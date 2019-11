Resultado Internazionale x Milan na Serie A (0-0)

49'' Fim de jogo em San Siro! O Derby della Madonnina termina sem gols após uma partida muito disputada. A Internazionale no contexto geral foi melhor em campo e dominou amplamente no segundo tempo, mas não teve competência para marcar. O Milan se portou bem na primeira etapa, mas se encolheu na etapa final e se contentou com o empate.

46'' Cerci cruza na área e De Jong tenta um bonito voleio, mas não pega em cheio e Handanovic defende.

45'' Icardi recebe lindo lançamento de Shaqiri, domina e bate para fora, com certo perigo.

44'' Shaqiri também tenta arremate de longe, mas manda por cima.

43'' Menez recebe na entrada da área e arremata, mas carimba o zagueiro Vidic.

40'' Mesmo com as alterações, o Milan não ameaça o gol adversário, bem diferente da Internazionale que pressiona e já teve várias chances de marcar.

35'' D'Ambrosio finaliza de longe e a bola passa muito perto. Na sequência, o Milan mudou novamente: saiu Poli e entrou Cerci.

34'' Diego Lopez salva denovo! Após cobrança de escanteio a bola fica viva na área e Palacio finaliza para mais uma defesa do goleiro espanhol.

33'' Pressão da Internazionale! Juan Jesus finaliza de média distância e Diego Lopez faz boa defesa.

30'' Mudança na Internazionale: sai Kovacic e vem para o jogo Shaqiri.

28'' Segunda alteração no Milan. Saiu Suso e entrou Destro.

27'' Outro gol anulado da Internazionale! Outro ataque puxado por Palacio que rola para Hernanes que cruza e Mexès marca contra bisonhamente. Mas o atacante argentino cometeu falta em Antonelli na hora do cruzamento do meia brasileiro.

25'' Alex sente a panturrilha e será substituido. Paletta entra em seu lugar.

23'' Palacio puxa ataque pela direita e cruza na área, mas Diego Lopez atento, faz boa intervenção.

20'' Primeira alteração na Internazionale: saiu Gnoukouri e entrou Obi.

18'' Hernanes tenta o chute dentro da área, mas Antonelli desvia, cedendo escanteio. Jogadores da Internazionale ficaram pedindo pênalti, causando uma pequena confusão em campo.

16'' Palacio toca para Hernanes que não domina e sobra para Kovacic que arremata de fora da área, mas sem perigo.

13'' Hernanes acha D'Ambrosio livre pela direita, o lateral tenta o cruzamento e Bonaventura desvia para escanteio.

12'' Palacio domina dentro da área e chuta, a bola rebate na defesa e fica nas mãos de Diego Lopez.

10'' A partida fica muito mais estudada nesse momento. As duas equipes mostram estar receosas.

4'' Gol anulado da Internazionale! Hernanes acha Icardi livre que só rola para Palacio empurrar para o fundo das redes. Mas o impedimento do argentino foi assinalado.

0'' Tá rolando a bola para a segunda etapa. As duas equipes não mexeram e seguem com os mesmos times que terminaram o primeiro tempo.

46' Fim do primeiro tempo! O Derby della Madonnina está muito equilibrado e quente, mas segue sem gols.

45' Já recuperado, Poli retorna ao campo.

44' Após disputa aérea com Kovacic, Poli cai de mau jeito e precisa de atendimento médico.

39' A Internazionale caiu muito de produção e não consegue armar jogadas, errando muitos passes. O Milan cresceu no jogo e leva mais perigo ao gol adversário.

34' Mais uma jogada do Milan, Menez tenta o passe na área e Handanovic intercepta. Na jogada anterior, Juan Jesus cometeu falta em Suso e recebeu o segundo cartão de seu time na partida.

32' Bonaventura consegue boa jogada pela esquerda do ataque e cruza rasteiro, mas a defesa afasta. Na sequência, De Jong mata contra-ataque e também recebe cartão amarelo.

