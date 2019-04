DC United vence Columbus Crew e segue na luta por liderança da conferência

Neste sábado (2), Dc United e Columbus Crew se enfrentaram pela 9ª rodada da MLS , no RFK Stadium, com gols marcados por Fabian Espindola e Sean Franklin o Dc United saiu vencedor , com o resultado a equipe da alvinegra chegou aos 17 pontos e se mantiveram na ponta da tabela ao lado do New York Redbull, já o Columbus Crew permaneceu na 4° colocação com 11 pontos.

Pelo motivo de terem ótimas linhas ofensivas as equipes se estudaram bastante no começo do jogo, a primeira boa chance aconteceu aos 8 minutos cruzamento da esquerda Chris Pontius escorou de cabeça e Nick DeLeon acertou um chute de primeira que passou rente ao travessão, aos 14 contra ataque puxado por Chris Rolfe que passa para Fabian Espindola que encobriu Steve Clark abrindo o marcador para a equipe da casa.

Após o gol o time do Columbus apertou a marcação diminuindo o espaço para o United trabalhar a bola e jogando nos contra ataques, a marcação deu certo anulou as principais jogadas do time , mas aos 40 o gol veio de bola parada, escanteio da esquerda Sean Franklin sozinho dentro da pequena área só teve o trabalho de escorar para ampliar o placar, no final do primeiro tempo o Crew mostrou que estava disposto a mudar a dinâmica do jogo, aos 45 boa jogada pela direita cruzamento de Ethan Finlay para Justin Meram que chutou forte mas a bola passou raspando a trave.

O segundo tempo começou como acabou o primeiro o time de Ohio pressionando, aos 52 cruzamento pela esquerda de Chris Klute para

Federico Higuaín que cabeceou bem mas a bola passou a direita do gol do United, aos 64 passe de Kei Camara para o meio que Hinguaín chegou atrasado, e aos 79 a melhor chance do Crew no jogo, Hinguaín cruzou e Camara cabeceia forte mas a bola mais uma vez passa raspando o gol de Bill Hamid.

Fim de jogo Vitória do Dc United que continua sua boa campanha na liderança, já para o Columbis Crew amarga mais uma derrota longe de Ohio deixando a equipe na mesma colocação.