Resultado Sevilla x Real Madrid na La Liga 2015 (2-3)

48' FIM DE JOGO!!! VITÓRIA DO REAL MADRID!!!

48' A defesa do Real Madrid afasta

48' Escanteio para o Sevilla no minuto final.

45' Três minutos de acréscimo

42' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Marcelo, entra Arbeloa.

40' QUE PERIGO!!! Bate e rebate na área do Real Madrid, a bola passeia em frente ao gol e não entra. Quase o empate do Sevilla!

39' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Isco, entra Illarramendi.

37' Bale faz grande jogada pela esquerda, cruza para James na segunda trave que domina e acha Kroos livre na entrada da área. O meia finaliza e Rico defende.

35' Trémoulinas finaliza de fora da área, a bola desvia e sai para escanteio.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!! IBORRA!!! Gameiro trabalha com Vidal que entra na área e toca para Iborra diminuir o placar.

32' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Bacca, entra Gameiro.

32' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Kolodziejczak, entra Iborra.

24' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Figueiras, entra Suarez.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! CRISTIANO RONALDO!!! Bale cruza da direita na cabeça de Cristiano Ronaldo que marca seu hat-trick.

22' Bacca invadiu a área mas nao passou por Pepe.

21' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Chicharito, entra Bale.

20' Isco recebe de Cristiano Ronaldo e toca no meio para Kroos que vinha de trás. O camisa 8 finalizou por cima.

16' Kroos cruza para Cristiano Ronaldo que desvia para o meio da área para Chicharito, mas no meio do caminho o goleiro Rico ficou com a bola.

15' O Real Madrid esfria o jogo e trabalha a bola.

7' Reyes finaliza de fora da área e manda por cima.

6' CASILLAS!!! M'Bia cabeceia e o goleiro merengue faz grande defesa. Porém, o árbitro marcou falta de ataque.

6' Reyes finaliza de fora da área, a bola desvia e vai para fora. Escanteio para o Sevilla.

5' Kroos chuta de fora da área e manda para fora.

4' O Sevilla volta pressionando o Real Madrid. O gol no fim do primeiro tempo empolgou os donos da casa.

3' M'Bia desvia de cabeça para fora.

3' Novo escanteio para o Sevilla.

2' A defesa do Real Madrid afasta com Varane.

1' Sevilla tem oportunidade no escanteio.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!! BACCA!!!

46' PÊNALTI PARA O SEVILLA!

44' Sevilla tenta surpreender na bola parada em jogada ensaiada, mas Varane afasta o perigo.

42' James tentou o passe para Chicharito na área mas Carriço cortou.

39' M'Bia finalizou de fora da área e mandou longe do gol de Casillas.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! CRISTIANO RONALDO!!! James Rodriguez cruzou da direita, Chicharito desviou de cabeça e Cristiano Ronaldo se antecipou ao goleiro na segunda trave para ampliar o placar.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! CRISTIANO RONALDO!!! Isco foi a linha de fundo e cruzou para Cristiano Ronaldo abrir o placar de cabeça.

32' Real Madrid insiste nas bolas aéreas mas a defesa do Sevilla reage bem e não sofre sustos.

27' Chicharito entrou na área e tocou para Cristiano Ronaldo que foi travado na hora da finalização. O camisa 7 pediu pênalti mas o árbitro mandou o jogo seguir.

26' IMPEDIDO! Mais uma jogada de perigo do Sevilla criada por Reyes. O camisa 10 avançou e rolou para Bacca, mas o assistente marcou impedimento.

21' QUE SUSTO! Bacca cruza da direta para Reyes na segunda trave, mas o camisa 10 não conseguiu alcançar a bola.

20' Bacca recebeu de Reyes e saiu da marcação merengue, mas Casillas defendeu.

18' Chicharito cruza para Cristiano Ronaldo e Carriço afastou.

17' Banega, Reyes e Vidal se movimentam bastante e dão trabalho para os defensores do Real Madrid.

14' OLHA O PERIGO! Vidal tocou na saída de Casillas, a bola ia entrando e Varane tirou quase em cima da linha.

8' GRANDE DEFESA DE RICO! Marcelo cruzou da esquerda para Cristiano Ronaldo na área. O camisa 7 do Real Madrid finalizou cara a cara com o goleiro Sergio Rico que salvou o Sevilla.

7' Cristiano Ronaldo arrisca de esqueda de fora da área e manda longe da meta de Sergio Rico.

4' Figueiras tenta enfiada para Vidal, mas impedimento é marcado.

2' Ronaldo cobra, mas a bola passa por cima.

1' OLHA O REAL MADRID! Cristiano Ronaldo faz grande jogada e é parado com falta. Boa chance.

0' Sevilla já chega com Reyes pela esquerda, mas chuta sem perigo.

0' ROLA A BOLA! Começa Sevilla x Real Madrid!

14:58 As duas equipes entram em campo no Ramon Sanchez Pizjuan.

14:57 O Sevilla ainda não perdeu em casa na temporada. Real Madrid precisa da vitória.

14:53 Em alguns minutos a bola rola!