29' GOL ANULADO DO MILAN ! Suso manda na área e De Jong cabecea, Handanovic rebate parcialmente e Alex empurra para o fundo das redes. Mas o impedimento do volante holandês foi assinalado.

28' Agora quem tem falta perigosa é o Milan. Na bola, Suso. Medel recebeu cartão amarelo pela infração cometida em Abate.

26' Hernanes bate de esquerda e manda por cima, sem perigo.

25' Falta perigosa para a Internazionale após Antonelli colocar a mão na bola na entra da área. Na bola, Hernanes.

23' O Milan cresceu e a partida está mais equilibrada nesse momento.

19' Mais um chute de Suso, dessa vez mais forte, Handanovic espalma e a zaga da Internazionale afasta.

17' Boa trama do ataque do Milan que termina com chute de Suso. Handanovic defende sem problemas.

13' Menez consegue passar por Ranocchia e cruza rasteiro na área, mas ninguém aparece e Juan Jesus com tranquilidade afasta.

12' Kovacic faz boa jogada no meio campo e arrisca de fora da área, a bola passa perto do gol.

10' Defesaça de Diego Lopez ! Hernanes recebe na entrada da área e bate forte de esquerda e obriga a uma grande defesa do goleiro espanhol. Internazionale começa bem melhor a partida.

8' Gnoukouri faz boa tabela com Kovacic e cruza na área, Mexès tira para escanteio.

7' Após escanteio, Menez puxa contra-ataque, mas demora para tocar a bola e é desarmado.

6' Palacio tenta jogada pela esquerda mas Alex bloquea e cede escanteio.

3' O Derby começa quente, a Internazionale pressiona a saída de bola do Milan que tem dificuldades em sair jogando.

0' Começou o Derby della Madonnina !

Neste momento as equipes adentram o campo ao som do hino da Internazionale e a belíssima coreografia das duas torcidas.

Os dois times já voltaram ao vestiário e se preparam para entrar no gramado.

As duas torcidas prometem caprichar e realizar um lindo mosaico quando as equipes entrarem em campo.

Nesse momento, as duas equipes realizam o aquecimento no gramado do San Siro.

O Milan também já está escalado oficialmente: Diego Lopez; Abate, Alex, Mexes e Antonelli; Poli, De Jong e Van Ginkel; Suso, Menez e Bonaventura.

Formação oficial da Internazionale anunciada: Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Vidic e Juan Jesus; Kovacic, Medel, Gnoukouri e Hernanes; Icardi e Palacio.

No Milan, Alex e Suso devem ser titulares nos lugares de Paletta e Honda, respectivamente.

Na escalação da Internazionale não deverá ter o suíço Shaqiri como titular. Hernanes deve ocupar a sua função e dar espaço ao jovem Gnoukouri no time.

Devido ao salão do móvel que está sendo realizado desde o dia 12 na cidade, 10 mil estrangeiros irão assistir o Derby em San Siro, a maioria deles, chineses.

Com os resultados do começo da tarde na Serie A, quem vencer a partida dará um salto na tabela e assumirá o sétimo lugar.

O Derby della Madonnina tem esse nome em referência a estátua da Nossa Senhora que se localiza na Catedral Duomo, ponto histórico de Milão.

Com objetivos parecidos, Internazionale e Milan fazem um Derby della Madonnina menos brilhante que o habitual, mas não com menos rivalidade e disputas interessantes em campo: Leia mais: Derby della Madonnina: clássico entre Inter e Milan reserva interessantes duelos individuais

Não menos entusiasmado, o presidente do Milan, Silvio Berlusconi afirmou que o Derby é a partida mais importante do ano e quem sair vencedor, joga a crise para escanteio: ''Quem vencer irá sair da crise e quem perder ficará nela. O Derby é o jogo mais importante do ano e esse ano mais ainda, pois estamos quase com o mesmo número de pontos. Por isso devemos vencer.'', motivou o italiano.

