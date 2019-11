Resultado Juventus x Real Madrid na Uefa Champions League 2015 (2-1)

Obrigado a todos que acompanharam mais este grande jogo conosco! Um abraço e até a próxima.

A partida de volta acontecerá na próxima quarta-feira (13), às 15h45, em Madrid. A Juventus joga por um simples empate, enquanto os merengues precisam de uma simples vitória para se classificar.

90+3' Fim de papo no Juventus Stadium! Com gols de Tevez e Morata, a Juventus derrota o Real Madrid por 2 a 1 e vai com vantagem para o jogo de volta! Cristiano Ronaldo marcou para os merengues.

90+2' Cartão amarelo para Chiellini.

90+1' Casillas! Após cobrança de falta, Llorente cabeceia e o goleiro merengue defende no susto.

90' Vamos até 93!

86' Quase! Llorente dribla Casillas e cruza, mas ninguém aparece para completar.

85' Substituição no Real Madrid: Sai Bale, entra Jese Rodriguez.

85' Substituição na Juventus: Sai Tevez, entra Pereyra.

84' Cartão amarelo para James Rodriguez.

80' Real Madrid continua pressionando bastante atrás do gol, mas não consegue finalizar.

77' Substituição na Juventus: Sai Morata, entra Llorente.

73' Real Madrid marca mais presença no campo de ataque neste momento. Juventus tenta nos contra-ataques.

70' Que beleza! Evra tenta o cruzamento, mas pega totalmente errado na redonda.

65' Após boa troca de passes, Bale cruza, mas Ronaldo não consegue cabecear.

64' Substituição na Juventus: Sai Sturaro, entra Barzagli.

63' Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra Chicharito.

62' Vidal é lançado na grande área e cai pedindo pênalti. Nada marcado.

60' Olha a Juve! Evra faz grande jogada pela esquerda, mas Pepe manda para escanteio.

59' Marcelo tenta a jogada pela esquerda, mas Lichsteiner vai muito bem.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA JUVENTUS!!!! Tevez cobra muito bem e coloca os italianos na frente de novo!

55' Cartão amarelo para Dani Carvajal e Vidal.

55' PÊNALTI PARA A JUVENTUS! Tevez puxa contra-ataque, dribla Carvajal, mas o próprio comete pênalti.

52' Tevez tenta invadir a grande área, mas Marcelo afasta.

50' Ambos os times tocam bastante a bola, mas sem objetividade nesse começo.

47' Tevez recebe na entrada da área, vira e chuta, mas Casillas defende.

46' Cartão amarelo para Tevez por falta em Sergio Ramos.

45' Começa o segundo tempo!

16:38 Gol de Cristiano Ronaldo.

16:37 Gol de Morata.

16:35 Caso este resultado permaneça, os merengues precisarão de um empate em 0 a 0 no Santiago Bernabéu para confirmar a vaga na final. Vecchia Signora precisará vencer ou empatar por dois ou mais gols.

46' Fim do primeiro tempo! Morata para um lado e Cristiano Ronaldo para o outro. Tudo igual: Juventus 1 x 1 Real Madrid.

40' INACREDITÁVEL! Após bela troca de passes, Isco cruza para James Rodriguez, que cabeceia de peixinho no travessão. No rebote, Marcelo tenta, mas a bola pega novamente na trave e sai.

38' Após não marcação de falta, Cristiano Ronaldo reclama com o árbitro Martin Atkinson.

34' UUUUUHHH! Tevez passa para Marchisio, que arrisca de fora da área e a bola passa com perigo.

32' Jogo volta a ficar equilibrado.

28' Esse gol coloca Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história da Uefa Champions League com 76 gols. Messi tem 75.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!! Após tabela com Carvajal, James Rodriguez cruza muito bem na segunda trave para ele: Cristiano Ronaldo, que só empurra para o fundo do gol!

23' Quase! Cristiano Ronaldo é bem acionado, bate cruzado, mas a bola vai para fora.

22' Isco passa para Marcelo, que tenta o cruzamento de primeira, mas a bola chega tranquilo em Buffon.

