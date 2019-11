Resultado Bayern x Porto na Champions League 2015 (6-1)

17:40 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de terça-feira (21). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:38 Finalizados os dois jogos desta tarde: Bayern 6x1 Porto e Barcelona 2x0 PSG. Bayern e Barcelona são os dois primeiros classificados às semifinais da UEFA Champions League. Nesta quarta-feira (22) serão conhecidos os outros semifinalistas.

46’ ACABOU! Com bastante facilidade, o Bayern goleia o Porto por 6 a 1 e classifica para as semifinais da UEFA Champios League.

45’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! SAI: Thiago Alcântara. ENTRA: Dante.

42’ GOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Xabi Alonso cobra muito bem uma falta na entrada da área e marca um golaço. Festa da torcida Alemã na Allianz Arena.

42’ EXPULSO! Marcano faz falta dura em Thiago Alcântara, recebe o segundo cartão amarelo e está expulso.

41’ SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! SAI: Götze. ENTRA: Weiser.

33’ Lewandoski recebe na entrada da área e bate rasteiro. A bola passa perto da trave direita e vai para fora.

32’ UUUUUHHHHH! Jackson Martínez faz grande jogada individual partindo da esquerda para o meio e bate cruzado. A bola passa assustando o goleiro Neuer. Porto precisa de mais dois gols para ficar com a vaga.

28’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PORTO! Bola é cruzada na área, Jackson Martínez aparece livre e manda para o fundo do gol. Os portugueses diminuem o prejuízo na Allianz Arena.

26’ ALTERAÇÃO NO BAYERN: SAI: Rafinha. ENTRA: Rode.

25’ AMARELO! Marcano derruba Müller para evitar o contra-ataque e recebe cartão amarelo.

23’ O Porto até consegue ficar um pouco mais com a bola, no entanto, não encontra forças suficientes para levar perigo à meta do Bayern.

21’ ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI: Brahimi. ENTRA: Evandro.

20’ Amarelo! Ricardo faz falta em Bernat e recebe o primeiro cartão da etapa final.

17’ UUUUUUHHHH! O Bayern chega com um cruzamento rasteiro, onde a bola passa na frente da área e o zagueiro Maicon quase faz um gol contra.

15’ Bayern continua sendo melhor na partida. Bernat chuta para o gol, a bola bate na defesa e vai para a linha de fundo.

12’ Xabi Alonso cobra falta e a bola passa por cima do gol defendido por Fabiano.

8’ Porto toca a bola no meio-campo para tentar evitar as chegas do Bayern.

5’ A bola é tocada para Maicon, que estava pelo lado direito, mas o zagueiro não consegue dominar.

3’ Mesmo sozinho, Ricardo conseguiu se atrapalhar e deixou a bola sair pela lateral. Equipe portuguesa sentiu o massacre da etapa inicial.

1’ Götze chuta da entrada da área e a bola passa perto da trave esquerda. Quase o sexto tento dos Bávaros.

0’ Começa o segundo tempo! Bayern 5x0 Porto.

16:47 O Bayern também voltou para o gramado. Equipe não sofreu alteração, diferentemente do Porto que volta com Rúben Neves no lugar de Quaresma.

16:46 O Porto está de volta ao gramado da Allianz Arena.

46’ Fim do primeiro tempo!

43’ Quaresma tenta jogar a bola na área, mas a defesa do Bayern afastou com tranquilidade.

42’ AMARELO! Badstuber faz falta em Quaresma e recebe cartão amarelo.

40’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Lewandoski, mais uma vez balança as redes da Allianz Arena. Desta vez, Thomas Müller fez a jogada pela direita e tocou voltando para o centroavante, que limpou a defesa e mandou para o gol.

38’ AMARELO! Por simulação, o atacante Jackson Martínez recebe o segundo cartão amarelo do embate.

35’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Xabi Alonso se antecipa e toca a bola, de cabeça, para Thiago que manda para Thomas Müller. O meia-atacante chuta forte de fora da área e balança as redes da Allianz Arena.

32’ SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI: Reyes. ENTRA: Ricardo.

