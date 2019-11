Liverpool renova contrato do volante Jordan Henderson até 2020

Em boa fase com o manto vermelho, Jordan Henderson teve seu vínculo com o Liverpool prorrogado até 2020. A notícia foi oficializada nesta quinta-feira (23). Sobre a renovação, o meia inglês se disse bastante satisfeito com o acordo e feliz por continuar em um grande clube do futebol mundial. Agora, ele espera se tornar um dos ídolos da história gloriosa dos Reds nos próximos anos.

Henderson surge como o principal substituto para Steven Gerrard, que deixará Anfield Road e rumará à Califórnia no fim da temporada, onde defenderá o LA Galaxy na Major League Soccer. Com um bom futebol apresentado nos últimos jogos, o meia ganhou a faixa de capitão na ausência de Gerrard e é um dos principais jogadores do time. Em 2011, o ele chegou à terra dos Beatles após ser contratado junto ao Sunderland.

O treinador Bredan Rodgers sempre foi um dos que mais confiaram no potencial do atleta. Falando sobre a renovação, o comandante enalteceu as qualidades de Henderson e admitiu boas vibrações para o futuro dele no clube.

“O Jordan é um excelente profissional, assim como sua dedicação, fazem dele um modelo para todos os jogadores jovens. Ele tem enfrentado adversidades em seu tempo em Liverpool, mas sua melhoria, crescimento e desenvolvimento é totalmente fruto do seu próprio trabalho”, destacou Rodgers.

Já o atleta garantiu que o seu desejo de permanecer foi concretizado. Henderson também adiantou que o seu objetivo é brigar por títulos nos próximos cinco anos que será jogador dos Reds.

“A minha emoção é única que esteja tudo resolvido. É uma notícia brilhante para comprometer o meu futuro com este clube de futebol. Com o plantel que temos, o treinador, o tamanho do clube e os fãs, eu realmente acho que, ao longo dos próximos anos, podemos desafiar e começar a ganhar troféus”, disse ao site oficial do clube.

​

Jogador comemora renovação (Foto: Divulgação/Liverpool)

O meia ainda exaltou a torcida do Liverpool, considerada uma das mais apaixonadas do planeta. “Os fãs são incríveis, eu sempre disse isso. Eu não podia acreditar, desde que cheguei ao clube, como eles são bons”, adicionou.

A equipe treinada por Bredan Rodgers ainda briga por um lugar no G-4 da Premier League, que dá vaga à próxima Uefa Champions League. A diferença para o quarto colocado Manchester City é de sete pontos na tabela. Na 34ªrodada, os Reds enfrentam o West Bromwich, no sábado (25), fora de casa.