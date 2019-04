Monaco vence fora de casa e decreta rebaixamento do Lens na Ligue 1

Neste domingo (26), Lens e Monaco se enfrentaram pela 34° Rodada da Ligue 1 2014/15, no estádio De la Licorne em Amiens. A equipe do principado queria se manter na zona de classificação da Champions League e buscava um resultado positivo para manter a boa fase na competição.

O triunfo seria fundamental para a equipe de Leonardo Jardim se manter na parte de cima da tabela. Enquanto para os Les Sang, a partida era importante para ainda continuar com esperanças de se manter na elite.

O jogo foi com domínio dos visitantes que venceram por 3 a 0, com gols marcados por Ferreira-Carrasco, Martial e Bernado Silva. Com o resultado a equipe do principado se manteve na terceira colocação com 62 pontos, dois pontos à frente do quarto colocado Saint-Étienne.

Já para a equipe do norte francês, a derrota decretou seu rebaixamento para a segunda divisão. A equipe nesta temporada enfrentou problemas financeiros e foi ameaçado de ser excluída do campeonato.

A próxima partida do Lens será fora de casa diante do Lille no Pierre-Mauroy. Já o Monaco recebe no estádio Louis II a equipe do Toulouse, ambas as partidas serão no próximo domingo (3).

O time do principado que vinha de eliminação para a Juventus no meio de semana pela UCL, voltou suas atenções agora para a Ligue 1 e voltar na próxima temporada ao torneio de interclubes mais importante da Europa.

E no começo de partida a equipe começou atacando e teve sua primeira chance aos sete minutos, com Martial. O jovem atacante entrou em diagonal e mandou para fora o arremate.

Minutos depois foi a vez de Bernando Silva, o português tabelou com Kondogbia e mandou com perigo a meta do goleiro Riou que só observou. A equipe da casa teve sua melhor chance, apenas aos 35 minutos, com Chavarría, o argentino entrou livre e arriscou mal o arremate para o gol.

Mas no minuto seguinte os vistantes abriram o placar. Kurzawa levantou a bola na área, a defesa afastou e a sobra chegou aos pés de Raggi que acionou Ferreira-Carrasco. O atacante tentou tabelar a bola bateu no defensor e voltou ao seus pés, em seguida mandou para o fundo do gol, colocando sua equipe em vantagem.

E antes do intervalo chegaram ao segundo gol, Ferreira-Carrasco deu ótimo passe para Martial, o atacante entrou na área e mandou na saída do goleiro, marcando mais um para os visitantes.

Na etapa final fizeram o terceiro gol aos 27 minutos, Kurzawa tabelou com Martial, o camisa 23 entrou pela linha de fundo e cruzou na medida para Bernado Silva escorar para o fundo do gol, decretando mais três pontos para sua equipe que se mantém firme nas primeiras posições.