28’ A defesa do Porto demonstra bastante dificuldade para segurar o setor ofensivo do Bayern e o ataque não consegue finalizar.

27’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Agora é a vez de Lewandoski aproveitar um cruzamento na área, após grande troca de passes, e aumentar a vantagem dos Bávaros. Equipe Alemã vai passando com bastante facilidade pelos portugueses.

22’ Este resultado vai garantido o Bayern nas semifinais. Porto, agora, precisa sair para o jogo para conseguir, ao menos, um gol e voltar.

22’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Escanteio é cobrado, Badstuber ajeita de cabeça e a bola chega até o zagueiro Boateng, que manda para o fundo das redes e faz a festa dos Bávaros.

20’ Bayern continua com o domínio do jogo. Porto encontra dificuldades para ir ao ataque. Equipe portuguesa ainda está se classificando com esse resultado.

15’ Porto tenta responder com um cruzamento na área, mas não tem ninguém para cabecear e Boateng apenas deixa a bola sair pela linha de fundo.

14’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! Thiago Ancântara aproveita um cruzamento da esquerda de Bernat e desvia, de cabeça, para o fundo do gol. Os bávaros abrem o placar na Allianz Arena.

10’ NA TRAVE! Lewandoski quase abre o placar. Ele aproveitou um lance onde Thomas Müller puxou um contra-ataque, entrou na área e bateu para a defesa que Fabiano, que deu rebote. O centroavante bávaro pegou a bola e parou na trave.

5’ Porto adianta a marcação e complica a saída de bola do Bayern. Bávaros, em alguns momentos, optam para chute mais longo para surpreender os rivais.

3’ A bola é lançada na entrada da área, Thiago domina com o peito e ajeita para Lewandoski, que tenta bater de primeira, mas acerta no atleta português.

2’ Lahm levanta a bola para a área, Lewandoski tenta cabecear e Fabiano faz a defesa.

2’ Bayern, como já era esperado, começa o embate partindo para cima do Porto. Equipe toca a bola no campo de ataque em busca de espaços na defesa do Dragrão.

0’ Começou! A bola já está rolando em Munique para o grande confronto entre Bayern x Porto.

15:43 Hino da UEFA Champions League executado na Allianz Arena. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

15:42 Bayern e Porto estão no gramado da Allianz Arena.

15:35 Faltando poucos minutos para o embate a Allianz Arena já está completamente lotada.

15:20 Neuer, goleiro do Bayern, durante o trabalho de aquecimento.

Foto: Divulgação/Bayern

15:15 Jogadores do Bayern estão no gramado da Allianz Arena realizando os trabalhos de aquecimento.

Foto: Divulgação/Bayern

14:42 Como opção no banco de reservas o técnico Julen Lopetegui terá: Helton; Evandro, Rúben Neves, Quintero, Hernâni, Ricardo e Aboubakar.

14:42 O Porto também está definido. Julen Lopetegui escalou sua equipe da seguinte forma: Fabiano; Reyes, Maicon, Marcano e Indi; Herrera, Casemiro, Óliver; Quaresma, Jackson Martínez e Brahimi.

14:40 Pep Guardiola terá os seguintes atletas como opção no banco de reservas: Reina; Dante, Pizarro, Gaudino, Rode, Weiser e Schweinsteiger.

14:38 O Bayern está escalado para o confronto de logo mais. Pep Guardiola colocará a seguinte equipe em campo: Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber e Lahm; Xabi Alonso, Thiago Alcântara, Bernat, Götze e Thomas Müller; Lewandoski.

14:33 Torcedores do Bayern de Munique chegando grande número na Allianz Arena.

Foto: Divulgação/Bayern

14:30 Vestiário destinado para os jogadores do Porto

Foto: Divulgação/UEFA

14:27 Camisas do capitão e lateral-direito Philipp Lahm, do meia-atacante Thomas Müller e o zagueiro Holger Badstuber no vestiário do Bayern de Munique.

Foto: Divulgação/UEFA

14:10 Neste momento, faz 19 graus em Munique, na Alemanha. A umidade relativa do ar é de 32%.

