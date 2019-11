Resultado de Napoli x Dnipro pela semifinal da Uefa Europa League

A todos que acompanharam Napoli e Dnipro com a VAVEl Brasil o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e não esqueçam de curtir nossa página no facebook e seguir o nosso twitter.

18:02 Semana que vem, quinta-feira (14), a Fiorentina recebeo Sevilla em Florença, e o Napoli vai a Ucrânia enfrentar o Dnipro. Vale vaga na grande decisão da Uefa Europa League. Somente duas equipes vã Tenham todos uma boa noite e até breve.o brigar pelo título em Varsóvia, na Polônia.

18:00 Na outra semifinal dessa quinta-eira, o Sevilla, jogando na espanha, não tomou conhecimento da Fiorentina e goleou a equipe italiana por 3 a 0.

94' FIM DE JOGO: Com um gol irregular, o Dnipro, fora de casa, arranca o empate contra o Napoli na itália e leva para a Ucrânia um bom resultado para o jogo de volta das semifinais da Uefa Europa League.

90' +4 de acréscimos.

84' No momento em que o Napoli estava bem no jogo, o Dnipro consegue fazer o seu gol e vai levando um grande resultado para a Ucrânia.

83' Jogadores do Napoli ficaram reclamando do impedimento, mas ainda assim o árbitro validou o gol. Tudo igual no San Paolo.

81' Em posição irregular, o meia recebeu dentro da área e de primeira mandou para o fundo das redes.

81' É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DNIPRO! Seleznyov, que acabou de entrar, deixa tudo igual.

80' SUBSTITUIÇÃO DNIPRO: Sai Kalinic e entra Seleznyov.

78' BOYKO DE NOVO: Duelo incrível no San Paolo entre o goleiro do Dnipro e Huguain. Dentro da área, o camisa 9 tentou encobrir o arqueiro que saltou alto e com os dedos colocu a bola pela linha de fundo.

77' SUBSTITUIÇÃO NAPOLI: Sai Callejon para a entrada de Gabbiadini.

72' BOYKO SALVA DE NOVO: Em novo duelo com Higuain o goleiro ucraniano vence mais uma. Higuain entra na área, dessa vez pelo lado esquerdo, e bate cruzado, na saída do goleiro, que cresce e faz bela defesa.

71' SUBSTITUIÇÃO NAPOLI: Sai David Lopez, autor do gole, para a entrada de Gargano.

69' SUBSTITUIÇÃO DNIPRO: Sai Kankava e entra Bezus.

65' TIRA A ZAGA: Maggio recebe na direita e cruza rasteiro, o zagueiro do Dnipro se antecipa e evita que a bola chegue em Callejon.

60 BOYKO DE NOVO! Higuain entra na área, mais uma vez sozinho, e bateu rasteiro, no contra pé do goleiro ucraniano, que se esticou todo e conseguiu evitar novamente o gol do argentino.

54' SALVA BOYKO! Higuain recebeu livre, dentro da área, e bateu na saída do goleiro, que ainda conseguiu dar um leve desvio e evitou o que seria o segundo gol do Napoli.

53' Napoli voltou ainda mais ativo para o segundo tempo e conseguiu um gol importante nesse reinicio de segundo tempo.

48' Hamsik cobrou escanteio e o espanhol, de cabeça, abriu o placar no San Paolo. Napoli sai na frente do Dnipro.

48' É GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! David Lopez é o nome dele.

45' APITA O ÁRBITRO: Bola rolando para o segundo tempo de Napoli 0x0 Dnipro.

17:07 Equipes vão voltando ao gramando do San Paolo para o reinicio de jogo.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Em jogo bastante faltoso, Napoli e Dnipro vão empatando até aqui em 0 a 0 pelo primeiro jogo da semifinal da Uefa Europa League.

43' Insigne recene na esquerda, tenta cruzamento para Hamsik, mas a bola sai pela linha de fundo.

41' Jorginho tenta lançar David Lopez, mas exagera no passe e a torcida pega no pé.

38' Jorginho exagera na marcação e faz falta em Rotan.

35' Konoplyanka tenta chute de fora da área, pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo

30' Até aqui o Napoli é melhor no jogo. Pressiona o Dnipro e teve as melhores chances. Time ucraniano se defende e espera pelo contra-ataque.

27' Insigne cobra falta para dentro da área, mas Boyko sai do gol e fica com a bola.

23' Kankava faz falta dura em Jorginho e leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

21' PRA FORA! Insigne recebe linda bola dentro da área, fica cara a cara com o goleiro mas erra o canto e finaliza pela linha de fundo.

18' Britos erra o tempo de bola e faz falta em Kalinic.

15' Jorginho cobra, tenta colocar na cabeça de Higuain, mas a defesa do Dnipro afasta.

15' Napoli tem falta perigosa a seu favor próxima da área.

10' UUUUUUUUUUH! Insigne recebe na direita e cruza para área, Higuain tenta de letr mas a bola passa por ele e sai pela linha de fundo.

9' Napoli toca a bola, Dnipro se fecha no campo defensivo e não dá espaços.

5' AFASTA COMO PODE: Insigne recebeu lindo lançamento dentro da área, tentou o passe para Higuain mas a zaga conseguiu fazer o corte a tempo, evitando o gol do Napoli.

4' Callejon é derrubado na entrada da área, a torcida e os jogadores do Napoli pedem falta mas o árbitro manda o jogo seguir.

3' Insigne perdeu uma bola no ataque e gerou um conta golpe do Dnipro, mas Albiol, ligado no jogo, afastou o perigo.

