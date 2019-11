Resultado Barcelona x PSG na Champions League 2015 (2 - 0)

Encerramos aqui nossa transmissão. Obrigado pela audiência. Em breve, transmitiremos aqui na VAVEL BRASIL o sorteio das semifinais da competição.

FIM DE JOGO NO CAMP NOU! Com o placar geral de 5 a 1, o Barcelona está classificado para a semifinal da Uefa Champions League.

Messi chega pela direita após passe de Pedro, a bola porém vai pra fora.

DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

Lavezzi recebe lançamento e finaliza pela esquerda mas defende bem Stegen.

PSG novamente tenta o ataque, Mascherano porém desarma o time e sai para o ataque.

PSG chega com Lucas, o brasileiro porém chuta pra fora.

Tenta a chegada o PSG, Mascherano porém afasta. O time parisiense segue com a bola no campo ofensivo.

DUAS SUBSTITUIÇÕES NO PSG: Cavani por Lavezzi e Matuidi por Rabiot.

PSG tenta uma chegada. Ibra tenta o cruzamento, Sergi Roberto tenta afasta mas a bola sobra com Lucas. Ter Stegen sai do gol mas não fica com a bola. PSG tem gol aberto mas não finaliza.

Barcelona tenta uma chegada. Sergi Roberto põe a bola na grande área mas Sirigu fica com ela.

SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: Sai Suárez, entra Pedro

Messi tenta a chegada com velocidade mas é cortado por David Luiz.

UHHHH! Ibra faz belo chute pro gol. Ter Stegen faz bela defesa!

A torcida do Barcelona canta alto no Camp Nou.

Em seguida Barça tenta com Daniel Alves que cruza pra Suárez, David Luiz porém coloca a bola pra fora.

PSG tenta a chegada rápida, Pastore tenta o lançamento porém chuta forte e a bola vai longe.

Cobrança de falta pra área. Ibra porém afasta a chance.

Brinca Neymar com a bola e Verratti faz falta no brasileiro.

SUBSTITUIÇÃO NO PSG: Entra Lucas Moura, sai Cabaye

Chega o Barça com Suárez, a bola porém vai pela linha de fundo.

PSG tenta a chegada e cruza para Cavani do meio de campo. A bola porém é cortada.

Suárez tem boa chegada ao ataque. O jogador porém é parado. Impedimento na jogada.

Barcelona tem chegada rápida. Daniel Alves cruza, a defesa parisiense porém afasta

PSG tem pela chegada no ataque após falha de Piqué. A equipe tem espaço mas finaliza pra fora.

A equipe recomeça o jogo no meio de campo.

PSG tenta invadir a área do Barça pelas laterais

Tenta o lançamento pra área o Verratti, Ter Stegen porém sai com tranquilidade da área.

Chega o Barcelona com Suárez, o uruguaio tenta cruzar para Messi mas é cortado.

Messi tenta de cavadinha mas a bola fica fácil para Sirigu.

Barça tenta a chegada pela esquerda. A bola vai pra área mas David Luiz afasta.

Cabaye finaliza de fora da área, a bola porém vai com velocidade pra fora

O time blaugrana tenta novamente a chegada, a bola porém é lançada muito forte para Neymar e vai direto pra fora.

Barcelona ensaia chegada mas não consegue chegar a área e perde a bola. Em seguida, PSG tenta pela direita mas também perde.

Chega bem o PSG! Após chegada pela direita, Ibra tenta cabecear mas a defesa afasta. Em rebote, a equipe parisiense tenta um novo chute mas defende bem o Ter Stegen.

E COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: Sai Iniesta, entra Xavi.

As equipes já voltam a campo para o segundo tempo!

No agregado, o Barcelona agora vence por 5 a 1. Em Paris, o time de Luis Enrique venceu por 3 a 1. Um gol de Neymar e dois gols de Suárez. Na ocasião, o PSG descontou com Van der Wiel.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO CAMP NOU! O Barcelona vai vencendo o PSG por 2 a 0. Dois gols de Neymar.

UM MINUTO DE ACRÉSCIMO NO CAMP NOU!

O Barcelona toca a bola no campo ofensivo nesses minutos finais.

Cobrança de escanteio pro Barça, David Luiz tira o perigo da área.

Barcelona tem uma rápida e bela chegada. Cavani porém põe pra escanteio!

