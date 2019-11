Resultado Barcelona x Bayern de Munique (3-0)

Fique ligado porque ainda hoje teremos Libertadores, Copa do Brasil e muito futebol na VAVEL Brasil. Obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima transmissão e em tempo real da VAVEL Brasil. Até lá.

Pique, após o jogo: "Foi uma partida sensacional. Defensivamente fomos bem e com controle defensiva, fomos mais pra cima, mas sempre de olho no contra ataque."

Neymar matou o jogo com esse gol. Que frieza.

¡Gol de Neymar para cerrar el triunfo culé!

E o segundo gol do argentino. Golaço, histórico. Pintura.

O momento do gol antológico de Messi.

A festa nas arquibancadas do Camp Nou é gigante. Que atmosfera.

94' FIM DE PAPO NA ESPANHA! Um recital de Messi, um show do Barcelona e 3 a 0 na bagagem para o jogo da volta.

93' PRA COLOCAR UM PÉ NA DECISÃO! Contra ataque espanhol, Suarez arrancou, soltou com Messi que deu um passe genial pra Neymar, sair na cara do gol. Ainda deu uma paradinha, um tapa na bola e marca o terceiro no jogo!

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAAAAAAAAAAAAAAARCEEEEEEEEELOOOOOOOOONA! NEEEEEEEEEEEYYYYYYYYYYMAAAAAAAR!

90' Mais quatro minutos de acréscimos.

89' Suarez arruma falta e gasta o tempo.

O primeiro gol de Messi.

87' OUTRA MUDANÇA CATALÃ: Entra Bartra e sai também muito aplaudido, Mascherano.

86' MEXE O BARCELONA: Iniesta, super aplaudido, dá lugar à Rafinha.

85' Armou Schweinsteiger de perna direita, mas mandou muito longe.

84' O Bayern busca um gol pra levar pra Alemanha.

83' SUAREZ PERDEEEEU! Recebeu livre, armou de pé direito, mas isolou.

82' MUDA O BARÇA: Entra Xavi e sai Rakitic.

81' UM ESPETÁCULO DA PULGA! Recebeu na direita, foi pra cima de Boateng, deixou o alemão no chão, sem pai e nem mãe e na frente de Neuer deu um tapa de direita por cobertura. ESPETACULAR MESSI!

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOO DE LIONEL MESSI!

78' O Camp Nou treme!

77' MUDA O BAYERN: Muller sai e entra Mario Gotze.

76' ELE É UM MONSTRO! Daniel Alves recuperou pela direita, fintou Xabi Alonso, rolou pro meio, Messi ajeitou, puxou pra perna esquerda e afundou Manuel Neuer.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL LIONEL MEEEEEEEEEESSIIIIIIIII! DO BAAAAAARCEEEEEELOOOONAAAA!

73' Teve a chance do gol o Bayern. Eram 4 contra 2.

71' Thiago arriscou de fora, houve desvio, mas Ter Stegen estava atento.

70' Jogo muito pegado. 49% - 51% em posse de bola.

68' NEYMAR AMARELADO APÓS FALTA DURA. Pegada muito forte em Muller e o brasileiro tomou advertência.

67' Após o escanteio, Schweinsteiger cabeçou longe.

66' Na batida, Busquets chegou mandando pra escanteio.

65' PIQUE CHEGA POR BAIXO E TOMA CARTÃO. Carrinho só pega Muller e o zagueiro leva amarelo.

63' NEYMAR PERDEEEEEEU! Recuperação de Messi no campo de defesa, o brasileiro recebeu na esquerda, cortou e bateu muito alto.

62' O jogo não para! Pressiona o time catalão.

60' Neymar, lançado, sairia na cara do gol. Neuer apareceu como líbero para salvar.

59' Linda jogada individual de Neymar. Aparecendo mais no jogo.

58' Messi apanhando muito.

57' São 12 chutes catalão contra 5 do Bayern. No alvo, 5 - 0.

