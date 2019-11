Resultado River x Boca na ida do Copa Libertadores 2015 (1-0)

A VAVEL Brasil encerra aqui essa transmissão e parabeniza os milionários pela vitória. Tudo sobre a partida estará logo logo em nosso sistema!

Com o placar, o Boca agora precisa vencer com dois gols de diferença. O River pode até mesmo empatar que estará classificado.

Para Sanhez, a tranquilidade foi importante para poder abrir o placar e mante-lo.

50' FIM DE JOGO! Vence o River por 1 a 0 o Boca no Monumental.

49' Boca tenta chegar pela direita mas afasta a zaga do River.

48' Cartão amarelo para Barovero por reclamar de falta marcada por Delfino.

47' Finaliza Burdisso mas a bola vai por cima!

46' Osvaldo tenta finalizar de cabeça mas seu companheiro de time Carrizo divide espaço com ele e o atrapalha

45' Cinco minutos de acréscimo.

43' Expulso Teo após falta ridícula em Burdisso.

42' Substituição no Boca: Sai Calleri, entra Osvaldo

41' ORION! Chegada de Teo pela direita que chuta mas defende bem Orion!

38' Tenta sair o Boca. Lançamento da área direto pra lateral mas o Boca corta bem. Calleri tenta o ataque.

37' Se estranham Gago e Sanchez.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO RIVER PLATE! Sanchéz!

34' PENALTI PARA O RIVER PLATE!

33' River vai novamente ao ataque costurando todo o meio do Boca mas não consegue um ataque eficiente.

32' O Boca novamente tenta o ataque. Colazo passa para Gago mas o jogador não consegue dominar. River recomeça tentando ataque pela direita.

31' Substituição no Boca: Entra Carrizo, sai Pavón

30' Chega o Boca com Gago, a bola entra na área e Barovero manda de soco pra fora.

29' River toca a bola no meio de campo tentando sair pro ataque. A equipe vai pela esquerda e Krane inverte o jogo. Mayada tenta subir pela direita mas a bola sai.

27' Substituoção no River: Sai Ponzio, entra Mayada

24' Finaliza Perez após belo passa. A bola porém vai pela 2° trave e sai.

23' Cabeçada do Boca e Barovero sai bem do gol!

22' Tenta atacar o River com Sanchez, a bola sobra na área mas Marin afasta. River tenta atacar pela esquerda mas a defesa do Boca pressiona bem.

21' River tem nova chegada. Krannevitter tenta lançar pela esquerda mas ninguém recebe Tiro de meta pro Boca.

19' Cartão amarelo para Ponzio

18' Boca sobre pela direita e faz lançamento para área. Porém ninguém do time recebe.

16' Movimentação do River com Maidana. O jogador porém faz falta em Calleri.

15' Cruzamento do River na área, Vangioni chuta de primeira pela esquerda mas a bola vai na lua!

14' O Boca tenta o ataque mas ninguém domina a bola. River retoma o jogo.

12' O jogo está parado. O árbitro faz a troca de equipamento de áudio. Boca espera para bater lateral.

11' River recomeça o jogo da defesa tentando encontrar espaços para ir ao ataque. Após lançamento porém Burdisso domina e devolve a bola pro Boca.

9' Boca tem nova chegada, dessa vez em bela falta. A bola novamente pipoca por todo mundo e ninguém domina e chuta.

8' Boca tem uma boa chegada mas a bola pipoca pela área e ninguém domina.

7' O River toca a bola na defesa tentando achar espaço para sair pro jogo

6' River tem boa chegada, o atacante fica sozinho com o arqueiro xeneize mas finaliza mal.

5' Ataque do River após lançamento Mora tenta uma bicicleta mas falha. A bola sobra para Teo que finaliza pra fora.

4' River tenta o ataque mas corta Torsiglieri

3' Tenta o ataque o River com Sanchez. A bola porém é tirada e Boca tento novo ataque pela direita.

2' O Boca começa com força esse segundo tempo. Tenta novamente o ataque o Boca com Calleri, ao jogador porém é desarmado.

1' PRA FORA CALLERI! Aos 20 segundos o atacante chega sem marcação no ataque de DEFENDE BAROVERO!

1' Recomeça o jogo! Sem mudanças nas equipes!

22:06 - As torcidas voltam a campo pro segundo tempo.

22:02 - A única substituição da partida até então foi feita pelo Boca. Cata Diaz saiu com uma lesão no ombro. Burdisso entrou no lugar dele.

Fim de primeiro tempo! As equipes argentinas empatam o clássico em 0 a 0.

45' + 1' - Boca tem uma falta no meio de campo. O juiz porém apita o final do jogo.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Ganha uma falta o Boca no meio de campo. Lançamento é dado para Pavón, o jogador tenta passar pela defesa mas é impedido. No lance seguinte a bola sobra pro Boca que tenta novamente com Pavon mas o jogador estava em posição de impedimento.

