Gerrard faz história e Liverpool supera QPR na raça pela Premier League

Em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League, o Liverpool recebeu o QPR neste sábado (2), em Anfield Road. O grande herói da vitória por 2 a 1 foi o capitão Steven Gerrard, que perdeu um pênalti, mas depois marcou de cabeça para manter seu time na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League.

O resultado coloca os Reds com 61 pontos na tabela, quatro a menos que o Manchester United, que ainda joga nesta rodada diante do West Bromwich Albion. Já os Rangers continuam com apenas 27 pontos e têm grandes chances de serem relegados para a Championship da temporada seguinte.

Na próxima rodada, a equipe da terra dos Beatles vai até Londres enfrentar o poderoso Chelsea, no próximo domingo (10). Nesta mesma data, a equipe londrina recebe o Manchester City no Loftus Road.

Philippe Coutinho marca um belo gol e Liverpool larga em vantagem

Nos primeiros segundos, a partida teve um início bastante inusitado. Após cobrança de escanteio, Fer escorou para o gol, mas o árbitro Martin Atinkson anulou o lance alegando a bola havia saído pela linha de fundo. Tudo isso com menos de um minuto de bola rolando na terra dos Beatles. Na sequência, os Reds tentaram valorizar a posse de bola e criar jogadas verticais.

Mesmo assim, quem levava mais perigo era o QPR. Phillips cobrou falta e, após a confusão na grande área, Caulker pegou o rebote, mas finalizou para fora. Em seguida, Fer bateu de fora da área e forçou Mignolet a trabalhar, demonstrando a superioridade dos Rangers no começo de jogo.

A primeira oportunidade para os donos da casa veio quando Henderson rolou para Gerrard, que bateu rasteiro e errou a meta do goleiro Green. Depois foi a vez de Lambert aproveitar o cochilo da defesa adversária e arriscar de fora da área. O arqueiro dos visitantes, desta vez, fez a defesa sem dar rebote.

Até que o brasileiro Philippe Coutinho recebeu grande bola de Lambert e bateu com muita categoria para vencer Green e tirar o zero do placar, com a torcida vendo um belo gol do camisa 10 dos Reds. Depois daí, a pressão só aumentou. Encurralado, o time londrino tentava procurar espaços para sair da zona de perigo e a equipe treinada por Bredan Rodgers continuou agredindo. Sterling cruzou para área e os atletas vermelhos ficaram pedindo um toque de mão do lateral Hill, mas Atinkson mandou seguir o lance. Austin conseguiu responder, batendo de fora da área e asustando Mignolet. Todavia, o arremate acabou saindo por cima da meta.

No final, o ritmo diminuiu um pouco. Entretanto, Gerrard cobrou falta com muita categoria e só não fez o segundo graças a uma grande intervenção de Green. Do outro lado, o time alviazul pecava muito na criação de jogadas, com um ataque praticamente inerte lá na frente, fatores que deram a vitória parcial ao Liverpool na primeira etapa.

Gerrard faz história em seu penúltimo jogo em Anfield e faz a festa da torcida vermelha

Nos últimos 45 minutos, os Reds tiveram boa chance no início quando Coutinho lançou para Lallana, que errou o alvo. Na sequência, Sterling teve uma oportunidade clara na frente do gol, sem goleiro, mas mandou por cima da meta de Green e desperdiçou a possibilidade de fazer o segundo.

Enquanto isso, o QPR tentava dar indícios de uma reação, mas esbarrava na boa marcação efetuada pelos donos da casa. O atacante Charlie Austin, sem muita movimentação, parecia sumido lá na frente e o ritmo passou a ser cada vez mais lento, sonolento e sem emoção.

Philips aproveitou o erro da zaga vermelha e bateu de longe, forçando Mignolet a trabalhar novamente. Em seguida, o técnico Cris Ramsey reforçou seu ataque, colocando Bob Zamora na vaga de Henry. Eis que os Rangers já esboçavam uma pressão diante do Liverpool, que parecia desatento em campo.

A reação se traduziu em números quando Fer aproveitou a cobrança de escanteio de Joey Barton e finalizou de primeira para deixar tudo igual no placar. O clima do jogo agora era outro, com uma espiral negativa para os Reds e tudo dando errado.

Skrtel foi puxado por Onuoha e o árbitro aponto pênalti. Na cobrança, o capitão Steven Gerrard telegrafou o chute e o goleiro Green fez a defesa. Na sequência, Onuoha fez mais uma falta em Johnson e desta vez foi mandado mais cedo para o vestiário.

Sterling bateu bem de primeira e por pouco não marcou. O arremate saiu acima da meta alviazul. Em seguida, Gerrard aproveitou a cobrança de escanteio e testou para o fundo das redes para delírio da torcida dos Reds. O gol serviu para colocar o camisa 8 como o segundo maior artilheiro da história do Liverpool na Premier League igualando a marca de 118 gols marcados por Michael Owen.

Rodgers tirou o capitão de campo para que ele fosse aplaudido de pé pela torcida. Depois daí, o QPR não conseguiu reagir, enquanto a equipe da terra dos Beatles apenas trocou passes esperando o final do jogo, que veio junto com a vitória.