56' MESSI, UMA BOOOOMBA! Tabela Messi-Neymar, chute de canhota, um foguete. Neuer defendeu no meio do gol.

55' BERNAT AMARELADO. Matou contra ataque pra cima de Messi.

55' Descida boa de Lewandowski, nas costas de Daniel Alves. Mascherano mandou pra escanteio.

54' Muller foi lançado pela direita, mas o assistente parou marcando impedimento.

53' Caiu Muller próximo a área. Juíz mandou seguir.

52' Vez do Barcelona rondar a área bávara.

51' Iniesta arracancava pela esquerda e sofreu falta.

50' Tentiva de ataque alemão, Rakitic tranquilizou e recuou pra Ter Stegen.

49' Falha bisonha de Xabi Alonso e quase Messi aproveita.

48' Aperta na saída de bola catalã, o time alemão.

47' Na batida, Ter Stegen fez fácil a defesa.

46' Xabi Alonso bateu baixa, no meio da barreira. Escanteio Bayern

45' DANI ALVES COMETE FALTA E TOMA CARTÃO. Lewandowski sairia na cara do gol e o brasileiro faz falta muito próxima da área. Frontal ao gol.

45' Apita Nicolla Rizzoli. Recomeça o jogo.

Equipes retornam ao gramado.

O primeiro milagre de Neuer no jogo. Melhor chance da partida, perdida por Suarez.

Manuel Neuer!!!

Messi vem infernizando a defesa do Bayern.

Estatísticas do jogo:

Posse de bola: 50% - 50%

Escanteios: 2 - 0

Ataques perigosos: 26 - 14

Chutes à gol: 4 - 0

Passes certos: 191- 183

Cartões amarelos: 0 - 1

Pra quem ama futebol, está uma partida de encher os olhos. É um recital. O placar zerado pouco diz o que foi a partida.

45' E sem acréscimos, o árbitro encerra o primeiro tempo. Que jogo! Tudo como começou. 0-0.

44' Suarez buscou o chute, travado pela zaga. Na sequencia, Messi tentou de cabeça, mas foi sem direçao.

42' Barcelona mostra uma intensidade incrível. Não deixa o Bayern respirar.

Neuer sendo Neuer

40' RAKITIC PASSA PERTO. Arriscou da entrada da área, mas passou à direita do gol. Perto.

38' NEEEEEEEEEEEEEUER, OUTRO MILAGRE! Iniesta lançou Dani Alves, que saiu na frente do gol e parou em grande defesa do goleiro alemão.

37' Messi arrancou pela direita, rolou pra Suarez que recebeu pancada. Falta marcada.

36' Agora, Neuer e o árbitro conversam sobre luzes das arquibancadas,

35' Neuer! Encaixa a bola após cobrança de Messi.

35' Messi e Neymar na bola.

35' XABI ALONSO AMARELADO. Entrada dura em Messi e chance perigosa ao Barcelona.

34' Não é só técnica. É raça! Até o Messi está dando carrinho!

32' Agora, o Barcelona domina a bola e busca os espaços. É um jogo de xadrez.

31' Posse de bola, no momento: 47% x 53%

29' Thiago cortou pra perna direita e mandou colocado, muito acima do gol.

Messi sendo Messi.

26' Suarez foi de cabeça mas mandou por cima.

25' AFAAAAAASTA DE NOVO BENATIA! Lançado, Jordi Alba cruzou e Messi fechava pra marcar. Zagueiro mandou pra escanteio.

25' Contra ataque gigante envolvendo o trio catalão e Benatia afasta na hora certa.

24' Pressiona o Bayern agora.

22' Na cobrança, Xabi Alonso isolou e mandou fora.

21' Muller apareceu pela primeira vez e Mascherano chegou fazendo falta.

20' Messi fez das suas pela direita, cruzou fechado, mas ninguém apareceu para concluir. Tiro de meta.

19' Tentativa de Jordi Alba no ataque e o assistente marcou impedimento, de forma equivocada.

