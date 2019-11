Resultado Arsenal x Chelsea pela Premier League 2015 (0x0)

Finalizamos aqui a nossa transmissão, obrigado pela preferência e permaneçam alertas às novidades do mundo dos esportes aqui, na VAVEL Brasil!

PÓS-JOGO: No meio de semana o Chelsea visita o Leicester em partida atrasada da 27º rodada, caso vença, os blues já podem ser campeões no próximo final de semana, quando recebem o Crystal Palace.

PÓS-JOGO: Com esse resultado o Chelsea mantém 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que agora passa a ser o Manchester City. Wenger completou 13 jogos sem vencer José Mourinho.

PÓS-JOGO: Partida foi equilibrada do começo ao fim. O Arsenal sempre teve uma proposta mais ofensiva, mas faltou criatividade para furar o forte bloqueio armado por José Mourinho. Terry fez grande partida e foi responsável por parar quase todas as jogadas de ataque dos comandados de Wenger.

Jogadores do Chelsea comemoram bastante o empate. Resultado praticamente garante o título dos blues, que só precisam de mais 6 pontos para conseguir a taça.

FIM DE JOGO. Arsenal e Chelsea ficam no 0x0 em partida equilibrada.

94' Cartão amarelo para Monreal. Ramires avançava em direção ao gol, Monreal chega e para a jogada.

93' Substituição no Chelsea: Sai: WILLIAM, Entra: CUADRADO.

92' Cartão amarelo para Cazorla. Hazard puxava contra-ataque e foi parado por pontapé do espanhol.

91' Sanchez cruza, bola passa por todos e sobra limpa para Courtois.

91' Arsenal se manda para o ataque em busca de pressão final.

90' Teremos +4 minutos de jogo, vamos até 49.

89' Substituição no Chelsea: Sai: FABREGAS, Entra: ZOUMA.

88' Cartão amarelo para Ramsey. Meia do Arsenal para Hazard com puxão no meio campo.

87' Partida caminha para o empate, nenhum das equipes consegue se impor. Arsenal no momento está muito desorganizado em campo.

86' Arsenal tenta buscar o ataque, mas defesa do Chelsea se mantém firme.

84' Jogo entra na reta final.

83' Substituição no Arsenal: Sai: GIROUD, Entra: WALCOTT.

82' Na cobrança, goleiro consegue defesa e sofre trombada. Médicos do Chelsea entram para atendimento ao goleiro belga.

81' Welbeck chega na linha de fundo e bate cruzado, a bola desvia e Courtois coloca para escanteio.

77' Com essa substituição, Wenger vai pra cima do time de Mourinho que pode se beneficiar nos contra-ataques.

76' Substituição no Arsenal: Sai: COQUELIN , Entra: WELBECK.

75' PRA FORA! Cazorla recebe livre na grande área, mas bate mal. Grande chance perdida do Arsenal.

74' Welbeck vai terminando trabalho de aquecimento e deve entrar no time do Arsenal.

71' Cartão amarelo para Ivanovic. Lateral chega duro em Sanchez e recebe cartão.

70' Arsenal ronda a zaga do Chelsea, que por sua vez se mantém muito bem postada.

68' PERDEU, MERTESACKER. Em levantamento na área, Courtois dá um tapa e a bola sobra para o zagueiro alemão na marca do pênalti que bate torto e perde uma grande chance.

67' Cartão amarelo para William. Meia brasileiro levanta demais o pé e atinge o rosto de Koscienly.

66' Terry mais uma vez. Ozil invade área com boas condições, Terry desarma. Partida monstruosa do zagueiro do Chelsea.

65' Defende Ospina. Drogba recebe livre na entrada da área e bate rasteiro pra fácil defesa de Ospina.

64' CHEGOU O ARSENAL. Monreal cruza com perigo, Terry desarma Sanchez na hora certa.

63' Jogo é muito cadenciado e diferente do primeiro tempo.

61' Público no Emirates é de 60.066 torcedores.

60' Oscar sofreu uma concussão e foi encaminhado para um hospital de Londres para realizar exames.

59' Partida novamente paralisada para atendimento médico. Coquelin levou a pior em choque de cabeça com Drogba.

57' Depois de um começo dominante do Chelsea, o Arsenal já equilibra o jogo.

55' Ozil perde bola no meio do campo, Hazard recebe e bate da entrada da área. Bola vai longe e sem perigo.

55' Na cobrança, zaga do Chelsea afasta e Arsenal tenta colocar uma pressão.

54' Falta em Sanchez no campo de ataque, vem levantamento na área. Cazorla na bola.

51' Chelsea voltou melhor no segundo tempo, até agora o Arsenal ainda não conseguiu sequer tocar a bola em seu campo ofensivo.

50' Jogo parado em atendimento a Ospina que sofreu trombada dupla de Koscielny e Drogba.

