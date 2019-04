Resultado Real Madrid e Atlético na Champions League 2015 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Real e Atlético de Madrid.



O Real Madrid está classificado para as semifinais da Uefa Champions League! Com gol de Chicharito já no segundo tempo, o time madrilenho derrota o colchonero pelo placar mínimo.



50' Finaaal de jogo!!!



48' Substituição do Real Madrid! Sai: Isco; Entra: Illarramendi.



47' Cartão amarelo para Arbeloa! (Real Madrid)



47' Teremos mais cinco minutos de acréscimo.



46' Substituição do Real Madrid! Sai: Coetrão; Entra: Arbeloa.



46' Substituição do Real Madrid! Sai: Chicarito; Entra: Jesé



44' Raúl García arrisca, mas manda longe do gol.



43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CR7 tabela com James Rodríguez, invade a área e rola para Chicharito, com o gol aberto, tocar para abrir o placar para o Real Madrid!!

40' Substituição no Atlético de Madrid! Sai: Tiago; Entra: Jesé



38' Depois da disputa na área do Atlético, Mandzukic fica no chão e recebe atendimento.

37' Sergio Ramos cruza e Oblak cede escanteio.



36' James Rodríguez arrisca e Oblak defende sem problemas.



35' UUH!! Chicharito gira em cima da marcação e chuta cruzado, mas Oblak desvia e salva o Atlético!



35' Isco arrisca de longe, mas sem perigo para Oblak.



33' Partida vai se encaminhando para a prorrogação;



32' Sergio Ramos cruza, mas Cristiano Ronaldo não alcança.

31' Meia chegou forte em Sergio Ramos e recebeu o segundo amarelo.



31' Cartão vermelho para Arda Turan! (Atlérico de Madrid)



29' Cartão amarelo para Pepe! (Real Madrid)



28' Cartão amarelo para Raúl Garcia! (Atlético de Madrid)



26' Finalizações ao gol: Real Madrid 5 x 2 Atlético de Madrid

25' CR7 arrisca de fora da área, mas Oblak defende.



24' Após cruzamento, Koke aparece livre na área para cabecear, mas manda fraco. Sem problemas para Casillas.



23' Raúl García cruza e Pepe afasta.



21' Chicharito ajeita para Cristiano Ronaldo, que tenta o chute, mas pega mal na bola.

19' Jogo movimentado no Santiago Bernabéu!



18' Substituição no Atlético de Madrid! Sai: Griezmann; Entra: Raúl Garcia.



16' CR7 corta a marcação e cruza na cabeça de Sergio Ramos, que manda no meio do gol.

15' Koke cobra escanteio e Tiago afasta novamente.



14' Griezmann faz cruzamento perigoso para Mandzukic, mas Varane afasta.



13' Na cobrança de escanteio, Varane ganha no alto, cabeceia, mas Oblak defende.

12' Cristiano Ronaldo faz o cruzamento e Tiago corta para escanteio.



11' Real Madrid começa segunda etapa mais no ataque.



10' CR7 encara dois defensores na ponta esquerda e tenta passe, mas entrega de graça para Miranda.



8' Carvajal cruza para a área e Miranda afasta.



6' James Rodríguez cobra escanteio fechado, mas Mandzukic afasta.

5' Isco carrega a bola no meio, mas é desarmado.



4' Turan tenta jogada e cai. Juiz, porém, nada marca.



3' UUUH! Chicharito recebe grande passe na área, chuta cruzado e bola passa perto da meta de Oblak.



1' Chicharito tenta partir em velocidade e é desarmado.



0' Começa o segundo tempo!!



0' Substituição no Atlético de Madrid! Sai: Saul Niguez; Entra: Gabi.



Real e Atlético vão empatando sem gols no clássico de Madrid. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!



46' Final de primeiro tempo!



44' Teremos mais um minuto de acréscimo.



43' UUUH!! James deixa Cristiano Ronaldo na cara do gol, mas Oblak faz mais uma grande defesa.

42' CR7 faz o cruzamento na direita, mas Juanfran corta para escanteio.

40' Saúl faz falta em Sergio Ramos, os jogadores discutem em campo.



39' Koke cobra falta para a área, mas Casillas defende.



37' James cobra falta fechada e Oblak sai do gol para fazer a defesa.

36' Placar de 0 a 0 é o mesmo do jogo de ida. Persistindo o resultado, partida será decidida na prorrogação

34' Chicharito arrisca jogada na ponta direita e é derrubado por Miranda.

32' Kroos pega sobra da zaga e conclui rasteiro, mas Mandzukic afasta.