17' LEWANDOWSKI PERDEU DEBAIXO DO GOL! Resposta alemã em cruzamento da direita, o polonês apareceu livre, na cara do gol, mas a bola foi forte e passou na frente do atacante.

16' Até o momento, um show de futebol. Equipes ofensivas e criativas.

14' NEEEEEEEEYMAAAR PEEEERDEU! Jogada de Suarez pela direita, cruzou rasteiro e o brasileiro dividiu com o zagueiro e a bola foi pra fora! Impressionante!

13' O ritmo é intenso. Bayern não consegue acompanhar o trio catalão de ataque e vem sofrendo.

12' O Barcelona perde a chance de abrir o placar. Pode fazer. Incrível a oportunidade.

11' Messi escorou, Suarez ficou mano a mano contra e Neuer e o goleiro alemão faz milagre com os pés!

10' Ataque x ataque. Agora, Lewandowski quase encontra Muller. A zaga afasta.

9' Pressiona e quase o trio Neymar, Messi e Suarez saem na cara do gol.

7' Jogo de xadrez. Messi muito participativo. Bayern com três zagueiros.

6' Lewandowski arrisca de fora e explode em Pique. Na resposta, Messi rolou e Suarez quase marca.

5' Bayern de Munique erra muitos passes. Barça corre demais neste começo.

4' Torcida vem junto com o time. Cada lance é comemorado/reclamado com intensidade.

3' Deslocado na área, Suarez caiu e reclamou pênalti. Juiz ignorou.

2' Equipes muito parecidas. Marcam encima, fecham espaço para os passes e tocam a bola.

1' Neymar busca o ataque, mas o árbitro para o jogo marcando o impedimento.

Nicolla Rizzoli apita! A bola rola na Catalunha!

Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat; Xabi Alonso, Lahn, Thiago, Schweinsteiger; Muller, Lewandowski. Time do Bayern.

Ter Stegen; Dani Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Suarez, Neymar, Messi. Esse é o Barça!

Reencontro de Guardiola com a torcida culé. Reencontro em uma partida gigante!

Toca o Hino da Champions!

Equipes sobem ao gramado. A atmosfera é sensacional. Um espetáculo na Catalunha.

Hino do Barcelona e um belíssimo mosaico nas arquibancadas do Camp Nou.

Presente no Camp Nou, Joaquin Low, treinador da seleção da Alemanha, acompanha muitos de seus comandados na partida de logo mais.

Equipes já se posicionam na boca do acesso ao gramado. Em instantes, a bola rola na Espanha.

Lionel Messi busca o recorde de gols em torneios europeus. Ontem, Cristiano Ronaldo marcou e desempatou o duelo. CR7 tem 76 gols, um a mais do que o argentino.

Do outro lado, uma equipe com sérios desfalques. Robben e Ribery fora. Lewandowski jogará com proteção. Mas Guardiola tem um elenco recheado.

De um lado, o trio mais mortal do mundo do futebol. Suarez, Neymar e Messi já balançaram a rede por 108 vezes. Teremos hoje novo show?

Equipes fazem os trabalhos de aquecimento. Dentro de instantes a bola rola no Camp Nou.

A arbitragem será dos italianos Nicolla Rizzoli, com Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

Barcelona definido: Ter Stegen; Dani Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Neymar, Suarez, Messi. Técnico: Luis Henrique

Bayern de Munique escalado: Neuer; Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat; Xabi Alonso, Lahn, Thiago, Schweinsteiger; Muller, Lewandowski. Técnico: Pep Guardiola

A torcida alemã também está presente em bom número na capital da Catalunha. Os bávaros terão o apoio de sua imensa e fiel torcida.

O site do Barcelona divulgou nesta semana o mosaico especial para o jogo. Com os anos das conquistas em cada gol, as cores da Catalunha de um lado e a inscrição "We are ready" ( estamos prontos ), a torcida dos culés prometem um verdadeiro espetáculo.

Dentro de instantes, as escalações oficiais para o clássico da segunda semifinal.

