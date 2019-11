Guia VAVEL da Libertadores: Boca Juniors x River Plate

O atual campeão da Sul-Americana contra o melhor time desta edição da Libertadores. Quem levará a melhor nessa disputa? Apesar da péssima campanha nesta Libertadores até então, terá o River Plate capacidade de ultrapassar o seu rival Boca? O maior confronto das Américas está por vir.



História do confronto

No geral, os rivais já se enfrentaram 355 vezes. Entre amistosos e torneios nacionais e internacionais, o Boca é o maior vencedor do confronto. São 130 vitórias xeneizes contra 113 vitórias dos milionários. Juntas as equipes ainda somam 112 empates. Um total de 355 jogos.

O último encontro das equipes foi pelo campeonato argentino. Com gols de Pavón e Pérez, o Boca venceu o River em La Bombonera. Com os dois gols, a equipe chegou a 476 gols feitos no River. Os milionários tem 428 gols feitos dentro no rival dentro dessas partidas.

Pela Libertadores, as equipes já se enfrentaram 22 vezes. O Boca também tem a vantagem. Com 28 gols no total, a equipe xeneize venceu 10 vezes, enquanto seu rival River Plate o venceu 6 vezes. Houveram 6 empates entre eles. Entre vitórias, empates e derrotas o River aplicou 18 gols no seu rival.

Campanha do Boca Juniors na Libertadores 2015

Invicto, o Boca tem muito a render nessa Libertadores. A equipe de Arruabarrena começou a competição enfrentando o Palestino fora de casa. Apesar de limitada, a equipe chilena é conhecida por seu estilo de jogo ofensivo. Sem temer o Boca, a equipe foi pra cima, porém os visitantes foram mais fortes, vencendo por dois a zero.

Começando com o pé direito, o Boca recebeu o Wanderers em casa. Com Bombonera lotada, a equipe venceu por 2 a 1 com gols de Komar e Osvaldo. Na rodada seguinte, foi vez de goleada. Com direito a selfie, a equipe fez a festa vencendo o Zamora por 5 a 0, com bela atuação de Osvaldo, que foi o craque da partida.

Uma semana depois, o Boca voltou a enfrentar o Zamora, dessa vez fora de casa. Jogando fora de seu ambiente, a equipe deu uma nova goleada no time venezuelana. Dessa vez por 5 a 1 venceram os xeneizes. A penúltima rodada foi fora de casa. No Uruguai o Boca conquistou uma nova vitória. 3 a 0 contra o Wanderers.

A equipe encerrou a primeira etapa vencendo por 2 a 0 o Palestino. Com Bombonera lotada, a equipe de Arruabarrena garantiu a melhor campanha da competição.

Foram 19 gols feitos em 6 partidas. Uma média de 3.16 gols por jogo contra apenas 2 tomados.

Campanha do River Plate na Libertadores 2015

Atual campeão da Sul-Americana, o River foi dado como favorito para esta Libertadores, porém, começou com o pé esquerdo. Fora de casa, a equipe de Gallardo perdeu para o San José por 2 a 0. Apesar de começar com a derrota, a equipe milionária não se abateu. Na rodada seguinte receberam o Tigres do México no Monumental. A partida terminou em 1 a 1.

Na terceira rodada, buscando uma reação, a equipe foi até o Peru enfrentar o Juan Aurich. O time conseguiu abrir o placar com Balanta ainda no primeiro tempo, mas tomou o empate aos 21 minutos do segundo tempo e não conseguiu reagir. Com o placar, foi para lanterna do grupo.

Querendo reagir de qualquer modo, a equipe recebeu o Aurich em casa. Em um jogo pra lá de dramático, o River não teve sorte e novamente empatou por 1 a 1 com o time peruano. Foram várias bolas na trave do Teo Gutiérrez na partida.

Na penúltima rodada, a equipe foi ao México enfrentar o Tigres. Começando mal, a equipe finalmente teve alguma reação e conseguiu arrancar da equipe mexicana fora de casa um empate. Com o placar, Gallardo poderia voltar a sonhar com a classificação.

Decidindo em casa, o River recebeu o San José. Com estádio parcialmente cheio, a equipe venceu por 3 a 0 com dois gols de Mora e um de Téo que finalmente desencantava. Com ajuda do Tigres, que venceu o Juan Aurich, o River conseguiu a classificação.

Como pior segundo colocado, o River fez 8 gols em 6 partidas, tendo tomado 7 de seus adversários.



Destaques da equipe

PABLO OSVALDO

Dado como a grande contratação do Boca em 2015, Osvaldo já mostrou que pode decidir com a camisa do Boca. Com 9 partidas com a camisa do Boca, o jogador soma um total de 6 gols, uma média de 1,5 gol por jogo.

Além disso, Osvaldo se posta como jogador aguerrido, que está sempre presente e gosta de desfrutar de La Bombonera. Em casa, o jogador marcou a maioria de seus gols com a camisa xeneize; 5 no total.

Além de sua capacidade técnica, o jogador tem o carisma da torcida por se identificar com o clube. Para jogar no Boca, passou por um período conturbado no Internazionale. O jogador se descreve como torcedor apaixonado do clube e demonstra isso com suas atuações em campo.

TEO GUTIERREZ

Dado como melhor jogador da América pelo El País em 2014, o colombiano é conhecido como goleador na Argentina. Teo soma 24 gols com a camisa do River em 64 partidas. Uma média de 0,38 gol por jogo.

Sempre presente no campo ofensivo, o jogador tem a simpatia de sua torcida por não desistir. No jogo contra o Juan Aurich pela 4 rodada do campeonato, o jogador ficou marcado por diversas bolas carimbadas na trave e no travessão e por sua persistência, já que apesar do azar na partida, o jogador continuava a tentar.

Com sondagem da Europa nesse semestre, o jogador já venceu com a camisa do River a Sul-Americana de 2014 e a Recopa e a Euroamericana em 2015. Se fez presente na única vitória da equipe pela Libertadores desse ano, onde anotou o último gol diante do San José.

TREINADORES

Vasco Arruabarrena

Dado como substituto de Bianchi, o técnico chegou em La Boca com a missão de renovar o Boca. Com a confiança do diretor do clube, o treinador montou uma equipe forte e enfim competitiva.

Sem muito oba-oba, o treinador tem mostrado muitas qualidades. Respeito a camisa do clube e bom diálogo com seus jogadores é um deles. Além disso, o técnico consegue fazer rotações no elenco sem prejudicar o desempenho da mesma.

Em números, o técnico acumula 41 partidas. Entre elas estão 27 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. Uma efetividade de 73,1%.

Marcelo Gallardo

O ex-jogador e atual técnico do River, apesar de ter começado a carreira de treinador apenas em 2011, mostra que tem grandes potenciais para o cargo. Em 4 anos de carreira como treinador, o argentino já tem 4 títulos, sendo 3 deles no comando do time milionário.

O treinador já conquistou uma Sul-Americana, Uma Recopa e uma Euroamericana pelo River e tem ótimos números. A principal qualidade do treinador é sua personalidade forte capaz de entusiasmar seus jogadores.

Em 52 partidas, acumula 29 vitórias, 18 empates e apenas 5 derrotas. Sua efetividade é de 67,3%.