San Jose Earthquakes bate Houston Dynamo e sobe na tabela da Conferência Oeste

Em jogo realizado pela 10° rodada da MLS, o Houston Dynamo recebeu o San Jose Earthquakes na noite desta terça-feira (05), e amargou uma derrota em casa. Houston, que começou o jogo ocupando a 8° posição com 10 pontos, mesmo número de pontos do Quakes, terminou a partida uma posição abaixo.

Jogando em casa e necessitando da vitória, a equipe do Houston Dynamo se lançou ao ataque, mas esbarrou na forte marcação imposta pelo San José. Aos 11 minutos, uma boa jogada pelo Dynamo que começou no meio com arrancada de Giles Barnes que tabelou com Brad Davis que arriscou mas a bola passou a direita do gol do Quakes. A partida ficou marcada com muitas faltas dificultando a criação de jogadas.

Depois de pressionar bastante, aos 33 minutos uma jogada de perigo pro time do Houston. Cruzamento da direita a bola e afastada pela zaga Brad Davis que dominou de fora da área e chutou. A bola passou raspando o gol de David Bingham. Aos 36 minutos, primeira jogada do San José após falta na entrada da área Matias Perez Garcia bate no ângulo de Tyler Deric que salta e consegue a defesa evitando o que seria o primeiro gol da partida.

No início do 2° tempo o time da casa começaram pressionando bastante e aos 51 minutos em passe de Davis para Barnes que arrancou e chutou forte mas passou rente ao travessão. Dois minutos depois, mais uma bola parada pro Quakes que resulta em gol. Matias Perez cobra a falta e Adam Jahn antecipa a zaga pra fazer um a zero para o San José.

Depois do gol, o time da casa se lançou ao ataque e como conseqüência consegui um pênalti aos 53 minutos. Barnies foi pra cobrança mas parou em David Bingham que fez uma bela defesa.

Mesmo com mais volume de jogo e atacando mais, o dono da casa não conseguiu transformar nenhuma jogada em gol. Com a vitória, o San Jose Earthquakes sobe na tabela, agora ocupando a 4° colocação com 13 pontos, enquanto o Houston Dynamo permanece na 8° posição com 10 pontos.