14:05 Para chegar até o confronto desta tarde, o Bayern eliminou o Shaktar Donetsk nas quartas de final, enquanto o Porto passou pelo Basel. Os Bávaros, no placar agregado, venceram por 7 a 0. Já o Dragão se classificou com uma soma de 5 a 1.

14:00 Faltando mais de uma hora para o confronto, a expectativa é grande para saber as escalações. No Bayern, os torcedores esperam que Robben entre em campo. O jogador não atua há dois meses por conta de uma lesão no músculo abdominal.

A partida desta tarde será comandada por Martin Atkinson. Martin tem 44 anos. O mesmo é natural da Inglaterra. Martin Atkinson terá como seus auxiliares Michael Mullarkey e Stephen Child, ambos da Inglaterra.

Allianz Arena, estádio onde o Bayern de Munique manda seus jogos, está localizado no distrito de Fröttmaning, em Munique, na Alemanha. A arena foi inaugurada em 2005 para a disputa da Copa do Mundo de 2006. Neste local, inclusive, aconteceu o confronto de abertura do mundial. O local tem capacidade para receber 75.024 torcedores.

Foto: Divulgação/Bayern

O comandante do Porto está bastante feliz com tudo que o time já conquistou nesta Champions League. Sonhando agora com a semifinal, Julen Lopetegui mostra consciência quanto a dificuldade que será imposta pelo Bayern, mas espera que seus atletas coloquem em pratica tudo aquilo que foi treinado: “Precisamos de colocar em prática tudo aquilo que foi feito nos treinamentos. Temos uma grande ambição. Será um jogo muito difícil. Pela frente está o Bayern, uma das melhores equipes do Mundo. Não nos podemos concentrar naquilo que poderá acontecer. E isso passa por tentarmos criar oportunidade de gols e jogar da forma que nos é característica”.

O técnico Pep Guardiola demonstrou satisfação por treinar o Bayern de Munique e lembrou que está perto de conquistar dois títulos pelo clube, mas sabe que o torcedor Bávaro só ficará satisfeito se ganhar todos os campeonatos em disputa: “Estou bastante satisfeito por treinar este clube. Mesmo com todos os problemas que tenho, estamos nas semifinais da Taça da Alemanha, provavelmente vamos ganhar novamente o campeonato e ainda estamos na luta pela Champions League. Mas conheço o clube para o qual trabalho. É como no Barcelona ou no Real Madrid – só interessa ganhar tudo”.

Julen Lopetegui, técnico do Porto, já deixou que seu time deverá sofrer algumas alterações, no entanto, o comandante portista garante que não haverá alteração na atitude da equipe dentro de campo: “Claro que vamos fazer algumas alterações, mas a forma como abordamos os jogos vai ser igual. Somos uma equipa sem grandes surpresas e algo previsível: quando temos a bola queremos atacar; quando não a temos, queremos recuperá-la. Não perco tempo e energia pensando naquilo que o Bayern vai fazer. Precisamos de nos concentrar em nós”.

Pep Guardiola, técnico do Bayern de Munique, acredita que este embate contra o Porto será bastante duro, principalmente, por conta da necessidade da vitória. Além disso, o comandante Bávaro falou que na equipe Alemã vem aproveitando bem para aprender ainda mais: “Quando se é treinador de um clube como o Bayern, sabe-se como as coisas são: quando se ganha somos uns génios, se perdemos somos severamente criticados. Faz parte da profissão. Este jogo é um grande desafio, mas quando se treina um clube como o Bayern, todos os dias são um desafio. Durante as últimas semanas, que não têm sido fáceis para nós, aprendi muito sobre o meu trabalho”.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Quaresma, atacante do Porto, tem bastante experiência e surgiu como um dos principais jogadores do futebol português, no entanto, não conseguiu se firmar. Apesar disso, o jogador mostrou que ainda pode ser muito perigoso e acabar garantindo o Dragão nas semifinais.