49' Em bola enfiada por Sanchez, Monreal recebe e bate torto na bola. Lateral tentava cruzamento, mas pega mal e bola vai sem perigo.

48' Chelsea mantém a posse de bola até então, o Arsenal ainda não passou para o seu campo de ataque.

46' Com a entrada de Drogba, o Chelsea já tenta ficar mais presente no campo de ataque.

45' Bola rolando na segunda etapa.

Substituição no Chelsea: Sai: OSCAR, Entra: DROGBA.

INTERVALO: As equipes voltam para o segundo tempo.

INTERVALO: Em lance mais polêmico do primeiro tempo, o Arsenal pediu pênalti quando a finalização de Cazorla parou no braço de Cahill, confira a imagem:

INTERVALO: O duelo até aqui é muito equilibrado. O Arsenal teve mais a posse de bola e pressionou mais no ataque, porém em duas chegadas o Chelsea levou muito perigo. Na reta final o Arsenal tomou conta do jogo, chegando a ter algumas boas oportunidades. O esquema sem centroavante de Mourinho deixou a desejar.

47' Apita Michael Oliver, fim de papo no primeiro tempo.

46' Chelsea consegue manter posse de bola no campo de ataque e controla pressão final do Arsenal.

44' Vamos até 47.

41' Alexis Sanchez mais uma vez define mal a jogada, errando passe fácil para Giroud. O Chileno é muito participativo no jogo, mas vem pecando na hora de concluir.

39' BATEU MAL! Arsenal responde, em bom ataque, Cazorla encontra Sanchez livre, chileno invade a área, corta para o meio e bate para fora. Partida é muito movimentada no Emirates.

37' DEFENDEU OSPINA! Grande chance para o Chelsea, William avança e enfia passe sensacional para Ramires, brasileiro sai na cara do gol e bate fraco para boa defesa de Ospina.

36' Arsenal tenta colocar uma pressão nessa reta final de primeira etapa.

34' Errou. Sanchez aparece livre na entrada da área com boas opções de ataque, no entanto, Chileno erra passe e desperdiça boa oportunidade para o Arsenal.

33' CHEGOU BEM! Em boa jogada ofensiva, Sanchez encontra Bellerín pela direita que cruza de primeira, Cazorla chega chutando para corte da zaga dos Blues. Arsenal pede pênalti, a bola de fato tocou no braço do Cahill.

31' Oscar invade a área no mano a mano com Mertesacker, zagueiro alemão é preciso e consegue grande desarme.

30' Em novo cruzamento, Terry novamente leva a melhor sobre Giroud.

29' Arsenal mantém posse de bola e tenta furar a excelente defesa do Chelsea, missão muito complicada.

27' Apesar das equipes buscarem o ataque, a única chance de gol no jogo até aqui foi o lance de Oscar.

26' Ozil cruza buscando Giroud, atacante bate prensado com Terry e pede escanteio. Árbitro aponta para tiro de meta. A bola realmente desviou em Terry.

25' Sanchez chega com boas condições na linha de fundo, mas se atrapalha e sai com bola e tudo.

24' Jogo é lá e cá. As equipes sempre que estão com a bola buscam o ataque, até agora com eficiência das duas defesas.

22' Cartão Amarelo para Fabregas. Espanhol cai na área e pede pênalti, juiz entende lance como simulação e pune o meia do Chelsea.

21' O Chelsea toca a bola no campo de defesa, meias recuam buscando jogo.

20' Monreal tenta encontrar Giroud em cruzamento, Terry afasta.

19' Arsenal toca a bola no campo de ataque buscando espaços, Ozil encontra Giroud que tenta enfiada que deixaria Sanchez na cara do gol, Cahill foi preciso e conseguiu o desarme.

18' Escanteio cobrado também sem perigo, tiro de meta para Ospina.

17' Jogo paralisado até agora, Oscar se machucou no lance da conclusão.

15' QUAAAAAAAASE GOL DO CHELSEA! Oscar é lançado em prufundidade e toca por cima de Ospina, a bola ia entrando, mas Bellerin chegou e conseguiu tirar para escanteio.

14' Até o momento Alexis Sanchez é o jogador mais participativo do jogo, está em todas.

13' Mais uma vez a cobrança não leva perigo, Courtois fica com a bola.

12' Ozil chega a linha de fundo e cruza, bola rebate e vai para escanteio.

11' Sanchez lança para Giroud dentro da pequena área, centroavante consegue o domínio mas não consegue concluir de maneira que leve perigo ao gol do Chelsea.

10' A partida começa a se desenhar da maneira que os treinadores pretendiam, Arsenal tenta pressionar, Chelsea se lança no contra-ataque.

9' Terry recua curto para Courtois, Sanchez pressiona e obriga o goleiro a jogar pela lateral.

8' Terry e Ivanovic reclamam bastante com a arbitragem.

