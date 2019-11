Resultado de Mônaco x Juventus na Champions League 2015

17:45 A todos que acompanharam esse grande jogo entre Mônaco e Juventus com a Vavel Brasil, o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e saiba como foi a outra partida dessas quartas de finais entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e confira também os jogos pela Copa Libertadores da América e Copa do Brasil nessa noite de quarta-feira. Boa tarde a todos e até breve.

17:43 Itália, Espanha ou Alemanha, com que país vai fica a taça da Uefa Champions League 2014/15?

17:41 Na próxima sexta-feira (25), em Nyon, na Suíça, acontece o último sorteio que vai definir os confrontos das semifinais, e depois de duas partidas só restará apenas uma, que vai definir quem será o grande campeão da Europa.

17:40 Juventus, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique são so times que seguem vivos na briga pela taça e o titulo de campeão europeu.

17:39 A equipe italiana segurou de todas as formas a forte pressão imposta pela jovem equipe do Mônaco e, graças ao resultado obtido em Turim, se classificou ás semifinais da Uefa Champions League.

94' FIM DE JOGO: A Juventus segura a pressão fora de casa e garante, depois de 11 anos, sua volta as semifinais da Uefa Champions League. A Itália, depois de 5 anos, está de volta a fase decisiva do principal torneio de clubes da Europa.

90' +4 de acréscimos.

90' SUBSTITUIÇÃO nA JUVENUTS: Sai Evra e entra Padoin.

89' UUUUUUUUUUUUUUUH! Pirlo cobra com maestria e a bola explode no travessão de Subasic.

88' Falta perigosa para a Juvenuts próxima a área. Pirlo na bola.

87' SUBSTITUIÇÃO NO MÔNACO: Sai Carrasco Ferreira e entra o brasileiro Matheus Carvalho.

85' Tevez faz falta e leva cartão amarelo.

83' Kondogbia recebe falta no meio de campo e o juiz marca.

81' Reta final de jogo. Mônaco busca ainda um gol para ter prorrogação, Juventus quer apenas o apito final.

79' Lichtsteiner tenta cruzamento para a área, mas Kondogbia chega e bloqueia a tempo o cruzamento.

76' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENUTS: Sai Vidal para a entrada de Pereyra.

76' Kondogbia faz falta, reclama com a arbitragem e leva cartão amarelo.

75' SUBSTITUIÇÃO NO MÔNACO: Sai Mirtial e entra Germain.

73' Depois de muita intensidade, o Mônaco demonstra cansaço e não pressiona mais como antes. Juventus aproveita para apertar e tenta o gol.

72' Juventus agora joga com o tempo a seu favor. Resultado, por hora, vai colocando a equipe italiana na semifinais da Champions.

70' Llorente recebe, entra na área, passa pelo marcador e tenta passe para Vidal, que vinha de trás, mas a defesa do Mônaco se antecipa e fica com a bola.

68' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Morata e entra Llorente.

67' Juventus cresce na partida, mas erra muito passes no meio campo, o que quase sempre coloca o Mônaco em condição de gol.

63' Lichtsteiner tenta cruzamento para a área, mas o passe sai forte e passa por todo mundo, saindo pela lateral do campo.

62' Mônaco pressiona em busca de, pelo menos, um gol, que poderia levar o jogo para a prorrogação.

60' PRA FORA! Kondogbia recebe na entrada da área e tenta o chute, que sai mal e passa longe do gol de Buffon.

58' BARZAGLI! Novo chegada do Mônaco com Carrasco, que tentou passe para Berbatov dentro da área, mas o zagueiro da Juventus se antecipou e impediu que a bola chegasse no atacante do time francês.

57' Contra-ataque da Juvenuts, Morata recebe, tenta a jogada individual mas perde a bola.

55' PRESSÃO DO MÔNACO: Berbatov tenta cruzamento para a área mas Chiellini, por baixo, afasta o perigo.

54' Kurzawa tenta fazer jogada individual pela esquerda, se atrapalha e a bola fica com Lichtsteiner.

52' BONUCCI! Martial faz grande jogada individual, entra na área mas o zagueiro chega por baixo e faz o corte.

50' Morata recebe dentro da´área, tenta o chute, mas o auxiliar ja sinaliza, corretamente, a posição irregular do atacante da Juventus.