14:35 Gareth Bale volta a ser relacionado depois de alguns jogos fora. Começa no banco por precaução.

14:29 Sevilla escalado! Sergio Rico; Diogo Figueiras, Carriço, Kolodziejczak e Trémoulinas; M'Bia, Krychowiak, Banega, Reyes e Aleix Vidal; Bacca.

14:27 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Pepe, Varane e Marcelo; Sergio Ramos, Kroos, Isco e James Rodriguez; Cristiano Ronaldo e Chicharito.

Nas últimas rodadas, o Sevilla enfrentará Celta de Vigo (fora de casa), Almería (em casa) e Málaga (fora). Já o Valencia, rival direto por vaga no G-4, enfrenta o Eibar nesta rodada em casa, e nas três últimas enfrenta Real Madrid (fora), Celta de Vigo (casa) e Almería (fora).

O duelo contra o Sevilla é considerado o mais difícil do Real Madrid até o fim do Campeonato Espanhol, já que o time alvirrubro é o quarto colocado e ainda atua em casa, onde tem bom histórico. Os merengues ainda pegarão Valencia (em casa), Espanyol (fora) e Getafe (casa) nas últimas rodadas, enquanto o rival Barcelona - com dois pontos de vantagem - enfrentará Córdoba (fora), Real Sociedad (casa) e Atlético de Madrid (fora).

O treinador italiano agora definirá se utilizará Bale como titular ontra o Sevilla ou o deixará no banco para entrar ao longo da partida. A princípio, o galês poderia iniciar o jogo como reserva, de olho no duelo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Juventus, na terça-feira - mas Ancelotti disse durante a semana que a partida mais importante para o Real hoje é a de hoje.

Gareth Bale voltou a treinar com o restante do elenco na manhã da última quinta-feira (30). O técnico Carlo Ancelotti disse na última terça (28) que tinha a expectativa de contar com o galês para o jogo, 10 dias depois do jogador sofrer uma lesão na panturrilha esquerda na partida contra o Málaga. Desfalque no duelo de volta contra o Atlético de Madrid, pela Champions, Bale fez tratamento intensivo, em sessões duplas, e acabou se recuperando antes do esperado.

O Real Madrid poderá ter os reforços de Bale e Benzema para o jogo contra o Sevilla. Entretanto, Carlo Ancelotti fez mistério quanto a escalação dos jogadores, já que está preocupado com a semifinal da Uefa Champions League contra a Juventus: "Bale e Benzema estão recuperados? Não vamos correr riscos. Esse não é o último jogo do ano. Acho que Bale estará pronto, mas temos boas opções no meio caso não esteja."

A reação de Cristiano Ronaldo não agradou alguns torcedores no Santiago Bernabeu, que vaiaram o camisa 7 - que já não marca há três rodadas. O técnico Carlo Ancelotti defendeu o melhor jogador do mundo: "Eu não entendi porque os torcedores vaiaram Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabeu. Eu acho que se ele marcou 50 gols e vem alcançando esse número por tanto tempo é exatamente porque esta é a natureza dele. Ele está sempre lutando"

Eu vi e não me incomoda. E se não me incomoda, não tenho que me incomodar com nada. Eu entendo como ambição por fazer gols. Ele quer ganhar a partida e marcar, porque quer ganhar o 'Pichichi', onde tem uma luta com Messi. Nós queremos ajudá-lo. Sua ambição é que o faz ser o número 1, e estamos felizes que seja assim", comentou Arbeloa após o jogo contra o Almería.

O gol de Arbeloa contra o Almería deixou Cristiano Ronaldo "nervoso". O camisa 7 esperava o passe para concluir o gol, mas o lateral chegou antes do atacante na bola. Não é a primeira vez que o gajo faz isso.

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Almería no Santiago Bernabéu por 3 a 0, com gols de James Rodriguez, Arbeloa e um gol contra.

O jogo é importante para as duas equipes. Se o Real Madrid busca a liderança, o Sevilla por sua vez busca entrar no G-4. A equipe possui os mesmos 69 pontos do Valencia, 4º colocado, mas perde no saldo de gols.

Relembre os melhores momentos da final da Supercopa da Europa:

Nesta temporada, Real Madrid e Sevilla decidiram a Supercopa da Europa. No confronto, o campeão da Champions League venceu o campeão da Europa League com dois gols de Cristiano Ronaldo.

Relembre os gols da vitória do Real Madrid sobre o Sevilla no primeiro turno:

No primeiro turno, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, com gols de James Rodriguez e Jesé. O Sevilla descontou com Iago Aspas.

Nas últimas duas vezes que se enfrentaram no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, o Sevilla venceu por 1 a 0 e por 2 a 1.

Se quiser continuar a buscar o título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não pode tropeçar como o rival Barcelona fez na 31ª rodada ao empatar com o próprio Sevilla por 2 a 2.

O Sevilla está invicto nesta temporada jogando diante de sua torcida. Nem mesmo o líder Barcelona conseguiu vencer em seu território.

A partida será no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, casa do Sevilla.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Sevilla x Real Madrid, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2014/15. A partida começa às 15h (de Brasília). Siga com a VAVEL Brasil!