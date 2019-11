Jogo Napoli x Wolfsburg pelas quartas de final da Uefa Europa League (2-2)

18:04 A todos que acompanharam esse grande jogo entre Napoli e Wolfsburg com a Vavel Brasil, o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e fique por dentro de tudo que acontece em todos os esportes. Boa tarde a todos e até breve.

18:02 Amanhã (24), em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da Uefa, acontece o último sorteio, que vai definir os confrontos das semifinais da Uefa Champions League e da Uefa Europa League.

17:59 Além do Napoli, Fiorentina, Sevilla e Dnipro são os outros clubes classificados para as semifinais da Uefa Europa League.

17:58 No agregado o Napoli bate o Wolfsburg por 6 a 3

93' FIM DE JOGO: O Napoli está classificado para as semifinais da Uefa Europa League. O Wolfsburg, principal candidato a vencer o torneio, se despede da competição.

90' +3 de acréscimos.

89' PRA FORA! Bendtner deixa Caliguri na cara do gol, o meia tenta o chute cruzado mas vê a bola cruzar toda a frente do gol e não entrar.

88' Inler tenta o chute cruzado, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo sem perigo.

87' Minutos finais de jogo, torcida do Napoli já comemora a classificação.

85' Inler cobra escanteio, Callejon fura, mas a bola sobra para David López que tenta de primeira, pega mal e ver a bola subir e passar longe do gol de Benaglio.

84' Henrique tenta jogada individual, entra na área mas Naldo, por baixo, faz o corte.

83' ANDUJAR! Bendtner faz ótima tabela com Perisic, entra na área e chuta, mas o goleiro do Napoli estava em cima do lance e fez outra grande defesa.

82' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI: Sai Mertens para a entrada de Henrique.

79' SUBSTITUIÇÃO NO WOLFSBURG: Sai Trasch para a entrada de Bas Dost.

77' Jogo em Nápoles ganha emoção. O time alemão, que parecia eliminado, reagiu e está de volta a partida. Agora, para se classificar, o Wolfsburg precisa de mais três gols.

73' SUBSTITUIÇÃO NO WOLFSBURG: Sai Guilavogui para a entrada de Jung.

72' Em menos de dois minutos, Perisic, de cabeça, empata a partida no San Paolo.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! Perisic, em menos de um minuto, deixa tudo igual.

71' Após cobrança de escanteio, o zagueiro alemão subiu mais alto que a defesa do Napoli e diminuiu no San Paolo

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! Klose é o nome dele.

67' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI: Sai Higuain, autor de duas assistências, para a entrada de Zapata.

64' Callejon cruzou na área para Higuain, que ajeitou para Mertens, que vinha de trás, finalizar duas vez antes de marcar o segundo do Napoli na partida, o sexto no agregado.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! Mertens é o nome dele.

62' Insigne dá belo passe para Callejon dentro da área, o espanhol tenta o chute mas é bloqueado por Naldo.

60' Higuain recebe na entrada da área, finta o primeiro marcador, tenta passar pelo segundo mas perde o tempo da bola e, quando chuta, pega fraco na finalização, que sai sem perigo pela linha de fundo.

59' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI: Sai Hamsik para a entrada de Insigne.

58' Rodrigues recebe na direita, finta o marcador e bate forte, a bola sobre demais e passa longe do gol.

55' Bendtner recebe na esquerda, ajeita para o pé canhoto e tenta bater colocado,mas a bola desvia no zagueiro e sai pela linha de fundo.

54' Caliguri cruza na área, Perisic tenta de cabeça mas a bola sai pela linha de fundo.

53' Mertens perde o tempo da bola e faz falta em Luiz Gustavo.

52' Se as coisas para o Napoli antes estava fácil, agora está ainda mais. O Wolfsburg precisa fazer 4 gols para levar o jogo para a prorrogação ou 5 para se classificar direto.

49' Em contra-ataque, Higuain deu lindo passe para Callejon que recebeu na entrada da área, tirou do marcador e bateu colocado, a bola ainda desviou no defensor antes de entrar no gol defendido por Benaglio.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! Callejon é o nome dele.

46' UUUUUUUUUUH! Mertens recebeu na esquerda e bateu fechado, e a bola por muito pouco não entrou direto no gol de Benaglio, que só observou a jogada.

45' APITA O ÁRBITRO: Bola rolando para o segundo tempo de Napoli x Wolfsburg.

17:09 Equipes voltando ao gramado, o jogo vai ser reiniciado.

16:59 Com o placar assim, o Napoli vai assegurando sua classificação para as semifinais. O Wolfsburg precisa de 3 gols para ficar com a vaga.