Este grande jogo desta tarde tem um pré jogo especial. A exepctativa das equipes e todos os detalhes da VAVEL Brasil você encontra aqui: Barcelona recebe Bayern de Munique pelo jogo de ida das semifinais da UCL

Na primeira partida das semifinais desta edição da Uefa Champions League, o Real Madrid visitou a Itália e saiu de lá com uma derrota para o Juventus. Veja a análise da partida: Juventus faz valer seu mando de campo e sai na frente do Real Madrid

O palco do confronto Barcelona x Bayern de Munique é o belíssimo Camp Nou, que promete estar entupido para o importantíssimo duelo.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Bayern de Munique: Lionel Messi, atacante do Barcelona. Na semifinal há dois anos, Messi esteve lesionado e não conseguiu atuar. Agora, tem mais responsabilidade do que o normal. O atacante do Barcelona e melhor jogador do mundo terá de ser brilhante para levar os culés à decisão.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Bayern de Munique: Thomas Muller, atacante do Bayern. A representação perfeita do que é a nova geração alemã. Com as lesões de Robben e Ribery, cai no colo de Thomas Muller a responsabilidade de levar o Bayern de Munique à final da Champions League. Qualidade para isso não lhe falta.

Pep Guardiola, técnico do Bayern: "Estive quatro anos sentado nessa cadeira e é inevitável não recordar. Sabia que se eu treinasse times grandes voltaria a estar aqui. A próxima vez será com mais normalidade. Não estou aqui para homenagem, estou para levar o Bayern à final"

Pep Guardiola, técnico do Bayern: "Se ele está como eu imagino que esteja, não há defesa que o possa parar. Não há sistema defensivo nem treinador que lhe pare. É preciso limitá-lo de outra maneira. Ajuda fechar espaço, mas ainda assim não se pode. O talento não se defende."

Luis Enrique, técnico do Barcelona: "A gente tinha marcado de se encontrar em Berlim (local da final da Champions), mas dessa vez não vai dar. Não sei se um vai torcer para o outro na final, depende de quem passar"

Luis Enrique, técnico do Barcelona: "Ele nos conhece bem, mas isso não é determinante. Conhecendo Pep, sei que ele pode trazer novidades que nos complicam a vida, mas tentaremos encontrar as soluções"

Luis Enrique, técnico do Barcelona: Só haverá uma bola e as duas equipes a querem, porque necessitam. É a partida mais atraente da Europa neste momento​"

Mas não só de goleadas bávaras vive o duelo pela Champions League. Em 2009, foi a vez do Barcelona dar show e sair reverenciado do Camp Nou. Simplesmente novos 4 a 0 contra o Bayern de Munique, o primeiro passo rumo ao título do torneio.

Já na Allianz Arena, ainda pelo jogo de ida, a goleada foi pior. O Bayern aplicou um sonoro 4 a 0, fora o baile, contra um indefeso Barcelona, que teve Messi atuando no sacrifício. O resultado foi o primeiro passo da eliminação culé e do título bávaro.

O último confronto entre Barcelona e Bayern de Munique foi no mesmo Camp Nou, mas não é de boa recordação para os espanhóis. Após ser goleado por 4 a 0 na ida, os catalães entraram com time misto e sofreram outro revés: 3 a 0 em casa.

Visitante nesta quarta, o Bayern de Munique foi simplesmente impecável na primeira fase da UCL. Nas oitavas, não teve dificuldades para passar pelo Shakhtar Donestk. Já nas quartas, sofreu ante Porto no primeiro jogo, mas a goleada na volta garantiu a classificação.

Dona da casa no primeiro confronto, O Barcelona teve facilidade para chegar às semifinais da Uefa Champions League. Foi líder de seu grupo na primeira fase, tendo como progresso enfrentar o Manchester City e o Paris Saint-Germain nas fases seguintes. Apesar dos renomes, foram quatro jogos tranquilos.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! É decisão! À partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo de ida entre Barcelona e Bayern de Munique pelas semifinais da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45.