Inzaghi lamenta chances perdidas pelo Milan no derby e projeta melhora

Após o empate no Derby della Madonnina deste domingo (19), o treinador do Milan, Filippo Inzaghi, concedeu entrevista ao canal Sky Sports Italia e comentou sobre o jogo contra Internazionale, afirmando que faltou malícia do time na hora das finalizações. O ex-jogador também disse que, teoricamente, o Milan ainda pode sonhar com uma vaga na Uefa Europa League.

Primeiro, ele falou sobre o jogo, analisando as chances que o Milan teve e lembrando o sofrimento do time na pressão do adversário no segundo tempo. ''Eu esperava algo mais entre o minuto 25 e 45 do primeiro tempo, tivemos algumas chances e faltou malícia nas finalizações. No segundo tempo, nós sofremos e poderíamos perder ou vencer, tentei mudar um pouco com a entrada do Destro e do Cerci'', explicou.

Inzaghi respondeu se o Milan ainda tem chance de ir para a próxima Europa League, deixando possíveis balanços para o fim do campeonato. ''Na teoria temos chances, mas com esses dois empates seguidos, fica mais difícil. Hoje no Derby não perdemos nada, talvez tenhamos perdido nos meses de janeiro e fevereiro, mas são águas passadas. Devemos terminar bem o campeonato e realizar avaliações no fim dele'', ressaltou.

Por fim, 'Pippo' afirmou que o Diavolo irá fazer uma campanha melhor na próxima temporada: ''No fim da temporada vamos analisar as coisas, mas não devemos olhar pra trás. O ideal é procurar nos reerguer e fazer uma temporada melhor no próximo ano''.

O Milan retorna a campo às 13h do próximo sábado (25), quando irá até o Friuli enfrentar a Udinese, em jogo válido pela 32ª rodada da Serie A.