

32' Que beleza! Cristiano Ronaldo dá um rolinho + caneta em Sergio Sanchez.

30' Isco tenta passe em profundidade para Arbeloa, mas a bola corre demais.

28' KAMENI DE NOVO! James Rodriguez recebe passe de Cristiano Ronaldo, dá o chapéu no defensor e solta a bomba, mas goleiro camaronês defende.

26' Esse foi o quarto gol de Sergio Ramos no campeonato.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! E QUE BELO GOL! Cristiano Ronaldo solta a bomba na falta e Sergio Ramos aparece sozinho na segunda trave para mandar a bola para o fundo do gol!

23' Ronaldo tenta a jogada pela esquerda e é parado com falta. Boa chance.

22' James Rodriguez faz boa jogada pela esquerda, cruza, mas a defesa afasta.

20' Samu Castillejo vai para cima da marcação, cai, pede falta, mas o juiz deixa o jogo seguir.

17' Marcelo tenta lançamento para Chicarito, mas a bola vai muito forte.

16' KAMENI! James Rodriguez cobra falta, Chicharito desvia e o goleiro do Málaga faz grande defesa.

14' UUUUUUUUUUUHHH! Após cobrança de escanteio, jogador do Málaga cabeceia para trás e quase Sergio Sanchez abre o placar.

13' Olha o perigo! Amrabat recebe na entrada da área e solta a perna, mas Casillas espalma.

12' Chicharito é acionado, mas Angeleri ganha bem, no corpo.

10' Real Madrid tenta marcar presença no campo de ataque, enquanto Málaga chega nos contra-ataques.

8' Amrabat puxa contra-ataque, cruza, mas Samu Castillejo não consegue finalizar.

6' Após muito toque de bola, Modric cruza, mas Chicharito não consegue o cabeceio.

3' E não deu para o galês. Substituição no Real Madrid: Sai Bale, entra Chicharito.

2' Bale fica no chão, sentindo a panturrilha.

0' Rola a bola! Começa o jogo.

14:58 As duas equipes entram no gramado do Bernabéu.

14:53 Outro grande que confirma a vitória é o Atlético de Madrid, que bateu o Deportivo La Coruña fora de casa por 2 a 1.

Leia mais: Na cola do líder Barcelona, Real Madrid recebe Málaga pela Liga.

14:45 Mais cedo o Barcelona venceu o Valencia se mantêm na liderança nessa rodada. Veja como foi o confronto.

14:35 Com poucos minutos para o jogo, a torcida merengue começar a lotar os assentos do Santiago Bernabéu.

14:20 Veja quem estará à disposição de Carlo Ancelotti.

14:05 Málaga escalado! Kameni; Angeleri, Sergio Sanchez, Rosales e Boka; Recio, Samuel, Amrabat, Darder e Samu Castillejo; Juanmi.

14:03 Real Madrid escalado! Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric, Isco e James Rodriguez; Bale e Ronaldo.

13:45 Vestiário do Malaga antes do duelo.

Relembrando que a bola rola às 15h.

O Málaga, por outro lado, tem o Villarreal como adversário mais complicado.

Os merengues ainda tem adversários difíceis nesse final de campeonato, como Valencia e Sevilla.

Gracia disse que seu time sempre se prepara da mesma forma para os confrontos: "Muito entusiasmo e confiança. Sempre nos preparamos assim para os duelos. Contra o [Real] Madrid não será diferente".

Ancelotti também falou sobre o adversário: "Jogamos contra um rival de muita intensidade, dinamismo e que venceu o Barcelona no Camp Nou. Por isso precisamos estar ligados".

O palco do confronto é o Santiago Bernabéu, que promete estar cheio para apoiar os merengues nesse confronto.

Pelo lado do Málaga são três desfalques certos. O volante Camacho e o zagueiro Flávio Ferreira ainda se recuperam de contusão. Por suspensão, o zagueiro Weligton também está fora. O atacante Luis Alberto é dúvida.

O Real Madrid tem três desfalques para o confronto. Trata-se do jovem volante Alvaro Medran, do lateral-esquerdo Fabio Coentrão, e do atacante Karim Benzema, esse último será poupado.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Málaga: Samu Castillejo, meia-atacante do Malaga. O jovem de 19 anos é um dos grandes destaques na temporada, mostrando muita velocidade e habilidade quando parte para cima das defesas adversárias. É um jogador que merece ser observado.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Málaga: Gareth Bale, meia-atacante do Real Madrid. O galês parece ter voltado a boa forma. Contra o Atlético, Bale foi um dos principais jogadores merengues e promete dar muito trabalho nesta sábado.

Javi Gracia, técnico do Málaga, ressaltou que seus comandados fizeram um jogo competitivo no primeiro turno e podem complicar mais uma vez: "Nós fizemos um jogo competitivo no primeiro turno. Estamos focados em conseguir um bom resultado".

Carlo Ancelotti, técnico merengue, disse que o apoio da torcida será importante em Real Madrid x Málaga: "Estou seguro que o Bernabéu, como sempre, vai nos ajudar. Agora que a equipe está mostrando um bom futebol, sei que eles vão apoiar. Será importante".

A última vitória do Málaga sobre os blancos também é memorável. Com dois de Roque Santa Cruz e um de Isco, que hoje atua nos merengues, o Málaga venceu por 3 a 2.

Em março de 2011, os merengues aplicaram a maior goleada do confronto, quando Cristiano Ronaldo marcou três vezes na vitória por 7 a 0.

No primeiro turno, as duas equipes fizeram uma ótima partida, bem movimentada e emocionante, que acabou com a vitória merengue por 2 a 1.

Pela La Liga, Real Madrid e Málaga já se enfrentaram 67 vezes, sendo 43 vitórias merengues, 14 empates e dez vitórias do Málaga.

Os visitantes vem de um bom resultado na última rodada, quando empataram com o Atlético de Madrid em 2 a 2. Relembre.

O Málaga, por outro lado, está no um pouco acima do meio da tabela, sonhando com competições européias. A equipe está na 7ª colocação com 46 pontos, sendo 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Na última rodada, os merengues derrotaram o Eibar com tranquilidade por 3 a 0. Relembre.

Os merengues estão na segunda colocação da liga com 73 pontos. São 24 vitórias, um empate e seis derrotas na competição.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre Real Madrid x Málaga, em jogo válido pela 32ª da La Liga. A bola rola às 15h e você acompanha tudo conosco!