30' OBLAK! CR7 cobra falta com perigo e goleiro colchonero faz boa defesa!



29' Cartão amarelo para Arda Turán! (Atlético de Madrid)



28' UUH! Gámez rouba bola e chuta forte. Casillas faz ótima defesa!



26' James cobra falta, mas manda por cima do gol.



24' Atlético de Madrid avança sua marcação e equilibra as ações ofensivas do Real.



23' Koke recebe na área, mas é desarmado pelo Carvajal.



21' Gámez fica no chão depois de ser acertado pelo ombro de Cristiano Ronaldo

20' Griezmann tenta cruzamento, mas é bloqueado.



19' Jogo é movimentado no Santiago Bernabéu!



18' Arda Turan acerta cotovelada no rosto de Coentrão, mas o árbitro nada marca.



17' Coentrão cruza da esquerda, Godín chega antes que Sergio Ramos e corta de cabeça.

15' Isco cruza e Miranda afasta o perigo.



14' Koke tenta o chute, mas manda por cima do gol.

12' Real Madrid, apesar dos desfalques, tem bom início e pressiona no setor ofensivo.

11' Chicharito arrisca de dentro da área, mas a bola sai.



10' Arda Turan faz falta por trás em Cristiano Ronaldo.

9' Carvajal alça bola da direita, Chicharito Hernández pega de primeira e Oblak segura.

8' CR7 domina na entrada da área, tenta chute, mas é bloqueado.

6' Carvajal busca James Rodríguez na área, mas defesa corta.



5' Marcelo, Modric, Benzema e Bale são desfalques pelo lado madrilenho.



4' Sergio Ramos é atingido no rosto e fica caído no gramado.

3' CR7 tenta jogada, mas é desarmado pelo Miranda.



2' Barcelona e Bayern de Munique já garantiram vaga na semifinal da competição.

1' Kroos arrisca de longe, mas sem perigo.



0' Zagueiro Sergio Ramos joga improvisado no meio ao lado de Kroos.

0' Começa o jogo!!

Hino da Champions já foi executado. Tudo pronto para a bola rolar!

As equipes já terminaram o aquecimento. Em breve, começará o jogo.

Quem apita o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid é o experiente alemão Felix Brych, que será auxiliado pelos também alemães Mark Borsch e Stefan Lupp.

Diego Simeone também deu algumas palavras sobre o jogo: "Temos uma grande responsabilidade no confronto e sabemos disso. Cada time jogará com suas armas e sabemos da dificuldade da partida".

Carlo Ancelotti falou sobre o confronto: "Não ganhamos do Atlético na temporada por que eles são fortes e sólidos defensivamente, mas jogamos bem na primeira partida e chegamos confiantes".

Palco do confronto, o Santiago Bernabéu promete estar lotado para essa grande e importante partida.

Diferente dos merengues, o Atlético só tem um desfalque. Trata-se do volante Mario Suárez, que está suspenso.

Os merengues chegam quatro desfalques importantíssimos para a partida. Começando na defesa, Marcelo está suspenso. Por contusão, Modric, Bale e Benzema não atuam.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Atlético de Madrid: Mario Mandzukic, atacante do Atlético de Madrid. Após sofrer bastante no primeiro jogo, o croata é uma das esperanças de gol da equipe para o confronto. Ele promete dar muito trabalho.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Atlético de Madrid: James Rodriguez, meia do Real Madrid. O colombiano deu trabalho no primeiro jogo, e com todos os desfalques, ele vira a principal arma merengue ao lado de Cristiano Ronaldo.

Na partida do primeiro turno, válido pela La Liga, os colchoneros golearam os merengues por 4 a 0.

Pela Copa del Rey da temporada passada, os merengues passaram por cima do Atlético, vencendo por 3 a 0.

No jogo de ida, os merengues foram superiores, mas Oblak foi protagonista e a partida terminou empatada. Relembre.

Em cinco duelos pela Uefa Champions League, os merengues venceram três vezes, os colchoneros triunfaram uma vez, além de um empate.

Os colchoneros também vêm de vitória no final de semana, quando a equipe bateu o Deportivo La Coruña por 2 a 1, fora de casa.

Ainda na luta pela título da La Liga, os merengues, donos da casa no confronto, vêm de vitória diante do Málaga no último sábado e chegam confiante para a partida. Relembre.

Boa tarde leitor que navega pela VAVEL Brasil! À aprtir de agora você acompanha tudo sobre o jogo de volta entre Real Madrid x Atlético de Madrid, em jogo válido pelas quartas de finais da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45 no Santiago Bernabéu e você acompanha tudo conosco!