A equipe visitante tenta de qualquer modo atacar mas não consegue se infiltrar bem na defesa blaugrana. Blanc está de pé na beira do gramado tentando auxiliar sua equipe.

Daniel Alves tenta a finalização fora da grande área após espaço mas a bola sai.

PSG tenta novamente chegar com Matuidi mas a zaga do Barcelona corte em tentativa de passe para Cavani.

Piqué finaliza pra fora após cobrança de escanteio de Rakitic.

Escanteio para o Barcelona. Neymar tent cruzar para Messi mas a bola bate no zagueiro e vai pra fora

O PSG tenta chegar pela lateral esquerda, a bola porém é lançada muito forte e vai direto pra fora.

GOOOOOOLLLLLLLL DO BARCELONA! Neymar novamente, dessa vez de cabeça após cruzamento de Daniel Alves.

PSG tenta chegar pela direita mas perde a bola. Neymar tenta o ataque porém a defesa do PSG põe a bola pro meio campo. O time blaugrana tenta recomeçar o jogo.

Falta para o Barcelona. Pastore a comete após pisada em Neymar.

Barcelona tenta a chegada pela esquerda com Iniesta, o jogador porém é bem marcado e perde a bola.

Falta de Van der Wiel em Neymar no meio de campo.

SIRIGU! Após chegada do Barcelona com duas finalizações, o goleiro parisiense faz duas belas defesas!

UHHH! Após cruzamento de Daniel Alves, Suarez domina e toca pro Messi que finaliza de voleio. A bola vai pra fora.

Matuidi tenta após chegada rápida na lateral esquerda mas corta o Piqué.

Daniel Alves cruza para Messi. O Barcelona domina porém perde a bola após passes entre os atacantes blaugranas.

Chega o PSG novamente! Alba porém estava na jogada e não deixa a bola chegar ao gol!

GOL DO PSG! Ibra finaliza após toque de letra. O gol porém é ANULADO pois o sueco estava impedido.

O PSG já tenta a reação! Maxwell toca para Ibra na grande áre. Ter Stegen porém sai bem do gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA! Neymar deixa David Luiz e Sirigu para trás após linda jogada de Iniesta e abre o placar.

Em ataque rápido, Neymar chega no ataque e toca pra Messi, o jogador porém não encontra espaços e carimba chute no jogador

Após chegada de Barcelona no ataque, a torcida blaugrana se anima. Messi porém não acompanha Iniesta e a equipe não consegue finalizar pro gol.

O PSG tenta o ataque pela esquerda. Busquets porém corta bem. O PSG fica com uma sobra de bola mas o Barcelona logo se recupera e tenta sair com Mascherano.

O Barcelona toca a bola no campo defensivo. O PSG não pressiona a saída de bola.

PSG tenta o ataque pela esquerda mas Piqué corta.

Neymar tenta atacar com velocidade pelo meio mas é cortado. O PSG tenta novamente pressionar a saída de bola pelo meio de campo.

Sem espaços, Piqué tenta lençol para chutar pro gol mas perde a chance de gol.

O Barcelona bate falta mas a defesa do PSG põe pra fora. escanteio pro Barcelona que não vai direto patra o gol.

Cartão amarelo para David Luiz. Zagueiro dá carrinho em Rakitic para não perder a bola e faz falta.

A equipe de Blanc troca passes e tenta pressionar a saída de bola pelo meio de campo mas não consegue.

Falta pro PSG no meio de campo.

Barcelona começa o jogo dominando a bola. A equipe troca passes mas perde a bola pro PSG.

COMEÇA O JOGO NO CAMP NOU!

As equipes se cumprimentam. O jogo está prestes a começar!

Está sendo executado o hino da competição.

PSG e Barcelona entram em campo para início da partida! As torcidas aplaudem os times!

Já o PSG terá em seu banco: Douchez, Camara, Digne, Rabiot, Lucas, Lavezzi e J. Bahebeck.

O Barcelona terá no banco de reservas: Bravo, Bartra, Adriano, Rafinha, Xavi, Sergi Roberto e Pedro.

Pouco mais de 15 minutos para a partida. As torcidas já se fazem presente em bom número no Camp Nou.

As equipes no momento fazem trabalho de aquecimento no gramado.

O PSG TAMBÉM TEM ESCALAÇÃO CONFIRMADA! Os parisienses irão a campo com Sirigu, Maxwell, David Luiz, Marquinhos, Van der Wiel, Matuidi, Cabaye, Verratti, Pastore, Ibrahimovic e Cavani.

