Yaya Toure elogia Roberto Mancini e mantém vivo sonho da Internazionale em contar com jogador

Sem mais expectativas para essa temporada, a Internazionale já visa o próximo ano. Roberto Mancini quer que sua equipe volte a disputar o scudetto, e para isso exigiu algumas contratações de peso. Dentre os nomes especulados, Yaya Toure, em entrevista, manteve vivo o sonho dos torcedores nerazzurro e elogiou o treinador italiano.

Longe de se classificar para um competição europeia, a Internazionale já pensa na temporada 2015/16. Justo no ano em que Milão sediará a final da Uefa Champions League, nenhuma das duas equipes participará da competição, muito menos jogaram algum dos torneios europeus. Sendo assim, Roberto Mancini, treinador da Internazionale, quer montar uma equipe forte, que brigue pelo scudetto e pela Coppa Italia.

Muitos nomes são especulados, mas um, que o treinador não esconde querer contar no seu plantel, é o meio campista marfinense Yaya Toure, que em entrevista a Footmercato, manteve vivo o sonho do torcedor nerazzurro em ver o meia vestindo a camisa do clube no próximo ano.

“Mancini é um mentor para min, um treinador extraordinário e fora do comum. Não é segredo par aninguém que adorei os anos em que pude trabalhar com ele, assim como adoro jogar no Manchester City. Mas como eu já disse anteriormente, cheguei em um momento que quero jogar por um clube que me ofereça grandes desafios esportivos do que qualquer outra coisa” – afirmou Yaya ao site, mantendo vivo e esperançoso o torcedor da Internazionale, que deseja ver o meia vestindo a camisa do clube na próxima temporada.

Mas contar com Yaya Toure não será tão fácil assim. O marfinense tem contrato vigente com o City, que só deve se desfazer do meia com uma proposta de compra. A Internazionale, para ter o meia, deve abrir mão de algumas peças importantes do time, como o goleio Samir Handanovic, sondados por diversos clubes, e o atacante e artilheiro da equipe Mauro Icardi, outro bem quisto na Europa.

Mancini, por diversas vezes elogiou Yaya Toure e disse que ter o meia na Internazionale seria de extrema importância para o clube e para o campeonato, chegando até a “apelar” em coletiva, pedindo para Piero Ausilio, responsável pelas contratações no clube, abrir a mão e comprar o marfinense.

Faltando apenas 7 rodadas para o fim da temporada, a Internazionale, matematicamente, ainda segue com chances de chegar, pelo menos, a Uefa Europa League, e seguirpa na bbusca da vaga para tentar salvar a temporada. No próximo sábado (25), em Milão, o time nerazzurro recebe a Roma pela 32ª rodada.