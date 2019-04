Çalhanoglu desperdiça pênalti e Leverkusen empata com o rival Colônia fora de casa

Neste sábado (25), pela 30ª rodada da Bundesliga 2014/2015, Colônia e Bayer Leverkusen protagonizaram um clássico tenso no RheinEnergieStadion. Os eternos rivais empataram em 1 a 1. O meia-atacante Julian Brandt colocou os visitantes à frente, e o atacante Bård Finne empatou para os donos da casa. Quando o placar ainda estava em branco, os aspirinas desperdiçaram um pênalti através do meia Hakan Çalhanoglu, que parou no goleiro Timo Horn.

Apesar de reservar ao Leverkusen a conclusão de que poderia ter sido melhor, o resultado deixa o time de Roger Schmidt matematicamente classificado à próxima edição da Uefa Champions League. Com 55 pontos em 30 partidas - a quatro rodadas do fim do campeonato nacional -, a equipe não pode mais ser alcançada por Schalke 04 e Augsburg, respectivos quinto e sexto colocados com 42 pontos cada.

Resta saber se o B04 entrará na competição via fase de grupos ou playoffs - o primeiro, segundo e terceiro colocados vão à fase de grupos, enquanto o quarto terá de passar pelo playoff - do torneio continental. Para permanecer em terceiro, o Bayer tem que torcer para o Wolfsburg, vice-líder com 61 pontos, não perder para o Borussia Mönchengladbach, quarto colocado com 54 pontos, no domingo (26).

O próximo compromisso será diante do líder Bayern de Munique, na BayArena. O pontapé inicial está agendado para sábado (2), às 13h30m, horário de Brasília.

Já os Bodes, que vêm fazendo campanha irregular nesta temporada, caíram para a 12ª colocação. O empate deixou os comandados de Peter Stögel com 35 pontos, sete a mais que o Hamburgo, integrante da zona da repescagem de acesso e rebaixamento. A chance de rebaixamento dos alvirrubros, campeões da segunda divisão alemã no ano passado, é pequena. Com a igualdade em um gol no clássico, o Colônia chegou ao 11º empate na Bundesliga. Somente o Freiburg empatou mais vezes na atual temporada: 12.

Também no próximo sábado (2), o Köln visita o Augsburg, sexto colocado, na SGL Arena. O embate está marcado para as 10h30 de Brasília.

Mesmo jogando fora de casa, o Bayer não se intimidou com a pressão da torcida adversária e partiu para cima. Ganhou uma oportunidade de ouro aos 42 minutos, no momento em que o árbitro Deniz Aytekin marcou pênalti de Maroh em Kiessling. Decisão bastante contestada, já que os mandantes alegaram que o atacante do B04 cavou a penalidade máxima - fato comprovado pelas câmeras de transmissão.

Çalhanoglu chamou a responsabilidade e bateu no canto esquerdo de Horn, exatamente o lado que o goleiro adivinhou. A partir daí, surgiram reclamações dos aspirinas, os quais afirmaram que o arqueiro rival se adiantara na cobrança. E a primeira etapa terminou sem gols.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Julian Brandt abriu o placar. O jovem alemão de 18 anos, revelado pelo próprio Leverkusen, aproveitou passe primoroso de Bellarabi na entrada da área e fez 1 a 0.

Sem qualquer outra escolha, o Colônia se lançou ao ataque. Não perder para o rival em casa era questão de honra. E o empate veio já na reta final, aos 38 minutos. Dessa vez, outro jovem se destacou: o noruegês Bård Finne, de 20 anos, que está no clube desde o ano passado, quando foi contratado junto ao Brann. Ele foi acionado por Ujah e, livre de marcação, mandou de primeira para o fundo das redes.