16:58 Wolfsburg foi melhor e mais objetivo que o Napoli, que apenas se defendeu e viu seu goleiro, Andujar, fazer grandes defesas e segura o zero a zero.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Terminou os primeiros 45 minutos, empate até aqui sem gols entre Napoli e Wolfsburg.

45' +2 de acréscimos

40' ANDUJAR! Bendtner entra na área e bate cruzado, o goleiro do Napoli se estica e faz grande defesa.

36' Perisic bate de longe, Andujar cai no canto certo e fica com a bola.

35' Callejon recebe na área mas estava em posição irregular.

32' PRA FOOOORA! Caliguri cruza na cabeça de Bendtner que ganha do zagueiro e testa para o chão. A bola passa tirando tinta da trave direita de Andujar e não entra.

29' Caliguri recebeu na área, fez o giro em cima da marcação mas foi bloqueado na hora de finalizar.

28' ALBIOL! Novo cruzamento para a área do Napoli, Guilavigui pega de primeira mas o zagueiro espanhol, em cim, evitou o gol do time alemão.

26' Jogo bastante truncado e equilibrado até aqui.

23' Perisic ficou um tempo no gramando recebendo atendimento médico, bola já voltou a rolar.

18' UUUUUUUU! Perisic põe na área, a zaga afasta e na sobra a bola fica com Guilavogui, que bate cruzado e vê a bola passar raspando a trave direita de Andujar.

17' Perisic cobra escanteio fechado, Andujar sai do gol e fica com a bola.

14' Trasch tenta cruzamento na área mas Andujar sai do gol e fica com a bola.

12' Todos os 11 jogadores do Napoli estão no setor defensivo. Wolfsburg toca a bola e procura espaços para chegar ao gol de Andujar.

9' Caliguri é acionado na direita, tenta o cruzamento mas Ghoulan coloca pela linha de fundo.

6' Com vasta vantagem no placar, o Napoli joga recuado, apertando a saída de bola e jogando no contra-ataque.

4' Perisic tenta chute a gol, mas a bola fica em cima da defesa napolitana.

3' Wolfsburg começa melhor, em cima, buscando o gol.

1' ANDUJAR! O Wolfsburg chega com perigo, com menos de um minuto, e o goleiro argentino já faz grande defesa. Bola na área, Perisic desvia com o pé e o goleiro do Napoli, de mõa trocada, evita o gol.

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para Napoli x Wolfsburg, vale vaga nas semifinais da Uefa Europa League.

16:04 Como se esperava, San Paolo lotado. Torcida do Napoli comparece para empurrar sua equipe as semifinais.

16:02 Napoli e Wolfsburg sobem ao gramado do San Paolo, tudo pronto, vai rolar a bola.

16:00 Já já as equipes sobem ao gramado para dar início ao segundo jogo das quartas de finais.

15:38 Dieter Hecking ainda conta com os seguintes jogadores no banco de reservas: Grun; Ochs, Schafer, Jung, Knoche, Seguin, Bas Dost.

15:37 WOLFSBURG ESCALADO: Time alemão também definido e escalado para a partida de daqui a pouco. Os Lobos vão a campo com: Benaglio; Trasch, Naldo, Klose, Rodriguez; Guilavogui, Luiz Gustavo; Perisic, Arnold, Caliguri; Bendtner.

15:36 Rafa Benítez ainda conta com os seguintes atletas a sua disposição no banco de reservas: Rafael Cabral; Henrique, Jorginho, Gargano, Gabbiadini, Insigne, Zapata.

15:35 NAPOLI ESCALADO: Time italiano definido e escalado para o jogo de logo mais. Os partenpei vem a campo com: Andujar; Mesto, Albiol, Britos, Ghoulan; David López, Inler; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.

O palco do jogo dessa quinta-feira é o San Paolo, localizado em Nápoles, sul da Itália. Inaugurado em 1959, o estádio onde o Napoli manda suas partidas tem capacidade para um pouco mais de 60 mil pessoas e a expectativa é que esteja lotado para o jogo de logo mais.

Higuaín, a esperança de um Napoli oscilante em busca da Europa

Rafael Benítez, treinador do Napoli: “Sabemos muito bem que o Wolfsburg é uma excelente equipe: marcaram quatro gols ao Bayern. Temos de jogar bem, como fizemos na Alemanha. Os nossos adversários têm excelentes atacantes e temos que ficar muito atentos. O clube, os jogadores e eu temos o mesmo objetivo, queremos ganhar, nada mais. Vencer esta competição seria muito importante, pois vale a qualificação para a Uefa Champions League da próxima época”, ressaltou o técnico espanhol.

Como Rodríguez virou um dos melhores laterais do mundo no Wolfsburg

Dieter Hecking, treinador do Wolfsburg: “Obviamente que o resultado em Wolfsburg não nos transmite grande otimismo. Não poderemos contar com alguns jogadores, mas temos um ótimo plantel. Somos uma excelente equipe e podemos marcar a qualquer momento, e em qualquer adversário. Somos capazes, mas temos de ser honestos: vai ser muito difícil. Vamos fazer o nosso melhor. Temos que evitar até os mais pequenos erros. Podemos fazer um bom jogo, mas podemos pagar muito caro por qualquer deslize. Temos esperança e vamos acreditar até ao último minuto. O futebol é bonito e permite milagres. Se o Napoli não estiver concentrado e se jogarmos muito bem, porque não? Tudo é possível”, afirmou o técnico do Wolfsburg.

FIQUE DE OLHO: Bas Dost, atacante do Wolfsburg: Quando se fala em gols no Wolfsburg, Dost é rapidamente apontado. Um dos artilheiros do time na temporada, o holandês tem a árdua missão de tentar levar sua equipe a vitória fora de casa e manter vivo a chance do Wolfsburg em conquistar seu primeiro título europeu. Sem alguns dos principais jogadores do time em campo, Dost é a única esperança dos Lobos nessa quinta na Itália.

FIQUE DE OLHO: Manolo Gabbiadini, meia do Napoli: Ele ganhou destaque na Sampdoria, foi contrado pelos partenopei em Janeiro e, até aqui, vem justificando o investimento. Habilidoso, veloz, e com um faro de gol aguçado, principalmente de cabeça, Gabbiadini será a esperança de gols do Napoli nessa quinta, já que deve poupar alguns de seus jogadores, dentre eles Higuaín. Manolo já deixou o seu na primeira partida, seria ele capaz de carimbar de vez a classificação do Napoli para as semifinais?

Após goleada na ida, Napoli recebe Wolfsburg para encaminhar classificação à semifinal da UEL

Já o Wolfsburg não poderá utilizar Schürrle, com problemas no ombro, De Bruyne, principal estrela do time, que tem um problema no pé, Hunt, com problemas no joelho, e Vieirinha, com mal estar.

Para o duelo dessa quinta feira as equipe tem alguns desfalques importantes. O Napoli não poderá contar com Zúñiga e Michu, ambos com problemas no joelho.

O Wolfsburg, é o segundo colocado na Bundesliga com 61 pontos, 12 atrás do Bayern de Munique, e já está classificado para a próxima Uefa Champions League. Aos lobos, a conquista da Europa League seria a coroação perfeita do seu ano.

O Napoli é o quarto colocado no campeonato italiano com 53 pontos, cinco atrás da Roma, que ocupa a última colocação que dá vaga na Uefa Champions League. Como faltam apenas sete rodadas para o fim da Serie A, os paternopei querem se dedicar totalmente ao torneio europeu e garantir sua vaga por ali.

O Wolfsburg já está de bem com a vida. A equipe alemã já garantiu, através da Bundesliga, sua vaga na próxima Champions, mas quer vencer a Uefa Europa League para fechar sua temporada extraordinária com chave de ouro. Mas, para avançar na competição, os lobos terão de vencer o Napoli, na casa deles, por 3 a 0, ou repetir o placar do jogo de ida para levar a decisão para a prorrogação.

Com a goleada por 4 a 1 no jogo de ida, os partenopei estão há um passo de garantir sua classificação para as semifinais. Um empate simples e o Napoli avança no torneio.

Quem se sagrar campeão esse ano da Uefa Europa League garantirá uma vaga nos playoffs da Uefa Champions League na próxima temporada, premiação essa que levou muitas equipes a se dedicarem no torneio, e o Napoli é uma delas. Com a vaga na Serie A cada vez mais distante, a equipe comandada por Rafa Benítez quer vencer a competição europeia para ter a chance de jogar o torneio de maior expressão da Europa.

Na partida de ida, na Alemanha, o Napoli, em plena Volkswagen Arena, surpreendeu a todos e goleou o Wolfsburg por 4 a 1 com dois gols de Hamsík, um de Higuaín e Gabbiadini. O Wolfsburg diminuiu no final com Bendtner.

Em Nápoles, no estádio San Paolo, as duas equipes se enfrentam no jogo de volta valendo vaga nas semifinais do segundo torneio mais importante de clubes na Europa.

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Napoli x Wolfsburg pelas quartas de final da Uefa Europa League.