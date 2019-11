Carlos Eduardo concorre a gol mais bonito na temporada da Ligue 1 ao marcar de bicicleta sobre Lyon

Nesta semana, a UNFP (Union Nationale des Footballeurs professionnels) e o canal Bein Sports revelaram os cinco indicados a gols mais bonitos da temporada 2014/15 da Ligue 1. O resultado será anunciado em 24 de maio durante a cerimônia de entrega dos chamados Trophées UNFP.

Entre os indicados está o brasileiro Carlos Eduardo, meio campista do OGC Nice. O seu golaço foi marcado na 30ª rodada, quando sua equipe enfrentou o Lyon no Stade de Gerland. Naquele 21 de março, os rubro negros venceram os gones por 2 a 1, o tento que está concorrendo abriu o placar e foi marcado aos 23 minutos. Eysseric cobrou escanteio, Dabo afastou mal e Carlos Eduardo mandou uma bela bicicleta. Veja:

Outro forte concorrente a levar o troféu para casa é o ganês André Ayew, que na 7ª rodada marcou um golaço de letra. Naquela altura, a equipe estava em ótima fase na competição. O tento foi anotado em 23 de setembro de 2014, quando o Olympique de Marseille goleou o Stade de Reims por 5 a 0. Confira a pintura:

Alexy Bosetti, companheiro de Carlos Eduardo no Nice, também concorre nesta categoria. Na terceira rodada, o jogador recebeu a bola na intermediária, tirou o marcador da jogada e deu um lindo toque de três dedos que deixou o goleiro adversário perdido. O gol não adiantou muito, já que naquela ocasião, o Bordeaux virou pra 3 a 1. Vale a pena rever:

Julian Palmieri foi o destaque do jogo mais lembrando nesta temporada. O Basta perdia por 0 a 2 para o PSG e conseguiu virar para 4 a 2, no dia 10 de janeiro, 20ª rodada. Com dois gols, o francês ajudou sua equipe neste resultado surpreendente. Um deles concorre. No lance que virou o placar, Boudebouz cobreou escanteio, Rabiot cabeceou para fora da área e Palmieri mandou uma bomba, de primeira, no ângulo de Douchez.

Fechando a lista de concorrentes, Damien da Silva, do SM Caen, na 25ª rodada. Sua equipe já ganhava por 3 a 1, então o zagueiro fechou a goleada com chave de ouro. Após belo toque de Féret, ele dominou com muito estilo e chutou cruzado, no ângulo oposto, sem chances para o goleiro. Confira: