Juventus reencontra Fiorentina na expectativa de confirmar título da Serie A

Podendo fazer a festa do tetracampeonato da Serie A, a Juventus faz clássico contra a Fiorentina e seca a Lazio para conquistar seu 31º Scudetto. A partida no Juventus Stadium é um reencontro doloroso para a Viola, que caiu de produção após o confronto contra a Juve nas semifinais da Coppa Italia há três semanas, quando perdeu em casa por 3 a 0 e foi eliminada, mesmo tendo vencendo a partida da ida em Turim por 2 a 1.

Na Serie A, Juventus e Fiorentina já se enfrentaram 153 vezes. Foram 71 vitórias da Juve, 32 da Viola e 50 empates. Em Turim, o time de Florença só venceu cinco dos 76 encontros pelo Italiano. Além dos confrontos da Coppa Italia, os times empataram em 0 a 0 no primeiro turno, no Artemio Franchi.

Allegri evita pensar em resultados alheios e espera um adversário difícil

A derrota no derby para o Torino no último domingo (26), apesar da grande comemoração do adversário pela quebra de um tabu de 20 anos, foi praticamente indolor para a Juventus. A distância que o time construiu na liderança, aliada aos tropeços de Lazio e Roma, manteve a vida bianconera ainda tranquila na Serie A. Com 14 pontos de vantagem para o 2º colocado, a Juve só precisa de quatro pontos nos últimos 18 para confirmar o título.

Se vencer a Fiorentina e a Lazio não bater o Parma - jogo simultâneo -, a Juventus comemora o título ainda nessa quarta-feira (29). Ainda que possa festejar diante de seu torcedor, o técnico Massimiliano Allegri prefere focar na sua partida.

"Basta pensar em nós e não sobre o que os outros vão fazer. Vamos jogar e depois do jogo vamos ver o que vai acontecer. Amanhã espero que a equipe para fazer um bom desempenho", disse.

Allegri também elogiou a Fiorentina e disse que a fase recente não diminui a dificuldade da partida. "Espero uma Fiorentina que irá tentar resgatar as últimas três derrotas. O time está indo bem, embora os jogos recentes não têm sido positivos. É uma equipe técnica, joga bem e é sempre difícil de lidar. Nós devemos pensar na vitória, que nos levaria a precisar de apenas um ponto no campeonato".

A Juventus tem cinco desfalques para a partida. O zagueiro Bonucci, suspenso, fica fora. Além dele, os laterais Cáceres e Asamoah, o volante Rômulo e o meia Pogba estão contundidos e não enfrentam a Viola.

Montella muda esquema e espera postura diferente da Fiorentina

Se o sonho do título da Europa League continua vivo para a Fiorentina, a fase no cenário nacional vai bem diferente. A derrota em casa da Viola para o então vice-lanterna Cagliari por 3 a 1 complicou a luta do time para se manter na zona de competições europeias na Serie A. Após a eliminação da Coppa Italia pela própria Juventus, o time de Florença não se recuperou: foram três jogos no Italiano e três derrotas e agora o time precisa reagir para continuar entre os seis primeiros.

O técnico Vincenzo Montella espera que o seu time reaja e assuma uma postura na partida em Turim. "Nós fizemos um jogo muito ruim contra o Cagliari e temos que assumir nossas responsabilidades, inclusive eu. Mas temos que ter equilíbrio e ir para o jogo com 'raiva'. Ficamos muito chateados com a eliminação na Coppa. Sabemos da qualidade da Juventus e de como eles jogam, temos que ter motivação máxima e jogar com determinação e coragem", disse.

A Fiorentina deve ter várias mudanças em relação a última rodada na Serie A, inclusive no esquema tático. Montella deve trocar o 4-3-3 pelo 3-5-2 e fazer sete alterações no XI inicial que foi derrotado pelo Cagliari. Os desfalques da Viola são os atacantes Babacar e Giuseppe Rossi, que se recuperam de problemas no joelho. A novidade na convocação foi o jovem atacante Federico Bernardeschi, que volta a ser relacionado após cinco meses se recuperando de uma lesão no maléolo externo.