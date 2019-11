Resultado Zenit x Sevilla UEFA Europa League 2015 (2-2)

18:00 Obrigado a todos que acompanharem este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre os times no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima.

17:59 O sorteio das semifinais da Uefa Europa League acontecerá na próxima sexta. Sevilla, Fiorentina e Napoli já estão classificados. Clube Brugge e Dnipro ainda estão jogando e a vaga será decidida ou na prorrogação, ou nos pênaltis.

90+5' FIM DE PAPO NA RÚSSIA! Com um gol de Gameiro aos 40 minutos da segunda etapa, Sevilla empata com Zenit fora de casa e se classifica para a semifinal da Uefa Europa League!

90+3' Quase o quarto! Banega faz jogada pela direita e mesmo sem ângulo arremata, mas a bola pega na trave.

90+1 Sevilla segura a bola na frente, só esperando o final do jogo.

90' Vamos até 95!

89' Criscito cruza, mas a bola vai para fora.

87' Esse gol praticamente classifica o Sevilla, já que o Zenit precisa marcar dois gols.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SEVILLA!!! Vitolo puxa contra-ataque e, após corta-luz, Gameiro marca o gol que pode ser o da classificação dos espanhóis!

84' UUUUUH! Hulk cruza e Witsel divide com M'Bia, que corta.

82' Substituição no Zenit: Sai Rondon, entra Kerzhakov.

82' Cartão amarelo para Banega (Sevilla).

81' BETO!! Hulk recebe na esquerda e cruza para Rondon, que domina na grande área e chuta, mas goleiro português defende.

77' Salva a defesa! Smolnikov recebe passe dentro da área e cruza. Rondon domina e tenta a finalização, mas é travado.

76' Cartão amarelo para Iborra (Sevilla) por falta em Javi Garcia.

75' Beto de novo! Shatov faz a jogada pela esquerda e cruza, mas goleiro do Sevilla defende.

75' BETO! Hulk recebe passe na esquerda e chuta forte, de primeira, mas goleiro português defende. Que jogo!

74' Este gol leva a decisão para a prorrogação em São Petersburgo!

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ZENIT!!!!!!!! E QUE GOLAÇO! Hulk vê Beto adiantado e arrisca. Goleiro português consegue salvar, mas Rondon, de novo, está lá para concluir para o fundo do gol! Mas a bola entrou no chute do brasileiro! É gol de Hulk para o Zenit!

69' Que perigo! Smolnikov tabela com Danny e tenta o arremate, mas defesa do Sevilla afasta.

66' UUUUUUUUUH! Shatov faz bela jogada e a bola chega para Hulk, que bate cruzado, mas ninguém chega para completar.

65' De novo, Beto! Após recuo, goleiro do Sevilla tenta chute para frente, mas Rondon chega junto. A bola pega no atacante e vai para fora.

64' Nossa, Javi Garcia! Jogador recebe no meio e erra passe de meio metro para Lombaerts.

59' Bacca recebe bola de Coke e é travado na hora do arremate.

56' Quase! Danny é bem acionado pela esquerda, invade a área, puxa para o meio e chuta, mas a bola pega na defesa.

52' Quase a virada! Hulk recebe na grande área e chuta forte de canhota. A bola vai na rede pelo lado de fora.

51' Smolnikov arrisca, mas a bola vai para fora.

50' Olha o Zenit! Rondon recebe de Hulk, tenta arremate, mas é travado. Danny ganha na dividida com Beto, mas a bola vai para fora.

49' Esse gol deixa o jogo bom de novo! Zenit precisa de um gol para empatar no agregado.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ZENIT!!! QUE FALHA, BETO! Shatov cruza e Beto não segura. A bola sobra para Rondon empurrar para o fundo do gol! Tudo igual!

45' Rola a bola!

17:07 As duas equipes retornam ao campo de jogo.

16:59 Mais outros três jogos estão acontecendo neste momento: Club Brugge 0 x 0 Dnipro (indo para os pênaltis); Fiorentina (Mario Gomez) 1 x 0 Dynamo de Kiev (Fiorentina passando) e Napoli 0 x 0 Wolfsburg (Napoli passando).

16:58 ESTATÍSTICAS DA PRIMEIRA ETAPA:

Chutes (no gol): Zenit 7 (1) x 5 (3) Sevilla Escanteios: Zenit 4 x 4 Sevilla Faltas: Zenit 3 x 9 Sevilla Cartões amarelos: Zenit 2 x 0 Sevilla

16:54 O Zenit precisa de três gols na segunda etapa para se classificar. Caso faça dois, pênaltis.

45+3' Fim do primeiro tempo em São Petersburgo! Bacca marcou de pênalti aos 6 minutos e vai dando a vitória ao Sevilla na Rússia: 1 a 0. Resultado classificado os espanhóis.

45' UUUUUUUUUUUUH!! Danny cobra falta e acerta a trave de Beto. Português contra português.

44' Bacca recebe passe e chuta, mas Lodygin defende.

41' Ah não, Rondon! Smolnikov tabela com Hulk e cruza para o centroavante, que domina de barriga.

39' Witsel dá cotovelada em Iborra, que fica no chão. Cartão amarelo para o volante do Zenit.

37' Iborra puxa contra-ataque, mas na hora de passar para Bacca, a defesa corta bem.

35' Tremoulinas cruza da esquerda, mas Lodygin sai bem.

33' Banega recebe na intermediária e arrisca, mas a bola vai para fora.

29' Lombaerts! Vitolo manda belo passe em profundidade para Aleix Vidal, que sai na cara de Lodygin, mas Lombaerts corta.

28' Sevilla se fecha bastante e tenta sair nos contra-ataques.