43' FUNES MORI! O zagueiro domina de peito e chuta pro gol. A bola passa por cima e vai pra fora!

42' Bate Teo após driblar defesa do Boca, a bola porém vai por cima do gol.

41' Cruzamento do River na grande área. Domina sem dificuldades Orion.

40' Mais uma tentativa de ataque do River pela esquerda. O time ganha escanteio.

39' Tenta a chegada o Boca pela esquerda com Pavón, o jogador porém é cortado. O Boca toca a bola entre o meio de campo e a lateral.

37' Falta pro River no meio de campo. A equpe toca a bola pro meio de campo e tenta lanmento pela direita, a defesa do Boca porém afasta!

36' Tenta sair o Boca pelo meio de campo, Gago é pressionado e sofre falta.

35' Movimentação do River entre o meio e o ataque. A equipe tenta subir pela esquerda mas Marin coloca pra fora.

34' Falta pro River cobrada na área. O ataque cabeceia mas a bola vai pra fora!

32' Substituição no BOCA: Entra Burdisso, sai Cata Diaz lesionado

31' Tenta o ataque novamente o River. Teo sofre falta de Cata Diaz na lateral esquerda

30' Escanteio pro River. Cabeceia Maidana mas a defesa do River manda a bola pro meio do campo.

29' Boca chega pela esquerda com Colazo. O lateral perde a bola mas Lodeiro domina. Lateral pro Boca que consegue lançar pra área mas ninguém recebe.

28' Boca tenta o contra-ataque, mas em último lançamento para Calleri a defesa da casa corta.

27' ORION MAIS UMA VEZ! Mais um ataque do Teo, dessa vez pela esquerda. Orion novamente sai bem do gol.

26' Boca tenta a ligação entre o meio e o ataque com Gago, o jogador porém é marcado muito bem e não encontra espaços.

25' Boca tenta sair, o River porém recupera. Bela chegada de Teo Gutierrez que domina sem marcação e cabeceia mas Orion defende bem.

23' Falta para o River cometida por Lodeiro

22' Bela chegada do River pela esquerda, Cata Diaz porém defende bem!

21' Novo escanteio pro River. Orion domina bem.

19' Escanteio cobrado na primeira frase e Boca fica com a bola sem dificuldades

18' Escanteio pro River Plate.

17' Escanteio pro River. Bola fechada na área. A defesa xeneize porém afasta de qualquer jeito.

15' O River tem bela chegada pela direita, o atacante porém não consegue dominar e a bola vai pra fora.

14' O Boca tenta atacar porém impedimento é mal dado pelo bandeirinha.

13' Calleri recebe dentro da área e tenta dominar, a bola porém vem forte demais e vai pra fora!

12' Tentativa de saída do Boca com Gago, o jogador porém não finaliza bem após entrada criminosa de Vangioni Falta para o Boca. Cartão amarelo para o defensor milionário.

11' Lateral pro Boca que tenta atacar pela direita, o lançamento porém vai forte e a bola vai pra fora!

10' Cruzamento na primeira trave. A defesa milionária corta e chega River com perigo! O chute porém vai pra fora!

9' Cobra a falta Gago; Sobe a marcação do River e coloca a bola para escanteio!

8' O Boca trabalha a bola no lado direito do campo tentando encontrar espaço para atacar. Pressionado por dois, Lodeiro sofre falta.

7' O River tanta o ataque após bola invertida para direita mas a zaga do Boca vai bem.

6' Cartão amarelo para Cubas por falta no meio de campo

5' O Boca ataca pelo meio com Lodeiro que chuta de longe mas bate na zaga. A bola sobra com Pavón que finaliza porém fraco.

3' Cubas tenta cortar o ataque do River mas domina com a mão. Falta do meio do campo para o River.

2' O River tem sua primeira tentativa de ataque com Teo, o jogador porém é barrado após dominar a bola com o braço.

1' COMEÇA O JOGO!

As equipes já estão postas a campo

20:58 - A equipe do Boca junto com os árbitros também vem a campo!

20:57 - Explode em cânticos a torcida no Monumental! O River vem a campo!

20:48 - Trapos são armados no Monumental. A torcida do River já está pronta para a festa!

20:40 - Pouco a pouco o Monumental de Núñez vai sendo tomado pela torcida milionária. Faltam 20 minutos para o início da partida!

20:30 - Toda equipe do Boca faz trabalho de aquecimento no campo. A torcida do River canta tentando pressionar os rivais.

20:27 - Estará no banco de reservas dos milionários: Chiarini, Pezzella, Mayada, Rojas, Pisculichi, Martínez e Cavenaghi.

20:25 - Os goleiros do Boca também fazem trabalho de aquecimento no gramado.

20:20 - Os goleiros do River fazem trabalho de aquecimento no gramado neste momento.

20:17 - Arruabarrena terá a sua disposição no banco de reservas: Sara, Burdisso, Peruzzi, Meli, Carrizo, Chavez, Osvaldo.

