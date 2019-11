Resultado Chelsea x Crystal Palace na Premier League 2015 (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam a partida! Continuem seguindo a VAVEL Brasil no twitter!

Números da partida:

Posse de bola: 56%-44%

Chutes: 17-8

Passes certos: 85%-70%

Chances criadas: 11-4

Chelsea ultrapassa Newcastle, Sheffield Wednesday e Manchester City em número de títulos ingleses.

Os Blues foram campeões em: 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014-15

O Chelsea volta a ser campeão inglês após 5 anos. A última conquista foi em 2009/2010.

O CHELSEA É PENTACAMPEÃO DA PREMIER LEAGUE!

93' FINAL DE JOGO!

91' sai Hazard e entra Filipe Luís!

90' Mais dois minutos de acréscimos.

89' Bolassie cobra escanteio, cabeçada de Ward e Courtois consegue fazer a defesa!

89' Pressão do Crystal Palace em busca do empate!

88' Ward fez lançamento para área, e Matic manda da escanteio!

87' Torcida do Chelsea já espera o apito final para conquista de mais um título!

84' Sai Willian e entra Zouma no Chelsea.

82' No contra-ataque, Willian carrega pelo meio, chuta de perna esquerda e quase marca o segundo.

81' Cruzamento de Murray, a bola sobra para Zaha na segunda trave que tenta a finalização mas é travado pelo goleiro Courtois.

80' Willian faz grande jogada pela direita, passa pelo marcador e cruza para Drogba que finaliza mal, sem perigo.

79' Lançamento para área, Cahill tentou o chute e a bola sobrou para Ivanovic, que de perna esquerda chutou por cima do gol!

75' Boa triangulação do Crystal Palace, e Zaha tentou enfiar para Sanogo que não conseguiu o domínio e foi para linha de fundo.

72' Público pagante: 41.566 pagantes

70' Sai Puncheon e entra Sanogo no Crystal Palace.

69' Puncheon chuta de fora e passa muito perto, assustando Courtois.

68' Contra-ataque muito rápido do Chelsea, mas Drogba e Willian se atrapalharam e perderam grande oportunidade.

62' Chelsea chega pela esquerda com Fàbregas e a zaga manda para escanteio.

59' Entra Kelly e Murray no Crystal Palace, sai Mariappa e Mutch.

58' Mikel tabelou com Drogba, saiu na cara do gol, mas chutou fraco e ficou fácil para defesa de Speroni.

55' O Chelsea rodou a bola na entrada da área do Crystal Palace até chegar em Ivanovic que arriscou o chute de fora da área a assustou o goleiro Speroni.

51' Jogo mais tranquilo na segunda etapa. O Crystal Palace pressiona menos e o Chelsea toca a bola.

47' Chelsea troca passes curtos, mas com muita velocidade no campo de ataque.

45' Rola a bola para segunda etapa!

45' Mikel entra no lugar de Cuadrado.

45' Árbitro encerra a primeira etapa!

44' Hazard cobrou no meio do gol, Speroni defendeu, mas no rebote a bola volta na cabeça de belga que toca no canto abrindo o marcador!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DOOOOO CHEELSEA!!!!

43' Jogada individual de Hazard, passa no meio de dois e cai. O árbitro marca penal para os bues!

43' PENALTI PARA O CHELSEA!

38' Zaha cruza, Azpilicueta corta e a bola sobra para Ledley que finaliza para fora, sem perigo para Courtois.

37' Cartão amarelo para Terry por impedir o contra-ataque dos Eagles.

36' Chelsea faz troca de passes na entrada da área, Fàbregas fura e sobra para Azpilicueta que arrisca e a bola vai por cima do gol.

34' Fàbregas arrisca o chute de muito longe, pra fácil defesa do Speroni.

28' Quase Crystal Palace abre o placar! A bola sobra para Puncheon dentro da área, que finaliza forte, mas Terry aparece para salvar o Chelsea.

27' Cartão amarelo para Ivanovic por falta em Zaha!

26' Drogba cobra a falta e quase abre o marcador! Speroni tenta encaixar a bola espalma para frente.

25' Mais uma falta perigosa para o Chelsea, agora foi em cima de Fàbregas.

23' Na cobrança de falta a defesa do Crystal Palace tentou fazer a linha de impedimento e quase resultou no gol do Chelsea!

22' Primeiro cartão amarelo da partida para Dann por falta em Cuadrado.

16' Cuadrado arrisca de muito longe e a bola vai por cima do gol.

15' Falta para o Chelsea.

13' No contra-ataque, Hazard faz jogada pela direita e consegue o escanteio.

13' Crystal Palace cobra falta da intermediária na grande área e a zaga corta.

07' Zaha faz jogada individual dentro da aula e consegue um escanteio!

03' Drogba bate em cima da barreira!

03' Falta para o Chelsea na entrada da área pelo lado esquerdo!