20' Ronaldo faz boa jogada e tenta bola em profundidade para Bale, mas a bola sai forte demais.

19' James cruza da esquerda e Varane cabeceia para fora.

17' Olha o perigo! Tevez recebe e finaliza na grande área, mas a bola vai para fora.

15' Isco recebe de Marcelo e arrisca, mas Buffon defende.

14' Real Madrid tem dificuldades para sair jogando. Juventus fecha bem os espaços e marca pressão.

12' Buffon! Kroos recebe na entrada da área e bate forte, mas o goleiro da Juve defende.

11' Isco recebe na entrada da área, tenta o cruzamento, mas é travado.

10' Esse foi o primeiro gol cedido pelo Real Madrid fora de casa desde a vitória contra o Ludogorets.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA JUVENTUS!!! Tevez recebe na direita, chuta cruzado, Casillas espalma devagar e a bola chega na segunda trave para Morata, que empurra para o fundo do gol!

6' Opa!! Morata é acionado, ganha de Pepe e tenta encobrir Casillas, mas o goleiro se sai bem.

6' Cristiano Ronaldo cobra, mas a bola pega na barreira.

5' Cartão amarelo para Bonucci (Juventus) por falta em Bale.

4' Marcelo faz a jogada e tenta o cruzamento, mas Buffon agarra.

3' Tevez leva a Juve à frente, passa para Sturaro, que arrisca. Casillas defende.

2' James Rodriguez cobra falta, mas Buffon fica com ela.

0' Opa! Casillas sai jogando errado, Vidal é acionado, cai na área, pede pênalti, mas Martin Atkinson deixa seguir.

0' ROLA A BOLA!

15:46 O lindo mosaico da torcida da Vecchia Signora.

15:45 Torcida da Juve canta bastante! Vai rolar a bola!

15:43 Juventus e Real Madrid entram no gramado do Juventus Stadium.

15:40 Vale lembrar que a outra semifinal, entre Bayern de Munique e Barcelona, terá seu primeiro capítulo amanha, às 15h45. A VAVEL Brasil acompanhará este jogo!

15:25 Ambas as equipes estão no gramado no Juventus Stadium batendo bola. A bola rola em 20 minutos!

15:10 Buffon não tomou gols em seis jogos nesta UCL, enquanto Casillas não tomou gols em cinco ocasiões. Grande duelo.

14:35 Juventus escalada! Buffon; Lichsteiner, Bonucci, Chiellinie Evra; Pirlo, Sturaro, Marchisio e Vidal; Morata e Tévez.

14:30 Momento em que Cristiano Ronaldo chegou ao Juventus Stadium.

14:26 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Varane, Pepe e Marcelo; Sergio Ramos, Kroos, Isco e James Rodriguez; Bale e Cristiano Ronaldo.

Os merengues, por outro lado, buscam seu décimo primeiro título.

Os italianos vão em busca do terceiro título de Uefa Champions League.

Um ex-jogador que com certeza assistirá o duelo é Zinedine Zidane, que jogou e foi ídolo em ambos os times. Ele conquistou uma UCL em 2002 pelos espanhóis.

Quem a partida Juventus x Real Madrid é o experiente inglês Martin Atkinson.

Carlo Ancelotti também abordou o assunto: "Vai ser um jogo complicado. Tivemos muita posse de bola frente ao Atlético [nas quartas de final] mas tal como nós, a Juve é uma equipa que gosta bastante de ter a bola em seu poder. O mais importante é jogar da melhor forma possível e mostrar a nossa qualidade. Queremos atacar e estamos a preparar-nos para um jogo ofensivo, mas também vai ser preciso defender bem."

Sobre como seu time deve ir à campo, Allegri disse: "Em jogos como este, é preciso ambicionar, e quem sabe realizar, o jogo perfeito, fazendo coisas fantásticas no ataque e na defesa. Não creio que os dois jogos terminem empatados sem golos, por isso teremos de estar particularmente bem no ataque. Seria ainda melhor se [Luka] Modrić e [Paul] Pogba participassem. Esperamos contar com Pogba para o segundo jogo."

O palco do confronto é o belíssimo Juventus Stadium, que promete estar entupido para o importantíssimo duelo.