Foto: Getty Imagens

FIQUE DE OLHO Bayern de Munique x Porto: Arjen Robben, meia-atacante do Bayern de Munique, pode ser o grande diferencial deste embate. O jogador é bastante perigoso e costuma ser fatal com suas jogadas com a perna esquerda. O Holandês é um dos grandes atletas do futebol mundial, na atualidade.

Foto: Getty Imagens

O atacante Jackson Martínez festejou bastante o gol na primeira partida frente ao Bayern. Agora, ele quer comemorar a ida às semifinais, contudo, deixou claro que respeita o futebol dos Bávaros e afirmou que espera um jogo ainda mais complicado: “O meu gol, no primeiro jogo, foi fruto do esforço de todos e aproveitámos muito bem os roubos de bola na defesa do Bayern. Na Alemanha, tenho certeza que vai ser ainda mais complicado, pois o Bayern é muito forte em casa, mas vamos com confiança de que é possível avançar às semifinais”.

O meia-atacante Thomas Muller sabe que uma nova derrota ou não conseguir a classificação ante o Porto poderá trazer uma grande pressão dos torcedores Bávaros. Sendo assim, ele quer uma boa apresentação para avançar às semifinais da Champions League e ganhar tranquilidade para continuar trabalhando bem: “Todos têm a consciência do quanto será importante o jogo diante do Porto para evitar a pressão. O trabalho será muito melhor ser conseguirmos a classificação às semifinais”.

No primeiro jogo das semifinais, o Porto jogou bem melhor que os rivais e acabaram vencendo o embate por 3 a 1. Os Dragões chegaram a abrir uma vantagem de 2 a 0, com Quaresma marcando os tentos, mas o Bayern diminuindo com meia Thiago Alcântara ainda na etapa inicial, no entanto, Jackson Martínez selou a vitória portuguesa.

Uma classificação às semifinais da Champions League nesta tarde será histórica para os portistas, pois faz tempo que o clube não chega à esta fase e, após o sorteio que definiu os confrontos, muitos davam como, praticamente, impossível um triunfo ante o Bayern de Munique. A última vez que os Dragões estiveram nas semifinais foi na temporada 2003/04, quando acabaram tornando-se campeões do certame.

Com cinco título da Liga dos Campeões, o Bayern poderá garantir a sua quarta participação seguida nas semifinais da maior competição europeia. Nas quartas de final, os Bávaros já estiveram presente por 25 vezes e tem um retrospecto bastante favorável. 16 foi o número de vezes que os alemães saíram com a vitória e acabaram sendo derrotados em, apenas, nove oportunidades.

Bayern de Munique e Porto se enfrentaram pelas quartas de final da Champions League em outras duas oportunidades. Os Bávaros acabaram levando a melhor nos dois confrontos realizados nas temporadas 1999/2000 e 1990/91. Nas ocasiões, os alemães e portugueses saíram do primeiro jogo no empate por 1 a 1 e a equipe de Munique acabou vencendo nas voltas.

O regulamento da Champions League adota a questão do gol marcado fora de casa como critério para provável igualdade no saldo de gols. Sendo assim, uma vitória do Bayern por 2 a 0 garante no time Bávaro nas semifinais. Caso o Porto consiga marcar um tento na Alianz Arena, a equipe Alemã só avançará se vencer por três gols de diferença. Se ocorrer um novo 3 a 1, sendo o Bayern o vencedor, o confronto vai para a prorrogação e, persistindo o placar, se definirá nas penalidades.

Depois de fazerem uma grande partida de ida Bayern e Porto chegam para definir que será um dos semifinalistas da Liga do Campeões. Apesar do revés por 3 a 1, em Portugal, os Bávaros não perderam a condição de favorito para este confronto. Precisando vencer por dois gols diferença, sem sofrer nenhum, a equipe treinada por Pep Guardiola conta com atleta de qualidade inquestionável. O Porto chega com o sonho de surpreender no futebol europeu novamente e garantir a presença nas semifinais.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bayern de Munique x Porto, partida de volta válida pelas quartas de final da UEFA Champions League, a ser disputada às 15h45, na Allianz Arena, localizada no distrito de Fröttmaning, em Munique, na Alemanha.