ESCALAÇÃO CONFIRMADA! O Barcelona vai a campo com Ter Stegen, Daniel Alves,Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suárez, Messi e Neymar

O Camp Nou já recebe a torcida para a partida de logo mais.

Já o treinador Laurent Blanc sabe da dificuldade de bater o adversário no Camp nou, mas analisou o confronto: "Sou uma pessoa bastante realista, sei que cremos em uma virada. Sabemos muito bem que é uma tarefa difícil, extremamente difícil. Não tivemos muito tempo para nos prepararmos para a partida e eu lamento muito. Não temos nada a perder", concluiu Blanc

Matuidi, meio campista do PSG, deu entrevista ao L'Equipe sobre a partida. O jogador disse que o time tem de acreditar até o fim, e vai lutar pela classificação: "Temos de ir ao Camp Nou sem nenhum complexo de inferioridade e tentar dar tudo o que pudemos para conquistar a classificação", disse o atleta

Por outro lado, o PSG conta com reforços e desfalques. Thiago Silva e Thiago Motta não estão aptos para atuar e estão de fora do jogo decisivo. No entanto, as voltas de Ibrahimovic e Verratti, ambos estavam suspensos, podem ser decisivas para o time francês

Luis Suárez, autor de dois gols na partida de ida também deu entrevista coletiva. O atacante disse que mesmo com o resultado a favor, nada está decidido: "Sabemos que temos o resultado a favor, mas não está nada decidido, ainda mais com um rival tão complicado como o PSG. Temos consciência de que eles possuem jogadores de alta qualidade e que podem reverter a situação, concluiu Suarez

Sem nenhum desfalque, o Barcelona vai com força máxima para o confronto. Para Luis Enrique, apesar de ter a vantagem e a equipe em máximo nível físico, a classificação não está sentenciada, mas o treinador demonstra confiança: "Tenho boas sensações porque conhecemos bem o rival. Nos enfrentamos três vezes e nessas partidas vimos mais coisas positivas que negativas"

FIQUE DE OLHO Barcelona x PSG: Zlatan Ibrahimovic: Suspenso no jogo de ida, o atacante sueco é a esperança dos torcedores franceses. Ibra marcou contra o Barça no Camp Nou na fase de grupos e a torcida confia no jogador para reverter a vantagem dos espanhois (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO Barcelona x PSG: Luis Suárez, Barcelona: O pistoleiro vem tendo sua melhor fase desde sua chegada ao time espanhol. O uruguaio marcou dois gols no jogo de ida e é uma das principais armas dos donos da casa para a partida decisiva (Foto: Getty Images)

Na partida Barcelona x PSG de ida na última quarta-feira (15), em pleno Parc de Princes, o Barça venceu por 3 a 1 e largou em vantagem na fase eliminatória. Neymar e Luis Suárez, duas vezes, fizeram os gols do time espanhol enquanto Van der Wiel descontou para os franceses. Veja os melhores momentos do confronto:

Já no jogo de volta, no Camp Nou, no dia 10 de dezembro de 2014, o Barça derrotou os visitantes de virada por 3 a 1. Ibrahimovic marcou o primeiro porém o trio MSN, com um gol cada, decretou a vitória para os donos da casa. Confira os melhores momentos daquele confronto:

Na primeira partida entre os dois, no dia 30 de setemebro de 2014, no Parc de Princes, o PSG confirmou o mando de campo e venceu por 3 a 2, em um belo jogo. David Luiz, Verrati e Matuidi marcaram para os donos da casa, enquanto Messi e Neymar fizeram para os espanhois. Confira os melhores momentos daquela partida:

Pertencentes ao grupo F, as duas equipes se classificaram com a equipe espanhola em primeiro e os franceses com a segunda posição. Ajax e APOEL-CHI! O Barcelona fechou com cinco vitórias e apenas uma derrota, justamente para o PSG, que teve quatro triunfos, um empate e um revés na fase de grupos

Confira, primeiramente, a prévia do confronto elaborada pela equipe VAVEL Brasil: Com desfalques de peso, PSG tenta reverter vantagem sobre o Barça no Camp Nou

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Hoje vocês acompanham o jogo entre Barcelona x PSG e em tempo real pela partida de volta das quartas de final da Champions League! A bola rola a partir das 15h45