7' Oscar pede pênalti que não aconteceu, segue o jogo.

6' Sem perigo. Cazorla cruza na primeira trave, Ramires tira. Na sobra, William sofre falta.

5' Sanchez arrisca de longe, a bola desvia e sai em escanteio.

4' Com a ausência de um centroavante, Oscar aparece mais centralizado no ataque dos blues.

3' Cazorla cruza fechado e Courtois fica com a bola.

3' Mais uma falta em cima de Sanchez, agora mais próxima a grande área, deve vir cruzamento na área do Chelsea.

2' Falta em Alexis no meio campo, a posse de bola agora é do arsenal.

1' Chelsea toca a bola, Fabregas é vaiado pela torcida dos gunners.

0' Bola rolando em Londres.

É respeitado um minuto de silêncio no estádio.

As equipes entram em campo nesse momento.

Em dez minutos teremos bola rolando no Emirates Stadium.

Arsenal x Chelsea

O Chelsea começará a partida sem centroavante, Mourinho conta com jogadores rápidos e deixa claro a proposta de contra-atacar a defesa lenta do Arsenal.

As opções no banco de Mourinho: Cech, Filipe Luis, Zouma, Mikel, Loftus-Cheek, Cuadrado, Drogba.

CHELSEA CONFIRMADO: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas, Ramires, Oscar, Willian, Hazard.

Wenger tem como opções no banco de reserva: Szczesny, Debuchy, Gibbs, Wilshere, Walcott, Flamini, Welbeck

ARSENAL CONFIRMADO: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil; Alexis, Giroud.

FIQUE DE OLHO Arsenal x Chelsea: Hazard, Chelsea: Também indicado ao prêmio de craque do campeonato, o belga vive seu melhor momento no Chelsea. Decidiu grandes partidas ao longo da temporada, inclusive a última dos blues em duelo importantíssimo contra o Manchester United. O Chelsea venceu por 1x0 com gol dele. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO Arsenal x Chelsea: Alexis Sanchez, Arsenal: Indicado ao prêmio de melhor jogador da premier League, o chileno faz grande temporada no Arsenal. Marcou duas vezes no final de semana passado, onde o Arsenal conseguiu classificação para a final da FA CUP, batendo o Reading por 2x1 em Wembley. (Foto: Getty Images)

Os treinadores também trocaram farpas novamente, Wenger demonstrou mais uma vez não gostar do estilo de Mourinho, falando que é fácil defender. O português não deixou barato na resposta: "Se fosse fácil defender, ele não teria perdido por 3x1 em casa para o Mônaco. Não é fácil defender."

Durante a semana, Wenger concedeu entrevista pedindo respeito a Cesc Fabregas. O treinador pediu para o torcedor do Arsenal lembrar da passagem de Cesc pelo clube: "Quero que cada jogador seja respeitado e Fabregas é um deles. Quando ele vier para o Emirates domingo, ele tem que ser respeitado como merece, pela passagem que teve por aqui."

A última vitória do Arsenal no confronto aconteceu em 2011, também em uma partida que ficou na memória, os gunners bateram os blues por 5x3 em pleno Stamford Bridge com hat-trick de Van Persie.

Aconteceu em partida válida pela 31º rodada da Premier League 2013-2014. Era o jogo 1000 de Wenger no comando do Arsenal, porém houve um desastre, a equipe de Mourinho humilhou, o resultado foi um vexatório 6x0. Veja lances da partida:

Por mais que o Arsenal leve a melhor na história do confronto (71 vitórias contra 59 dos blues), nos últimos anos vem acontecendo uma certa freguesia. Junto com esse momento veio uma goleada histórica que certamente marcou época.

Confira os gols do duelo no primeiro turno no Arsenal x Chelsea 2015:

A confusão entre os técnicos deixou em segundo plano até o placar da partida, onde o Chesea venceu por 2x0, com gols de Diego Costa e Hazard. A partida também foi marcada pela presença de Fábregas, que outrora foi ídolo dos gunners.

O duelo também é muito forte fora das quatro linhas. Wenger e Mourinho foram construindo uma grande rivalidade com o passar dos anos. Por incrível que pareça, o técnico do Arsenal nunca venceu o português, foram 12 confrontos, com 5 empates e 7 vitórias de Mou. Inclusive essa rivalidade marcou o duelo das equipes no primeiro turno, com uma troca de empurrões entre os técnicos.

A partida marca o encontro do líder Chelsea com o segundo colocado, Arsenal. Muitos já dão o campeonato como definido, mas uma vitória do Arsenal sem dúvida colocaria um gostinho especial na reta final da competição.

Boa tarde, internauta ligado na VAVEL Brasil. A partir de agora começamos a nossa transmissão da partida entre Arsenal e Chelsea, válida pela 34º rodada da Premier League.