20:07 - Confirmada a equipe do Boca! A equipe xeneize vai a campo com Orión; Marín, Cata Díaz, Torsiglieri, Colazo; Gago, Cubas, Pérez; Lodeiro, Calleri e Pavón.

20:06 - Confirmada a escalação do River! Os donos de casa vão a campo com Barovero; Mammana, Maidana, Funes Mori, Vangioni; Sanchez, Ponzio, Kranevitter, Driussi; Cavenaghi e Mora

19:40 - A torcida do River já se faz presente no estádio! Promessa de casa cheia! Lembramos que os dois jogos referente a competição também são de torcida única, como no campeonato argentino.

19:38 - A equipe do Boca Juniors já está presente no Monumental de Núñez.

Última vez pela Copa Libertadores: Tevez, a galinha e um Boca contra River valendo vaga na final. Relembre deste memorável capítulo desse confronto aqui.

19:03 - Do outro lado, a torcida do Boca foi até o Hotel Madero se despedir de seus jogadores. Mais de 3 mil xeneizes estiveram presença em um "banderazo" com trapos e músicas de apoio a sua equipe.

19:00 - Presença ilustre! Hoje o River terá em seu estádio a presença de Ramon Díaz. O atual treinador alugou um avião de Assunção para Argentina para a partida de hoje!

Apitará a partida Delfino e seus auxiliares Javier Uziga e Gustavo Rossi.

Esse é o segundo jogo de uma trilogia de super-clássicos que acontecerá. A primeira partida, pelo campeonato argentino, aconteceu no final de semana em La Bombonera. Por 2 a 0, Boca venceu seu adversário com gols de Pavón e Pérez. Saiba tudo sobre a partida aqui. A última partida da trilogia acontecerá dia 14 em La Bombonera, referente ao jogo de volta da Libertadores.

FIQUE DE OLHO: Teo Gutiérrez: Com uma média de 0,38 gol por jogo. O atacante é uma das principais estrelas do River. São 24 gols feitos em 62 partidas com a camisa milionária. O colombiano foi eleito como o melhor jogador da América em 2014 e poderá fazer a diferença na partida de hoje. Na última partida da Libertadores, o jogador foi autor de um dos gols da vitória.

FIQUE DE OLHO River x Boca: Jonathan Calleri: No jogo de hoje, o atacante deverá substituir Osvaldo. Apesar de reversar constantemente entre o banco e o time titular, o jogador tem a confiança de Arruabarrena e uma ótima média com a camisa do Boca. São 24 partidas e 8 gols feitos. Contra o River, o jogador disputou 6 partidas, marcando dois gols. Um com a camisa de seu atual clube, Boca, e outro com seu antigo clube, All Boys.

O Boca por então fez uma ótima Libertadores. Invicto, o time xeneize venceu as 6 partidas que disputou, sendo aplicada 2 goleadas entre elas. Jogando de forma concreta, a equipe de Arruabarrena tem uma ótima média. São 19 gols feitos contra apenas 2 gols tomados. Uma média alta de gols por jogo, além de mostrar uma defesa forte. Conseguirá o River furar essa defesa?

O River Plate não fez uma boa Libertadores. A equipe perdeu um jogo, empatou 4 e venceu apenas um. O que foi o suficiente para que se classificasse. Apesar dos péssimos placares, a equipe milionária mostrou um avanço nos últimos 3 jogos da competição. Foram várias bolas na trave de Teo na antepenúltima rodada no empate contra o Juan Aurich. Na penúltima, de forma heróica, a equipe saiu perdendo mas conseguiu arrancar um empate do Tigres fora de casa. Motivada, a equipe de Gallardo recebeu o San José dentro de casa na última rodada e com doblete de Mora e gol de Teo, os milionários contaram com a vitória do Tigres e se classificaram.

No último River e Boca no Monumental, porém, apesar de perder a partida, o Boca se classificou. Em 2004, vencendo a primeira partida por 1 a 0, a equipe foi a Núñez, onde perdeu por 2 a 1. No acumulado, as equipes foram pros pênaltis e a equipe xeneize se classificou.

No Monumental porém, a vantagem da competição é do dono da casa. Em 10 partidas, o River venceu 6 vezes. Seu rival Boca o venceu no Monumental apenas 3 vezes e empatou uma partida.

Pela Copa Libertadores, as equipes já se enfrentaram 22 vezes. O Boca tem a vantagem, tendo vencido 10 vezes contra 6 vezes vencidas pelo River. 6 dessas partidas terminaram empatadas.

A partida acontecerá no Monumental de Núñez. Com torcida única, foram vendidos 62 mil ingressos antecipados. Promessa de estádio cheio e muita festa da torcida milionária!

Tudo o que você precisa saber sobre o duelo aqui: Guia VAVEL da Libertadores: Boca Juniors x River Plate

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Hoje vocês acompanham o jogo entre River Plate e Boca Juniors em tempo real pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores! A bola rola a partir das 21h e você acompanha todos os lances aqui no VAVEL Live!