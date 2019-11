Watford e Bournemouth conquistam acesso à Premier League

A penúltima rodada da Championship 2014/2015 reservou muitas emoções. A lista de equipes postulantes ao acesso à Premier League era extensa: ia do primeiro ao oitavo colocados. Mas boa parte da briga se definiu a uma rodada do fim da "fase regular" do campeonato. E os times agraciados com o acesso foram Watford e Bournemouth, donos dos melhores ataques da competição - 90 e 95 gols marcados, respectivamente.

Os Hornets conquistaram a promoção no último sábado (25), ao baterem o Brighton por 2 a 0, em casa. Os gols foram anotados pelos atacantes Troy Deeney - este também é capitão do time - e Matej Vydra. A ascensão foi confirmada com os tropeços de Middlesbrough (derrota de 4 a 3 para o Fulham, fora de casa) e Norwich (empate em 1 a 1 com o Rotherham, também fora). A equipe não jogava a primeira divisão há oito anos.

Com a vitória, o Watford agora soma 88 pontos e depende de suas próprias forças para conquistar o título da segunda divisão inglesa - que seria a maior taça de seus 134 anos de história.

Recheados de jogadores estrangeiros, os Golden Boy têm somente quatro ingleses no elenco atual. Entre os "gringos" se destacam o goleiro brasileiro Gomes, que coleciona passagens pela Seleção Canarinho e é ídolo de Cruzeiro e PSV, o equatoriano Juan Carlos Paredes, ala convocado para a última Copa do Mundo, o mexicano Miguel Layún, meia que também esteve presente no Mundial de 2014, e o atacante Fernando Forestieri, argentino de nascimento que joga nas seleções de base da Itália.

Propriedade do empresário italiano Gino Pozzo, que também é dono do Granada e da Udinese, o clube do leste da Inglaterra tem como presidente de honra o cantor inglês Elton John. O técnico é o ex-jogador sérvio Slavisa Jokanovic, que comanda o plantel desde outubro de 2014.

Nesta segunda-feira (27), foi a vez de o Bournemouth se garantir na elite do futebol inglês. Os Cherries não tiveram muitas dificuldades para vencer o Bolton em seus domínios: 3 a 0, gols dos meias Marc Pugh e Matt Ritchie e do atacante Callum Wilson. O atacante Yann Kermorgant ainda desperdiçou um pênalti.

O resultado deixa os comandados de Eddie Howe com 87 pontos, na segunda posição. Ainda podem ser alcançados pelo Middlesbrough, terceiro colocado com 84 pontos, na classificação, mas a diferença no saldo de gols, primeiro critério de desempate, é enorme: 50 a 31. Portanto, o acesso já pode ser festejado.

Há sete anos, a situação dos rubro-negros era bem diferente: o clube estava em concordata e começou a quarta divisão inglesa (League Two) com -17 pontos devido a problemas financeiros. Apesar das dificuldades, terminou a temporada 2008/2009 na 21ª colocação do campeonato e escapou do rebaixamento. No ano seguinte, foi vice-campeão da League Two e subiu à League One, da qual foi vice-campeão em 2012/2013. Dois anos depois, a equipe de 125 anos conquista uma inédita promoção à primeira divisão da Inglaterra.

O Bournemouth coleciona resultados impressionantes na Championship 2014/2015, como goleadas de 8 a 0 sobre o Birmingham, 4 a 0 e 6 a 1 frente ao Blackpool, 5 a 1 diante do Fulham, 4 a 0 ante o Huddersfield, e expressivas contagens de 5 a 3 diante do Cardiff e 3 a 0 frente ao Middlesbrough.

Para serem campeões, os Cherries têm que vencer o Charlton, fora de casa, e torcer para os Hornets tropeçarem no Sheffield Wednesday, em casa.

Com os acessos de Watford e Bournemouth confirmados, resta a definição da última vaga do acesso, a ser conhecida via playoff. Dois times já estão garantidos: Middlesbrough (84) e Norwich (83). Os outros dois lugares estão sendo disputados por Ipswich (78), Derby County (77), Brentford (75) e Wolverhampton (75).

Nos playoffs, o terceiro colocado enfrenta o dono do sexto posto, e o integrante da quarta posição mede forças com o quinto colocado. Os vencedores se enfrentam na final, em Wembley, e o campeão da eliminatória se garante na próxima PL.

Lá embaixo, o Blackpool (25 pontos) já está rebaixado à League One. Os outros dois relegados saem da disputa entre Wigan (39), Millwall (41) e Rotherham (42). Campeões da FA Cup em 2013, os Latics vivem fase delicada. Para escaparem, devem bater o Brentford, fora de casa, e "secar" os concorrentes - os Lions visitam o Wolverhampton, e os Millers ainda têm dois jogos, contra Reading, em casa, e Leeds United, fora.

A última rodada será jogada no próximo sábado (2). Todas as partidas estão agendadas para as 8h15, horário de Brasília.