49' TIRA EVRA! Depois da cobrança de falta a bola sobrou para João Moutinho que pois na área, Buffon saiu errado e Evra, em cima, tirou o que seria o gol do Mônaco.

48' Vidal esquece a bola e vai no corpo de Carrasco Ferreira. Falta próximo a entrada da área.

47' Mônaco voltou na pressão e apertando a Juventus.

45' SUBSTITUIÇÃO NO MÔNACO: Toulalan saiu para a entrada de Berbatov.

45' APITA O ÁBRITRO: Recomeça a partida em Monte Calo para Mônaco x Juventus.

16:48 Kondogbia e Tevez, os dois que tiveram mais próximos de abrir o placar na partida.

16:39 Assim como na Itália, tivemos um lance polemico também nesse jogo. Kondogbia foi pra cima de dois jogadores da Juventus e foi derrubado na área, o juiz nada marcou. Pelas imagens da TV mostra que os dois defensores da Vecchia foram em cima do meia e impediram sua passagem, mas os jogadores do Mônaco reclamaram muito pouco do lance.

16:37 Apesar de não termos muitas chances de gols, a partida foi bastante movimentada, assim como no jogo em Turim. Mônaco está melhor na partida, mas não consegue passar pela forte marcação bianconera, que tem os 11 jogadores atrás da linha do meio campo quando não está com a bola, sainda rápida no contra-ataque.

16:35 Equipe italiana foi pouco ofensiva, mais se defendeu do que atacou. Já o Mônaco pressionou do começo ao fim, apertando principalmente a saída de bola da Juventus e tentando chegar por todos os lados do campo ao gol defendido por Buffon.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Por enquanto tudo igual no Stade Louis II. Mônaco e Juventus vão empatando sem gols até aqui.

44' UUUUUUUUUUUUUUH! Primeira chegada com perigo da Juventus. Morata fez grande jogada e tocou para Tevez, que dominou, levou até a entrada da área e bateu colocado, vendo a bola passar com perigo pela trave esquerda de Subasic.

42' Fabinho tenta cruzar para Carrasco Ferreira que mais uma vez alcança a bola, mas ela sai fraca e fica fácil para a defesa de Buffon.

41' Kurzawa recebe na esquerda, tenta o cruzmento mas pega muito mal na bola e isola ela.

38' Vidal erra o tempo dá bola e acaba acertando um carrinho em Fabinho, o juiz marca falta.

35' POLEMICA: Kondogbia é derrubado dentro da área e o juiz não marcou o pênalti. O meia foi pressionado por dois jogadores da Juventus, mas o árbitro mandou seguir.

32' Bernado Silva recebe na direita e tenta o cruzamento para Carrasco, que até tenta de cabeça, mas a bola passa longe do gol de Buffon. Segue tudo igual no Stade Louis II.

31' Bola rolando novamente.

30' João Moutinho se machucou em divida com Marchisio e agora recebe atendimento dentro de campo. Jogo paralisado.

28' Martial tenta jogada individual, mas para em Bonucci, que fica com a bola e sai jogando para a Juventus.

27' João Moutinho aproveita sobra na entrada da área e tenta o chute, mas a bola sobe demais e passa longe da meta de Buffon.

26' SUBASIC! Pirlo dá um lindo lançamento para Lichtsteiner, mas o goleiro do Mônaco sai fo gol e tira a bola dos pés do suíço.

25' Carrasco exagera no pé alto e o juiz marca falta em cima de Lichtsteiner.

24' Toulalan recebe falta de Marchisio e o juiz marca.

22' Pirlo escorrega e toca a bola com a mão, mas o juiz só marca a falta e não mostra o cartão amarelo.

19' BUFFON! E quando a bola passa o goleiro italiano garante lá atrás. Kondogbia faz grande jogada e finaliza de longe, mas o goleiro da Vecchia estav aligado no lance e fez defesa tranquila.

18' ATAQUE X DEFESA: Mônaco em cima, pressionando, e a Juventus muito bem defensivamente, sem dar espaços para a equipe mandante finalizar a gol.

15' Bernado Silva entrou na área, tentou o cruzamento para Mitrial mas Bonucci chega em cima e coloca pela linmha de fundo.