1' Callejon recebe na esquerda e sofre a primeira falta do jogo.

0' APITA O ÁBRITRO: Bola rolando para Napoli e Dnipro na Itália.

16:03 Com seu uniforme tradicional, em azul escuro, tom de jeans, o Napoli vem a campo, ao lado o Dnipro, com sua camisa branca com uma faixa em azul. Vai rolar a bola no San Paolo.

15:55 DNIPRO ESCALADO: Equipe ucraniana também definida para o duelo de logo mais, vindo a campo com: Boyko; Kankava, Konoplyanka, Léo Matos, Cheberyachko, Douglas, Luchkevych, Fedorchuk, Rotan e Kalinic..

15:51 NAPOLI ESCALADO: Comandado por Rafa Benitez, os partenopei vem a campo com: Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Jorginho, David Lopez; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

Myron Markevych, treinador do Dnipro: “Analisei muitos jogos do Napoli e sei do grande potencial dessa equipe. Tem bons jogadores, como o José Callejón, Gonzalo Higuaín e Marek Hamsík, o que só mostra que será difícil para nós. Penso que o Dnipro tem 40 por cento de possibilidades de chegar à final e o Napoli, 60. Mas amanhã não vamos estar em campo para vê-los jogar, vamos lutar e tentar sair em contra-ataque. Vamos fazer o nosso jogo. Vi o jogo do Napoli contra o Milan e temos de tentar fazer melhor que o Milan. O Napoli ataca muito mas pode ser atacado também”, disse o técnico da equipe ucraniana em sua coletiva pré-jogo.

Rafa Benítez, treinador do Napoli: “Este jogo é o primeiro passo para chegarmos à final. Temos de estar concentrados. Estar na final, 26 anos depois, seria um momento histórico para a cidade e para o clube. É nisso que estamos focados. O Dnipro perdeu apenas um dos 17 jogos este ano. Treinam muito e estão muito bem orientados a partir do banco de reservas. Eliminaram Olympiacos, Ajax e Club Brugge, estão na semifinal da Uefa Europa League porque fizeram por merecer. Precisamos de ter cabeça e coração, bem como confiança em nós próprios ante um adversário que tem jogadores de qualidade e que sabe exatamente o que fazer em campo. A prioridade é ganhar; não vamos ter pressa, mas temos de aproveitar a nossa força, o nosso talento e velocidade”, declarou o espanhol durante sua coletiva pré-jogo.

FIQUE DE OLHO: Yevhen Konoplyanka, meia-atacante: Rápido, habilidoso e com faro de gol. Assim pode se resumir o meia ucraniano Konoplyanka. Princpal jogador do Dnipro, o meia já é especulado em várias equipes da Europa, principalmente na Itália. Com gols decisivos e passes genias, Konoplyanka é, sem dúvida, um dos responsáveis pelo Dnipro estar nessa semifinal. Se der espaço, ele pode decidir o jogo em apenas uma bola. Por isso, olho nele.

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuaín, atacante do Nápoli: O camisa 9 de Nápoles dispensa apresentações. Oportunista e goleador que é, Higuaín é a fonte de gols do Napoli e a esperança para que a equipe possa levar um bom resultao para a Ucrânia e, quem sabe, já estar com a classificação para a decisão encaminhada. Com sete gols, Gonzalo é o terceiro com mais gols na competição, mas, dos goleadores, é o único ainda vivo na competição, podendo não só ser campeão como terminar sendo o melhor marcador de todo o torneio.

VELHOS CONHECIDOS: Essa não será a primeira vez que Napoli e Dnipro se enfrentam pela Uefa Europa League. Na temporada de 2012/13 eles se enfrentaram ainda na fase de grupos. O Dnipro venceu na Ucrânia por 3 a 1, enquanto o Napoli, ainda com Edinson Cavani no time, venceu no San Paolo por 4 a 2, com show do uruguaio.

Napoli e Dnipro fazem o primeiro jogo nessa quinta-feira, e a decisão será na semana que vem, também numa quinta (14) na Ucrânia.

Mesmo jogando longe de sua torcida e em um estádio que não é o seu, o Dnipro eliminou equipes fortes, como Olympiacos e Ajax, e chegou às quartas de finais contra outra surpresa, o Club Brugge, da Bélgica. Depois de segurar o empate sem gols fora de casa, o Dnipro bateu os belgas na Ucrânia por 1 a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais da competição.

Já o Dnirpo é, até aqui, a grande zebra da competição. Após uma campanha modesta na fase de grupos, a equipe ucraniana, que encontra o seu país em um momento conturbado devido à guerra política com a Rússia, o que por muito pouco não o tirou da competição, hoje é semifinalista.

Para chegar nessa semifinal o Napoli teve de despachar o, então favorito, Wolfsburg. Com uma vitória e um empate, 4 a 1 na Alemanha e 2 a 2 na Itália, respectivamente, os partenopei se classificaram para as semifinais e sonham com a vaga na próxima Champions, além de poder conquistar o seu segundo título de UEL.

Já nessa edição, quem vencer a Uefa Europa League garante uma vaga nos playoffs da próxima Uefa Champions League, premiação que valorizou o torneio e fez com que várias equipes se dedicassem a ela com mais afinco, assim foi com Dnipro e Napoli, dois dos quatro semifinalistas que brigam para decidir o troféu em Varsóvia, na Polônia.

Em Nápoles, no estádio San Paolo, as duas equipes se enfrentam pela partida de ida, visando uma vaga na grande decisão do segundo torneio mais importante de clubes na Europa.

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Napoli x Dnipro pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Europa League.