Pelos merengues, Bale volta a ser opção mais uma vez e pode sair como titular. Modric, Medran e Benzema continuam de fora. Sobre o francês, ele pode voltar na partida de volta.

A Vecchia Signora vai com um total de cinco desfalques para a partida e todos por contusão. Caceres, Asamoah, Marrone, Rômulo e Pogba não atuam.

FIQUE DE OLHO Juventus x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Pode parecer meio "clichê" citar sempre o português, mas após os três gols ante o Sevilla na última rodada da La Liga, Ronaldo chega para a partida com um faro de gol gigante. Ele será a principal arma merengue.

FIQUE DE OLHO Juventus x Real Madrid 2015: Carlos Tevez, atacante da Juventus. Tevez tem sido, um dos melhores argentinos na temporada. Quem sabe, apenas Lionel Messi vem jogando mais que o atacante dos italianos. O camisa 10 da Juve está voando e dará muito trabalho à defesa merengue.

Carlo Ancelotti, técnico merengue, também falou sobre o adversário, elogiando a força dos italianos, principalmente nos seus domínios: "A Juventus sempre tem sido uma equipe forte e competitiva, por isso é complicado vencer neste campo. Dito isto, queremos cumprir um sonho ao chegar a mais uma final, após vencer a Champions League na temporada passada. Existem 180 minutos entre nós e esse objetivo. Quando se tem coragem, vence-se; quando se tem medo, perde-se."

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, disse que os merengues tem um ligeiro favoritismo, mas lembra o que seus comandados fizeram até aqui na competição: "É uma semifinal, o adversário é o campeão europeu, por isso diria que tem um ligeiro favoritismo; mas não é uma semifinal onde se possa dizer que não temos nada a perder – podemos perder a hipótese de chegar à final. É preciso lembrar o que fizemos até agora, e que temos hipóteses de seguir em frente, ao mesmo tempo não esquecendo que teremos pela frente um adversário muito forte."

Outro duelo marcante aconteceu em maio de 1998, quando italianos e espanhóis fizeram a final daquela edição da Champions League. Em um jogo extremamente equilibrado, Mijatovic marcou e o Real Madrid sagrou-se campeão da competição pela sétima vez na sua história.

Juventus x Real Madrid já tiveram grandes confrontos. Entre eles, podemos lembrar o jogo de volta das semifinais da UCL temporada 2002/03, quando a Juventus venceu os merengues por 3 a 1 em Turim com gols de Trezeguet, Del Piero e Nedved. Zidane marcou para os merengues.

O último confronto Juventus x Real Madrid foi em novembro de 2013, quando tudo terminou igual em Turim: 2 a 2. Vidal e Llorente marcaram para os italianos, enquanto Cristiano Ronaldo e Gareth Bale marcaram para os merengues.

Juventus e Real Madrid é um verdadeiro clássico europeu. As duas equipes já duelaram 16 vezes pela UCL, sendo sete vitórias para os italianos, um empate e oito vitórias espanholas.

Assim como a Juve, o Real também sai vencedor no final de semana, quando bateu o fortíssimo Sevilla por 3 a 2, fora de casa. Veja.

Visitante nesta terça, o Real Madrid foi simplesmente impecável na primeira fase da UCL, somando 18 pontos e terminando na primeira colocação do Grupo B. Nas oitavas, a equipe sofreu bastante no segundo jogo, mas eliminou o Schalke 04. Nas quartas, em mais um duelo complicado, os merengues eliminaram o rival Atlético de Madrid.

A Vecchia Signora vem embalada para o confronto, tendo em vista que a equipe derrotou a Sampdoria no último final de semana por 1 a 0 e se sagrou tetracampeã italianda. Veja.

Dona da casa no primeiro confronto, a Juventus passou sufoco para se classificar para a segunda fase da Uefa Champions League. Os italianos terminaram em segundo no Grupo A com 10 pontos. Nas oitavas, a vítima foi o Borussia Dortmund, e nas quartas o Mônaco.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! É decisão! À partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo de ida entre Juventus e Real Madrid pelas semifinais da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45.