25' Lombaerts cabeceia após escanteio cobrado por Hulk, mas sem perigo.

23' Danny recebe na esquerda e arrisca, mas a bola vai por cima.

21' Substituição no Sevilla: Sai Pareja, entra Iborra. Não deu para o zagueiro.

20' Zenit marca presença no campo de ataque em busca do gol de empate.

18' Beto! Após tabela com Hulk, Danny invade a área e chuta cruzado, mas goleiro português defende.

17' Hulk tenta cruzamento, mas a zaga afasta.

14' Após divididade, Pareja fica no chão sentindo.

13' Aleix Vidal acerta passe em profundidade para Coke, mas lateral é travado.

Curiosidade: Em 100 jogos com a camisa do Sevilla, Bacca marcou 42 gols.

10' Hulk arrisca de muito longe e a bola vai para fora.

10' Hulk faz a jogada, mas adianta demais e a zaga afasta.

9' Shatov tenta o arremate de fora da área, mas a bola pega na defesa espanhola.

7' Com este resultado, o Zenit precisa marcar dois gols para levar a disputa para os pênaltis.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SEVILLA!!! Carlos Bacca cobra muito bem, no alto, sem chances para Lodygin! Aberto o placar em São Petersburgo: 1 a 0 Sevilla.

4' PÊNALTI PARA O SEVILLA! Vitolo invade pela esquerda e é parado por Luís Neto, que ganha amarelo. Chance dos espanhóis!

3' Olha o perigo! Após cobrança de falta, Coke aparece na segunda trave e tenta o arremate, mas a bola vai na mão de Lodygin.

0' Tremoulinas já faz a primeira falta do jogo em Hulk.

0' Rola a bola! Começa Zenit x Sevilla!

16:01 As duas equipes entram no gramado no estádio Petrovsky.

15:25 Banco do Zenit: Malafeev, Anyukov, Rodic, Tymoshchuk, Arshavin, Kerzhakove Sheydaev.

15:07 Zenit escalado! Lodygin; Smolnikov, Neto, Lombaertse Criscito; Javi García, Witsel, Shatov, Danny e Hulk; Rondón.

15:05 Sevilla escalado! Beto; Coke, Pareja, Carriço e Tremoulinas; Krychowiak, Mbia e Banega; Aleix Vidal, Vitolo e Bacca.

14:40 O Sevilla é o atual campeão da competição. Espanhóis tentam o bicampeonato para garantir vaga na próxima Uefa Champions League.

14:37 Pelo Sevilla, Vitolo, M'Bia e Denis Suarez marcaram três cada um.

14:36 Os artilheiros do Zenit na competição são o brasileiro Hulk e o centroavante Rondón com dois gols.

14:35 Vale relembrar que a bola rola às 16h05 em ponto!

O árbitro do confronto Zenit x Sevilla será o experiente italiano Nicola Rizzoli.

Unai Emery diz que o foco é total na competição intercontinental: "Jogamos para ganhar todas as competições. A Europa League é muito importante. Não pensamos em qual é a prova mais importante, pensamos sim em como podemos ganhar o próximo jogo.​"

Mesmo com alguns desfalques, o Zenit também "recupera" alguns jogadores, o que deixa André Villas-Boas com boas expectativas: "Ter jogadores indisponíveis é um problema para qualquer treinador. Ryazantsev e Garay não vão jogar, mas, por outro lado, Danny, Hulk, Smolnikov e Criscito vão poder fazê-lo. O importante é que queremos ganhar; compreendemos a importância deste jogo. Vamos jogar com os melhores jogadores que temos e queremos muito chegar às semifinais".

O palco do confronto é bonito estádio Petrovsky, que promete receber casa cheia para o importante confronto.

Pelo Sevilla, apenas o zagueiro Daniel Carriço não deve atuar.

O Zenit tem três desfalques para a partida, dois por suspensão e um por lesão. Fayzulin ainda se recupera de lesão, enquanto Garay e Ryazantsev estão suspensos.

FIQUE DE OLHO: Carlos Bacca, atacante do Sevilla. Provavelmente ele começará o jogo no banco, mas Bacca é o principal jogador da equipe e será importante no duelo caso entre.

​

FIQUE DE OLHO: Hulk, meia-atacante do Zenit. Voltando de suspensão, o brasileiro Hulk é a principal arma dos russos em busca da classificação.

Em março de 2006, Javier Saviola foi o protagonista na maior goleada no confronto, quando o Sevilla venceu por 4 a 1.

A única vitória dos russos aconteceu em novembro de 2005, quando a equipe venceu por 2 a 1, com dois gols de Kerzhakov.

No jogo de ida, o Sevilla sofreu, mas bateu, de virada, os russos por 2 a 1, com direito a um golaço de Denis Suarez.

As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, todas pela Uefa Europa League. São duas vitórias espanholas, dois empates e uma vitória russa.

Na última rodada da La Liga, o Sevilla, que briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League, empatou com o Granada em 1 a 1. Relembre.

Visitante no duelo, o Sevilla terminou a primeira fase da UEL na segunda colocação do Grupo G com 11 pontos. Na segunda fase, os espanhóis passaram pelo Borussia M'Gladbach e, depois, do Villarreal, ambos com tranquilidade.

No último final de semana, os azuis empataram com o Kuban Krasnodar por 0 a 0, mas se mantiveram com tranquilidade na liderança do Campeonato Russo.

O Zenit, dono do casa no confronto, veio da Uefa Champions League direto para a segunda fase da competição. Para chegar às quartas, os russos eliminaram PSV e Torino.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o confronto entre Zenit e Sevilla, pelo jogo de volta das quartas de finais da Uefa Europa League. A partida será realizada em São Petersburgo e a bola rola às 16h05.