01' Levantamento para área e Speroni antecipa Drogba e cata a bola.

0' Bola rolando no Stamford Brigde!

09:22 As opções no banco de reservas: Hennessey, Hangeland, Kelly, Lee, Jedinak, Sanogo, Murray.

09:22 CRYSTAL PALACE TAMBÉM CONFIRMADO! Speroni; Mariappa, Dann, Delaney (C), Ward; Ledley, McArthur; Puncheon, Mutch, Zaha; Bolasie.

09:21 Opções de Mourinho no banco de reservas: ech, Filipe Luis, Zouma, Mikel, Loftus-Cheek, Remy

09:20 Ramires seria titular, mas sentiu uma lesão durante o aquecimento. Em seu lugar entrou Cuadrado!

09:20 CHELSEA DEFINIDO! Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Cuadrado, Matic; Willian, Fabregas, Hazard; Drogba

FIQUE DE OLHO: O grande destaque não só do Chelsea, mas da Premier League, sendo eleito o melhor da competição é Eden Hazard. Um dos grandes responsáveis por essa provável conquista dos Blues. O meia fez 13 gols e deu oito assistências.

FIQUE DE OLHO: O meia inglês Wilfried Zaha vem sendo um dos destaques da boa recuperação do Crystal Palace após a chegada do técnico Alan Pardew. São três gols e duas assistências nesta Premier League.

O treinador Alan Pardew falou sobre a situação atual de sua equipe e do seu adversário. “O José sempre escolhe seu time com os pontos fortes que tem em seu elenco. Ele maximiza as (habilidades) individuais. Nossa solução nessa semana tem sido o trabalho duro. O trabalho em nossos níveis de capacidades físicas, nas qualidades técnicas e em nossa formação. Na terça-feira paramos com o trabalho com bola e fizemos um pouco de corrida. Penso que eles (os jogadores) gostaram disso!"



Alan Pardew, treinador do Crystal Palace: "Nem sempre você vence quando joga bem. Mas, no sábado, tivemos, de longe, a nossa pior performance durante meu tempo aqui. Precisamos responder às derrotas recentes, por nós mesmos e para manter a luta pelo título da Premier League interessante.”

Pardew deve ter a volta de Ward: O técnico Alan Pardew deve contar com a volta do lateral Joel Ward, recuperado de contusão no tornozelo. Por outro lado, os atacantes Fraizer Campbell e Marouane Chamakh seguem lesionados e desfalcam os Eagles.

Em sua coletiva pré-jogo, o treinador José Mourinho destacou a possibilidade de conquistar o título com a vitória. “Quando começa a contagem regressiva, eu gosto da sensação de que temos que forçar isso, de que não podemos esperar por isso. Eu gosto da sensação dos últimos meses da temporada, quando é um caso de ‘venham, vamos’, precisamos de quatro vitórias; e então ‘venham, vamos’, precisamos de três vitórias; então precisamos de duas. Eu gosto da sensação de que estamos quase lá. Gosto do empurrão final."



José Mourinho, treinador do Chelsea: "O que me motiva são as coisas básicas do futebol. Como quando você é um garoto e joga na rua com seus vizinhos, três contra três ou quatro contra quatro, e você quer vencer. Essa é a coisa mais pura do futebol, você quer vencer. Isso não depende do nível em que você está, porque ser campeão na Premier League, eu acredito, não é tão diferente de ser campeão na League One, ou na League Two, ou na Conference. A alegria e também as frustrações, os sentimentos humanos, são exatamente os mesmos.”

Chelsea segue sem seu artilheiro: Sofrendo com várias lesões na coxa, Diego Costa corre risco de não jogar mais nesta temporada. Por outro lado, Loic Remy está recuperado de um problema na panturrilha e à disposição de José Mourinho. Outro que está recuperado de um pequeno problema é o goleiro Thibaut Courtois.

As duas equipes já se enfrentaram 45 vezes. São 21 vitórias do Chelsea, 15 empates e 9 vitórias do Crystal Palace

O último confronto entre as duas equipes aconteceu na oitava rodada da competição. O Chelsea venceu por dois a um com gols de Oscar e Fàbregas. Campbell descontou já no fim da partida. Confira os melhores momentos deste encontro:

Os Eagles estão na 12ª colocação da Premier League e já não briga por mais nada na competição.

Já o Crystal Palace vem de duas derrotas seguidas em casa. A última para o Hull City no último sábado por dois a zero.

A vitória foi importantissima para os blues que estão apenas a uma vitória de conquistar o título da Premier League.

O Chelsea vem de vitória em partida contra o Leicester City realizada na última quarta-feira (29). A vitória veio numa virada na segunda etapa, com gols de Drogba, Terry e Ramires.

Chelsea x Crystal Palace , em partida válida pela 35ª rodada da Barclays Premier League, realizado no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra.