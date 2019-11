Resultado de San Lorenzo x Danubio pela Copa Libertadores da América 2015 (0-1)

Encerramos por aqui a transmissão. O San Lorenzo, atual campeão da Libertadores, está eliminado do torneio. Obrigado pela audiência, até a próxima!

FIM DE JOGO! San Lorenzo perde por 1 a 0 para o Danubio e está eliminado da Copa Libertadores.

43' GOL DA DANUBIO! Após cobrança de escanteio, camisa 27 aparece sozinho na área do San Lorenzo para abrir o placar em Buenos Aires.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DANUBIO! VIANA ABRE O PLACAR!

40' San Lorenzo ainda tenta, novamente com bolas na área, mas - novamente - não consegue concluir em gol.

37' Fatos como o anúncio do retorno à Boedo e reetruturação do novo estádio fizeram com que a diretoria segurasse as finanças do clube. Fato que dificultou na busca por grandes contratações.

35' Entre os titulares, Gentiletti, Piatti, Ángel Correa e Blandi deixaram a equipe. O banco de reserva também ficou desfalcado devido as negociações.

31' Entre os titulares do San Lorenzo, apenas seis jogadores estiveram presentes na decisão da Libertadores do ano passado: Torrico, Buffarini, Más, Ortigoza, Mercier e Romagnoli.

30' San Lorenzo, o atual campeão da Libertadores, vai sendo eliminado na primeira fase do torneio. Clube passou por uma perda gigantesca de atletas e não conseguiu se reestruturar a tempo.

20' San Lorenzo toca a bola, mas sem criatividade. Pressão exercida morre na entrrada da área. Argentinos não criam oportunidades de gol.

15' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Cauteruccio. Entra: Barbaro.

10' Torcida do San Lorenzo volta a cantar no Nuevo Gasometro.

6' Cauteruccio recebe em boas condições para finalizar, mas é travado pela zaga. San Lorenzo emplaca uma pressão neste início.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! San Lorenzo empata em 0 a 0 com Danubio. Resultado vai eliminando os argentinos.

43' CHEGA DANUBIO! De Los Santos aparece livre para cabecear e quase abre o placar para os uruguaios.

41' Romagnoli cobra falta, mas a bola sai por cima do gol.

35' Trinta e cinco minutos jogados e 0 chances claras de gol. San Lorenzo têm dificuldades para furar o bloqueio uruguaio.

29' San Lorenzo pouco consegue criar no jogo. As bolas na área não facilmente interceptadas pela defesa uruguaia.

22' CARTÃO AMARELO PARA YEPES! Por falta cometida no campo de defesa.

20' Cruzamento na primeira trave, Yepes desvia para a pequena área mas ninguém aparece para concluir ao gol.

14' Cauteruccio sobe mais que a defesa do Danubio, mas cabeceia por cima. Segue 0 a 0.

12' DEFENDE! San Lorenzo chega bem ao campo de ataque, Cauteruccio arruma para Matos chutar de primeira. O goleiro do Danubio defende em dois tempos.

7' Danubio têm sua saída de bola pressionada e não consegue jogar. Uruguaios saem no chutão e não consegue manter a bola no pé.

6' O San Lorenzo cruza muitas bolas na área, mas não obtem sucesso no momento da definição. Muitos lançamentos sem visão por parte da equipe argentina.

1' Romagnoli divide com González e cai no chão sentindo dores. Jogador está sangrando.

1' O San Lorenzo chega primeiro, cruza bola na área e por pouco não abre o placar. Danubio afasta no susto.

0' COMEÇA O JOGO NO NUEVO GASOMETRO!

21:57 O Danubio também sobe ao gramado, mas vê a festa da torcida azulgrana nas arquibancadas.

21:56 O SAN LORENZO ESTÁ NO GRAMADO DO NUEVO GASOMETRO!

21:54 O banco de reservas do San Lorenzo conta com Leo Franco, Cetto, Mussis, Quignón, Barrientos, Barbaro e Ávila.

21:53 San Lorenzo em campo com: Torrico; Buffarini, Caruzzo, Yepes, Mas; Villalba, Mercier, Ortigoza, Romangoli; Cauteruccio e Matos.

21:30 O Nuevo Gasometro será o palco do confronto de hoje. Estádio do título da Libertadores 2014 e da classificação heroica ano passado, a expectativa é que os bons fluídos permanecam dentro de campo.

21:20 Em 2014, o San Lorenzo precisava vencer e torcer por uma combinação de resultado na partida entre Independiente Del Valle e Unión Española para de classificar na Copa Libertadores. Após um sofrido 5 a 4 nesta partida, bastava aos argentinos triunfarem por três gols de diferença no Nuevo Gasometro. Piatti, aos 44 do segundo tempo, marcou o tento salvador contra o Botafogo e levou Boedo às oitavas de final. Como recompensa, o título viria no fim do torneio.

21:10 O atual campeão da Copa Libertadores da América, à exemplo de 2014, o San Lorenzo está por um fio na competição. Em terceiro lugar no grupo 2 com sete pontos, os argentinos terão de mostrar superação e conta com uma combinação de resultados para avançar à próxima fase.

21:00 Segundo o regulamento da Conmebol, os critérios de desempate são seguidos por: pontos, saldo de gols, número de gols pró e maior quantidade de gols fora de casa. Com isso, o Ciclón torce pro um tropeço do São Paulo no Morumbi, mas também de fazer sua parte no Nuevo Gasometro.

20:50 Enfrentando o adversário com a pior defesa e pior campanha nesta edição da Libertadores, o clube precisará marcar quatro gols ante Danubio e torcer por, no mínimo, um empate no outro jogo. Caso o Tricolor empate, bastará uma vitória simples para classificação do time do Papa.

20:40 Confira a classificação do Grupo 2 da Copa Libertadores da América 2015

# PT J V E D GP GC SG 1º Corinthians 13 5 4 1 0 9 1 8 2º São Paulo 9 5 3 0 2 7 4 3 3º San Lorenzo 7 5 2 1 2 3 3 0 4º Danubio 0 5 0 0 5 3 14 -11

20:30 A partida tem cunho deciso para o San Lorenzo na Copa Libertadores da América. Ocupando a terceiro colocação do grupo 2, os argentinos precisam vencer por quatro gols de diferença e torcer por um tropeço do São Paulo ante Corinthians para se classificar.

20:00 Boa noite torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre San Lorenzo x Danubio, válido pela 6ª rodada da Copa Libertadores da América 2015, marcada para às 22h, no Nuevo Gasometro. Fique conosco!