14' Fabinho recebe na lateral e tenta o chute cruzado, mas Evra chega em cima e trava a finalização do brasileiro.

12' Fabinho chega atrasado na bola e faz falta em Evra.

11' Mônaco não dá espaços e pressiona a Juventus, que apenas se defende e fica jogando nos contra-ataques.

9' Fabinho tenta o cruzamento para a área mas Bonucci afasta o petigo de cabeça.

6' PRESSÃO FRANCESA: Mônaco toca a bola rápido e tenta o primeir gol nesse começo de partida, Juventus se defende.

5' UUUUUUUUUH! Kondogbia recebe na entrada da área e bate forte, a bola raspando o ângulo esquerdo de Buffon e sai pela linha de fundo.

4' Carrasco faz grande jgoada em cima de Marchisio, que segura o jogador e faz falta.

3' Mônaco aperta a saída de bola do time bianconero nesse início de partida, Juventus toca a bola com calma na defensiva.

1' Menos de um minuto de jogo e sai o primeiro cartão amarelo na partida. Chiellini foi sair jogando e acabou escorregando, para que a bola não ficasse com o Mônaco ele segurou ela com a mão eo o juiz punuiu o zagueiro.

0' APITA O ÁBRITRO: Rola a bola na França, começa Mônaco x Juventus.

15:45 Mônaco e Juventus no gramado, vai rolar a bola em Monte Carlo pleas quartas de finais da Uefa Champions League.

15:37 Tudo pronto, logo mais Mônaco e Juventus sobem ao gramado para decidir quem vai a semifinal da Uefa Champions League.

15:20 Equipes no gramado, em fase final de aquecimento para o jogo.

15:17 Enquanto o Mônaco tenta pela primeira vez na história chegar ás semifinais, a Juventus tenta voltar a disputar a fase decisiva do torneio, o que não acontece há 11 anos. A última vez foi na temporada 2002/03, quando eliminou o Barcelona empatando em Turim em 1 a 1 seguido de uma vitória na Catalunha por 2 a 1. De lá pra cá caiu por três vezes nas quartas de final.

15:11 Público vai chegando bem devagar ao estádio. O twitter da Juventus públicou essa imagem cerca de 20 minutos atrás e pode se ver apenas alguns torcedores no estádio, jogo das quartas de final da Uefa Champions League.

15:09 Já a Juventus vestirá azul, cor de seu terceiro uniforme nessa temporada.

15:08 Mônaco entrará em cmapo logo mais com seu tradicional uniforme vermelho e branco.

15:06 Massimiliano Allegri ainda conta com os seguintes jogadores a sua disposição no banco de reservas: Storari; Ogbonna, Padoin, Sturaro, Pereyra, Llorente, Matri.

15:05 JUVENTUS ESCALADA: A Vecchia está definida e escalada para entrar em campo logo mais em busca da vaga na semgfinal contra o Mônaco. O time de Turim vem a camp com: Buffon; Chiellini, Bonucci, Bazargli; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Evra; Morata e Tevez.

15:01 Leonardo Jardim ainda conta com o s seguintes atletas no banco de reservas: Stekelenbrug; Wallace, Elderson, Dirar, Matheus Carvalho, Berbatov e Germain.

15:00 MÔNACO ESCALADO: Time francês definido e escalado para o duelo de logo mais diante da Juventus: A equipe de Monte Carlo vem a campo com: Subasic; Fabinho, Raggi, Abdennour, Kurzawa; João Moutinho, Toulalan, Kondogbia; Bernado Silva, Ferreira Carrasco, Martial.

O palco do jogo dessa quarta-feira é o Stade Louis II, localizado no luxuoso bairro de Fontvieille, em Monte Carlo, construído em 1985 e com capacidade para abrigar um pouco mais de 18 mil torcedores.

Gianluigi Buffon, goleiro da Juventus: “É um jogo importante para mim, meus companheiros e toda a equipe. Se nos classificarmos será a forma de demonstrar que a Juventus está em grande crescimento e demonstraremos que estamos de volta a nível europeu. Talvez esse seja o aspecto mais significativo, o que só aumenta nossa responsabilidade e o orgulho de poder estar aqui” – afirmou o camisa 1 e capitão da Vecchia.

