Sempre polêmico, Luís Suárez carrega a esperança da nação uruguaia em suas costas

Maior goleador da seleção uruguaia na história com 43 gols em 82 partidas, Luís Suárez é sem sombra de dúvidas o melhor jogador da atual seleção de seu país. Com 28 anos, Luís Alberto Suárez Díaz é a principal esperança dos uruguaios.

Atual camisa de número 9 do Barcelona, Suárez vive uma das melhores fases da carreira. Nesta temporada, foi decisivo em muitas das partidas do Barça, a fim de garantir a boa campanha do time na UEFA Champions League. Com 17 gols em 27 jogos pelo clube catalão, o jogador nascido em Salto no Uruguai, é uma das peças fundamentais do espetacular trio sul-americano de seu time, formado por ele, o argentino Lionel Messi e Neymar Jr. do Brasil.

Início da carreira

Com apenas 16 anos de idade, "Luisito", como é carinhosamente chamado pela torcida, já se destacava como um dos mais promissores jogadores da base do Nacional do Uruguai. Chamando cada vez mais atenção, o talentoso jovem foi logo contratado pelo FC Groningen da Holanda, após apenas 27 aparições com a camisa do Nacional e 10 gols marcados.

Pelo clube holandês também foi preciso pouco tempo a fim de destacar-se. Depois de um pouco menos de uma temporada, mais precisamente 29 jogos e 10 gols marcados, o uruguaio de então 20 anos transferiu-se para um dos grandes em nível mundial, o FC Ajax. Apesar disso, era pouco aproveitado nas categorias de base da seleção nacional, com a camisa da celeste sub-20 fez somente quatro aparições com dois gols.

Destaque no Ajax

Chegou ao Ajax no ano de 2007, sua estreia foi logo pelos play-offs da UEFA Champions League, quando seu novo time enfrentava o Slavia Praga da República Tcheca. Ao lado do holandês Klaas-Jan Huntelaar, formou uma ótima parceira ofensiva logo em sua primeira temporada, com 17 gols em 33 jogos, ajudou seu time a ser vice-campeão holandês daquele ano.

Com seus números acima da média, o uruguaio se destacava tanto positiva quanto negativamente. Um fato que irritava seu treinador, Marco van Basten, era seu excessivo número de cartões amarelos, que foram sete somente na sua primeira temporada. Em compensação, no ano de 2009 foi vice-artilheiro da Eredivise, o Campeonato Holandês, com 22 gols em 31 jogos, por isso foi eleito pela torcida do Ajax o melhor jogador do ano.

A temporada 2009/10 começou com a nomeação de capitão da equipe, após a saída do zagueiro Tomas Vermealen para o Arsenal. Provando que a escolha foi correta, Suárez teve um ano absurdo com 35 gols em apenas 33 jogos pela Eredivise, ou seja, com uma média de mais de um gol por partida. Deste modo, seu time foi campeão da Copa da Holanda, vencendo o rival Feyenoord por 6 a 1 no placar agregado da final. Além disso, o Ajax terminou o campeonato nacional na segunda colocação atrás apenas do FC Twente. Assim, ao final da temporada foi nomeado novamente o melhor jogador do ano e além disso, foi eleito o melhor jogador holandês da temporada.

Copa do Mundo de 2010, o início de muitas polêmicas

Em junho de 2010, foi convocado pelo treinador Óscar Tabarez para disputar seu primeiro mundial da carreira. O Uruguai teve azar no sorteio e caiu no chamado "grupo da morte" da competição com a seleção local da África do Sul, o México e a França. Com um empate sem gols contra este último, uma vitória de 3 a 0 sobre os anfitriões e uma vitória de um a zero diante dos latino-americanos, sua seleção se classificou às oitavas-de-final com a primeira colocação do Grupo A.

Na fase de oitavas-de-final diante da forte seleção da Coréia do Sul, a seleção uruguaia encontrou dificuldades, mas graças à genialidade de Suárez, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, a celeste olímpica avançou às quartas-de-final. O próximo adversário era a seleção de Gana, após equilibradíssimo jogo durante o tempo normal, a decisão foi para a prorrogação, na qual para salvar o time, Suárez bloqueou o chute de Dominic Adiyiah com as mãos, sendo assim, expulso. "Fiz a defesa do campeonato! Não tinha outra opção senão essa, foi instintivo e faria novamente se fosse para garantir a vitória do meu time" declarou após a expulsão.

Porém na semifinal, seu time foi superado pela forte seleção holandesa pelo placar de 3 a 2. Suárez não pode participar da partida, visto que cumpria suspensão automática. Só retornou na disputa de terceiro lugar contra a Alemanha, na qual perderam pelo mesmo placar de 3 a 2. Assim, ele terminou o torneio com três gols em seis jogos, mas com uma fama que não seria facilmente esquecida.



Ida para o Liverpool

Após a Copa do Mundo, voltou ainda mais conhecido. Logo em sua volta, marcou seu 100º gol pelo clube holandês. Porém após o feito, em 20 de novembro de 2010 se envolveu em outra polêmica, desta vez no jogo contra o PSV. Novamente foi expulso, mas por outra razão: morder um adversário após confusão no gramado

Após o incidente, foi afastado pelo próprio Ajax devido à mal conduta. Durante a suspensão foi negociado com um dos maiores clubes ingleses: o FC Liverpool por cerca de 26,8 milhões de euros. Sua estreia foi em fevereiro de 2011 na vitória de 2 a 0 contra o Stoke City, com um gol do uruguaio. Foi um dos principais responsáveis pela arrancada do time que saiu da 12ª colocação, para terminar o campeonato em 6º lugar.

Copa América de 2011

No mês de julho de 2011 foi realizada a 43ª edição da Copa América, neste ano foi sedeada no Argentina com 12 participantes. Como já era de praxe, Luis Suárez estava na lista do técnico Óscar Tabarez. Deixou sua marca logo no primeiro jogo da competição, no empate por 1 a 1 contra o Peru. Após isso, só voltou a balançar as redes na fase de quartas-de-final da competição, na qual após um empate por um a um no tempo normal contra os anfitriões, os argentinos, Suárez converteu seu penalti para eliminar os donos da casa por 5 a 4 na marca da cal.

Na semifinal, o advério foi o mesmo Peru, e como na primeira partida, Suárez foi decisivo e com dois gols, garantiu a vitória dos uruguaios. Na decisão, enfrentam os surpreendentes paraguaios, que eliminaram os brasileiros até então grande favoritos ao título. Abrindo o caminho para a vitória, Luisito marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0. Decisivo, Suárez foi eleito o melhor jogador do torneio.

Fase de ouro no Liverpool

Sua volta ao clube inglês após a Copa América foi decepcionante, com apenas 11 gols marcados, o Liverpool terminou a temporada 2011/12 apenas na oitava colocação da Premier League. A fim de compensar a péssima campanha da última temporada, o uruguaio fez uma brilhante temporada de 2013, sendo o segundo jogador na lista dos artilheiros do campeonato inglês com 23 gols marcados, em todas as competições, foram 30 no total. Deste modo, foi eleito por 64% dos fans dos Reds como o melhor jogador da temporada.

Entretanto, essa temporada foi marcada de forma negativa. Pela segunda vez na carreira, Suárez mordeu um adversário em campo. A vítima da vez foi o zagueiro sérvio Branislav Ivanovic do Chelsea, quando seu time perdia por 2 a 1 para o time da capital. Ele recebeu uma suspensão de 13 jogos pela má conduta dentro das quatro linhas.

Devido ao período de suspensão, somente voltou aos gramados em setembro de 2013. Mostrando muita fome de bola, balançou as redes 10 vezes nas primeiras cinco partidas do Liverpool, com uma impressionante média de dois gols por jogo. Ao lado de Daniel Sturridge, formou uma vitoriosa parceira que culminou no vicecampeonato para o Liverpool e a volta à UEFA Champions League. Terminou a temporada com 31 gols marcados em 33 jogos, sendo coroado como artilheiro da Premier League além de melhor jogador do campeonato inglês.

Copa do Mundo de 2014, do céu ao inferno

Com a mesma sorte que em 2010, o Uruguai caiu novamente em um grupo difícil. Como se recuperava de uma cirurgia no joelho, Luisito não pode participar na primeira partida, na qual os uruguaios perderam por 3 a 1 para a surpreendente Costa Rica. No próximo jogo, finalmente voltou e como sempre foi decisivo, marcando os dois gols do Uruguai na vitória diante da Inglaterra.

Chegava a última rodada da fase de grupos e o Uruguai precisava vencer para continuar vivo no torneio. O relógio já marcava 35 minutos do segundo tempo e o jogo seguia sem gols, quando em um lance atípico, o zagueiro italiano Giorgio Chiellini caiu no chão devido à uma mordida de de Suárez. Porém, o árbitro da partida não foi capaz de ver o lance e por isso não o expulsou.

Graças a um gol salvador de Diego Godin, o Uruguai venceu e foi às oitavas-de-final. Entretanto, após o jogo a FIFA o baniu por nove partidas e durante este período, assinou um contrato com o FC Barcelona por 94 milhões de euros. Devido à suspensão, perdeu a primeira parte da temporada no clube catalão. Mas a partir daí vem a cada dia mostrando que foi o investimento correto. Atualmente o Barça tem o melhor trio ofensivo do mundo, formado por Suárez além de Lionel Messi e Neymar Jr.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Luis Alberto Suárez Díaz

Data de nascimento: 24/01/1987

Local de nascimento: Salto, Uruguai

Altura: 1,81 m

Posição: Atacante

Clube atual: FC Barcelona

Número: 9