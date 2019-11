Werder Bremen vence Nordderby e agrava crise do rival Hamburgo

Os arquirrivais Werder Bremen e Hamburgo iniciaram as atividades deste domingo (19), pela 29ª rodada da Bundesliga 2014/2015. Em fases completamentes distintas, as equipes protagonizaram uma partida com todos os ingredientes necessários para um clássico inesquecível: equilibrada, dramática, e com expulsão e gol nos minutos finais. O final do Nordderby foi feliz para o Bremen, que bateu o HSV pelo placar mínimo. O gol da vitória foi marcado pelo atacante argentino Franco Di Santo, de pênalti, aos 39 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, os Papagaios foram a 38 pontos, subiram para a sétima colocação e permanecem vivos na disputa por uma vaga na próxima Europa League. Schalke 04 e Augsburg, integrantes da zona de classificação para o torneio continental, somam 42 pontos cada. O próximo compromisso dos Werderaner está marcado para o domingo que vem (26) e será às 10h30 de Brasília, na Benteler Arena. O adversário do time de Viktor Skrypnyk será o desesperado Paderborn.

Já os Dinossauros seguem seu calvário no campeonato nacional. Com apenas 25 pontos somados, o Hamburger SV segura a lanterna da competição. A cinco rodadas do fim da Bundesliga, os hamburgueses já começam a temer as possibilidades de um inédito rebaixamento. No próximo sábado (25), às 10h30, horário de Brasília, os Rothosen recebem o Augsburg na Imtech Arena.

Logo aos 17 minutos de jogo, o Werder se viu obrigado a "queimar" uma substituição por conta da lesão do zagueiro Vestergaard. Em seu lugar entrou o também defensor Lukimya-Mulongoti. Aos 44, Selke desperdiçou grande chance de abrir o placar ao receber bola cruzada e mandá-la por cima da meta de Adler.

Para se sobressair, os times apostaram bastante em bolas alçadas à área. Quando o empate já parecia certo, o árbitro Wolfgang Stark flagrou pênalti de Behrami em Junuzovic e apontou a marca da cal. O volante do Hamburgo acabou sendo expulso. Di Santo partiu para a cobrança e anotou o único tento do dérbi.

Resultado histórico para os alviverdes, que conquistaram sua 500ª vitória em casa, considerando somente confrontos válidos pela Bundesliga. Do outro lado, Bruno Labbadia estreou no comando dos Dinos com uma performance nada agradável. Substituto de Peter Knäbel e quarto técnico do HSV na temporada - além de Knäbel, Mirko Slomka e Joe Zinnbauer também treinaram o time em 2014/2015 -, Labbadia tem em mãos a difícil missão de evitar o primeiro rebaixamento da história do Hamburgo. Fundado em 1887, o Hamburger é o único clube alemão que jamais disputou a segunda divisão.