Massimiliano Allegri, técnico da Jvuentus: “Vai ser um jogo longo. A classificação está aberta e para garantirmos precisamos marcar gol. Conhecemos o Mônaco e e suas características. É uma equipe complicada de se enfrentar, defende muito bem, tem técnica e jogadores forte fisicamente. Ainda não decidi o time que sai jogando, mas será fundamentais os jogadores que ficarem no banco de reservas, dependendo da formação que eu mandar a campo” – afirmou Massimiliano Allegri sobre o duelo contra o Mônaco.

Aymen Abdennour, zagueiro do Mônaco: “Tevez é um grande atacante, assim como Morata. Mas nossos companheiros estão prontos para detê-los. Devemos ter paciência, marcar um gol e sobretudo não levar. E outra, será necessário jogar com muita inteligência. Nós sabemos como disputar uma grande partida e temos qualidade para vecer, somos uma equipe jovem e ambiciosa, e queremos vencer e viver uma grande noite” – disse o defensor sobre a partida de logo mais.

Leonardo Jardim, técnico do Mônaco: “Devemos fazer a partida perfeita. Precisamos ter uma boa organização defensiva, mas não só isso. Precisamos também ser eficaz no ataque. Devemos marcar dois gols sem levar nenhum. A Juve tem uma equipe experiente e nós não podemos perder a cabeça” – disse o português sobre a partida dessa quarta-feira.

FIQUE DE OLHO: Andrea Pirlo, meio-campistas da Juventus: De volta ao time depois ficar de fora das oitavas de final, Pirlo rege o meio campo da Juventus e tenta guiar a equipe biacnonera ao título continental, ele que já venceu a competição atuando pelo Milan. Com seus passes, desarmes e gols, Pirlo é o homem do último passe, responsável por deixar Tevez, Llorente e Morata na cara do gol.

FIQUE DE OLHO: Dimitar Berbatov, atacante do Mônaco: Experiente e com passagens por diversos clubes, dentre eles Manchester United, Berbatov é a esperança de gols do Mônaco frente aos italianos, que tem uma defesa sólida e por isso não é nada fácil, mas nem por isso a torcida deixa de acreditar e crê no seu centro-avante para ir a semifinal.

O Mônaco, na Ligue 1, é terceiro colocado com 59 pontos, e tenta assegurar a última vaga para a disputar a póxima Uefa Champions League. O time comandado por Leonardo Jardim briga rodada a rodada com o Olympique de Marselha e com o Saint-Étienne pela vaga no principal torneio de clubes na Europa.

É TETRA: Na Itália a Juventus está três pontos de conquistar o seu quarto scudetto consecutivo, o 31° de sua história. Uma vitória contra o Torino no derby do próximo fim dem semana e a Vecchia fica com o caneco com 6 rodadas de antecedência. Além disso, a equipe de Massimiliano Allegri também está na final da Copa Itália, aonde vai enfrentar a Lazio, tentando assim repetir o feito da rival Internazionale e conquistar num ano a tríplice coroa.

Já o Mônaco, uma das surpresas nessas quartas de finais, só interessa a vitória. O clube francês precisa vencer o jogo por dois gols de diferença sem levar gols. Caso o time bianconero marque no Stade Louis II, a equipe de Monte Carlo vai ter de fazer 3 gols para se classificar.

Após decepcionar nos últimos anos, a Juventus pode recolocar a Itália novamente em uma semifinal da Champions 5 anos depois. Desde que a Internazionale venceu o torneio europeu em 2010, nenhuma outra equipe da bota chegou na fase decisiva como o time nerazzurro. Para ir as semifinais, a Juventus precisa apenas de um empate simples.

Veja os melhores momentos de Juventus 1 a 0 Mônaco, partida de ida dessa quarta de final.

Na partida de ida, em Turim, no Juventus Stadium, a Vecchia bateu os franceses por 1 a 0, gol de Arturo Vidal cobrando pênalti que gerou muita polemica na última semana.

Em Monte Carlo, no Stade Louis II, as duas equipes se enfrentam no jogo de volta valendo vaga nas semifinais do torneio mais importante de clubes do mundo.

Boa tarde caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Mônaco x Juventus pelas quartas de finais da Uefa Champions League.