O presidente da Internazionale, Erik Thohir falou com a imprensa e procurou motivar seus jogadores, lembrando que o Derby será visto pelo mundo todo e que espera uma atmosfera quente no estádio San Siro: ''A cidade de Milão pára por conta dessa partida, o mundo inteiro assiste esse jogo. Milhões de torcedores estão esperando esse evento tão especial que é o Derby. Esse será o meu quarto jogo contra o Milan desde que me tornei presidente e na primeira vez eu fiquei sem respiração.'', exclamou o indonesiano.

San Siro será a casa de mais um Derby della Madonnina, o 214º da história. Teremos estádio lotado, pois todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

Já no Milan, os desfalques são menos sérios, pois alguns deles já não atuam a algum tempo: Agazzi, Montolivo, Essien e El Shaarawy.

Os desfalques da Internazionale para a partida são: Jonathan, Dodó, Campagnaro, Guarín e Brozovic. Os dois últimos vinham sendo titulares e são perdas significativas para o treinador Roberto Mancini.

FIQUE DE OLHO: Jeremy Menez, atacante do Milan: O francês de 27 anos está fazendo a melhor temporada de sua carreira com seus 16 gols anotados durante o campeonato, é a principal arma do time para vencer o Derby e seguir sonhando com uma posição mais digna na tabela. Briga pela artilharia com o rival da tarde Icardi e Tevez.

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi, atacante da Internazionale: O polêmico argentino de 22 anos é a principal aposta do time para fazer gols e levar a vitória no Derby. Com 16 gols marcados, Icardi briga pela artilharia da competição com seu compatriota Carlos Tevez e com Jeremy Menez, dos rivais Juventus e Milan, respectivamente.

Do lado do Milan, Inzaghi também concedeu entrevista coletiva e afirmou ter certeza que sua equipe irá disputar um grande Derby e lembra que os dois times chegam iguais para o confronto: ''Quando um treinador prepara uma partida da maneira correta, pensa quase sempre que irá vencer, mas não quero fazer prognósticos. Mas posso afirmar que o Milan irá fazer uma grande partida, com o controle da partida e sabendo sofrer quando será necessário. É um Derby para vencer e os dois times chegam iguais para o jogo.'', revelou.

Na tradicional coletiva pré-jogo, Mancini, treinador da Internazionale, mostrou confiança em vencer o Derby, lembrou da importância da torcida na partida e aposta num grande jogo, apesar das equipes atravessem um momento diferente do habitual: ''Derby sempre é um Derby, a respeito de anos anteriores é uma partida mais 'pobre' por conta dos dois times viverem períodos complicados, mas uma vitória numa partida dessa pode ser um divisor de águas para provar a se reerguer. Devemos jogar com a máxima concentração e com a ajuda da nossa torcida, conseguiremos essa vitória.'', analisou.

A maior goleada que a Internazionale aplicou no seu rival Milan foi em 2009, quando venceram por 4 a 0 na temporada 2009-2010 da Serie A.

A maior vitória do Milan sobre a Internazionale foi em 2001, quando venceu seu maior rival por 6 a 0 pela Serie A da temporada 2000-2001.

No confronto do primeiro turno, o Derby della Madonnina terminou empatado por 1 a 1. Gols marcados por Menez e Obi.

O equilíbrio reina no confronto entre as potências de Milão, num total de 213 partidas, a Internazionale venceu 76 vezes, o Milan outras 74 vezes e ainda houveram 63 empates. Os nerrazurri marcaram 291 gols, contra 287 dos rossoneris.

Do outro lado, o Milan se encontra em 9º lugar no campeonato com 42 pontos. Nos mesmos 30 jogos, venceu 10, empatou 12 e perdeu 8 vezes.

Na última rodada, a equipe treinada por Roberto Mancini venceu fora de casa o Verona por 3 a 0. Gols marcados por Palacio, Icardi e Moras (contra).

Hoje o mando de campo é da Internazionale, que ocupa a 10ª posição na tabela de classificação com 41 pontos. Em 30 jogos, venceu 10, empatou 11 e perdeu outras 9.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Internazionale x Milan, pela 31ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 15h45, no estádio San Siro.