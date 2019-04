Çalhanoglu marca golaço e Leverkusen carimba faixa do Bayern de Munique

Neste sábado (2), Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentaram pela 31ª rodada da Bundesliga 2014/15, na BayArena. O jogo foi equilibrado e os donos da casa venceram por 2 a 0, com gol marcados por Çalhanoglu e Brandt. Com o resultado, a equipe aspirina subiu para a terceira colocação com 58 pontos. Enquanto os bávaros, que já são campeões, estão com 76 pontos.

A próxima partida do Bayer Leverkusen será fora de casa diante do Borussia M’gladbach, no clássico do Reno, no Borussia Park. Enquanto o Bayern de Munique enfrenta o Augsburg, na Allianz Arena. Ambas as partidas serão no próximo sábado (9). Antes, os bávaros vão até o Camp Nou enfrentar o Barcelona, pela primeira partida da semifinal da Champions League, na próxima quarta-feira (6).

Leverkusen pressiona, mas placar permanece zerado na primeira etapa

Os donos da casa, que buscam uma vaga direta à fase de grupos da Champions League, foram dispostos a sair com um bom resultado dentro de casa frente a um adversário que é o atual campeão alemão. A primeira chance de gol foi dos bávaros, em grande jogada de Gotze, o jogador se livrou dos marcadores e mandou em cima de Leno.

A resposta do time da casa foi no minuto seguinte com o sul-coreano Son. O camisa 7 desceu pelo lado esquerdo e mandou sem direção a meta de Neuer. Depois, foi a vez de Toprak, o turco cabeceou em cima da defesa, após cobrança de escanteio batido por Çalhanoglu.

O time aspirina teve outra chance novamente com Son, que recebeu assistência de Hilbert, em seguida entrou pelo lado direto e mandou sem direção. Na melhor chance do jogo, os bávaros, por pouco, na abriram o placar. Lahm acionou Gotze, que saiu em velocidade, em seguida driblou Leno e arriscou, mas Jedvaj salvou em cima da linha, evitando o primeiro gol da partida.

A equipe da casa teve mais duas oportunidades antes do intervalo, a primeira foi com Jedvaj, o lateral que joga de zagueiro, pegou a sobra e mandou de longe por cima do gol. E depois contra ataque rápido, Kiessling tocou para Son do lado esquerdo e em seguida arriscou em cima de Neuer.

Çalhanoglu e Brandt marcam e aspirinas vencem

Depois do intervalo, a equipe bávara teve uma boa chance com Pizarro. O veterano atacante deixou o marcador no chão e arriscou em cima de Leno, que fez ótima defesa. Mas, no minuto seguinte, os donos da casa responderam com Rolfes. O volante mandou no meio do gol e Neuer não teve dificuldade em defender.

E aos 10 minutos, o time aspirina abriu o placar em bela cobrança de Çalhanoglu. A equipe da casa esperava o erro do adversário para sair em contra ataque, e teve uma grande chance com Rolfes, mas parou novamente em Neuer.

Os bávaros tentaram reagir. Gotze, que buscou mais o jogo para a equipe de Munique, fez grande jogada e rolou para Gortler, que tinha acabado de entrar, bater em cima de Leno. Depois, foi a vez o jovem jogador retribuir Gotze, mas o arqueiro abafou o arremate do jogador.

O segundo gol saiu aos 36 minutos. Thiago Alcântara perdeu a bola no ataque, Bellarabi avançou em velocidade e depois rolou para Brandt, que mandou no canto de Neuer e marcar o segundo gol da partida. No fim, Drmic perdeu mais uma oportunidade de ampliar.