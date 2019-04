Strootman admite ansiedade para voltar aos gramados após séria lesão no joelho

A Roma finalmente voltou a vencer na Serie A, batendo o Sassuolo fora de casa por 3 a 0, com boa atuação de toda a equipe. E, agora, os torcedores do time italiano podem ter mais um motivo para se alegrar. O holandês Kevin Strootman deu declarações mostrando que, apesar de ainda não estar pronto para voltar aos gramados, o desejo de retornar à ativa é muito forte. O meio-campista mostrou vontade de voltar a vestir a camisa giallorossa e ajudar a equipe nas partidas, afirmando que ficar de fora causa uma sensação extremamente ruim.

"Agora me sinto bem e sinto que melhoro a cada dia. Estou trabalhando forte para me recuperar dessa séria lesão. Tenho um desejo muito forte de voltar a atuar pela equipe. Estou louco por ter que ver meus companheiros e não poder fazer nada", disse o jogador, que não entra em campo desde janeiro, contra a Fiorentina.

Strootman passa por um calvário desde março de 2014, quando sofreu uma grave lesão no joelho, na partida contra o Napoli. A expectativa é de que o jogador ficasse aproximadamente nove meses fora dos gramados. No entanto, o retorno do mesmo foi antecipado em um mês, com Kevin voltando a participar de uma partida oficial pelo seu time contra o Torino, jogando os últimos minutos da partida.

Depois disso, a expectativa para que a presença do meia fosse se tornando mais regular acabou por ser derrubada, já que o holandês foi obrigado a fazer nova cirurgia no joelho para retirada de material fibroso, que havia ficado por lá desde a primeira operação e era motivo de incômodo nos treinamentos e jogos.

O "holandês voador" faz falta no meio de campo romanista, que sofre com a falta de opções, além do mau momento vivido por De Rossi e do condicionamento físico de Pjanic não ser o melhor possível.