Zanetti revela que Inter vai procurar Dybala e deixa portas abertas para Balotelli

A Internazionale segue firme e forte na preparação do time para a próxima temporada, embora ainda não tenha acabado a atual. Decepcionante em 2014/15, o time nerazzurro trabalha em prol de atender as exigências e pedidos de Roberto Mancini, que deseja voltar a disputar títulos.

Dentre várias especulações, Paulo Dybala, sensação da Serie A atuando pelo Palermo, é um sonho, e Javier Zanetti, vice-presidente da Inter, afirmou que a Beneamata fará uma oferta para comprar o argentino.

Depois de mais um jogo beneficente organizado por sua fundação na Itália, o argentino falou com reporters sobre o futuro do time nerazzurro. Longe de alcançar as expectativas nessa temporada, o time já trabalha nos bastidores para montar a equipe do próximo ano, e, embora ninguém confirme, conversas e propostas já estão sendo feitas.

“Eu conheci Dybala em um jogo beneficente da minha fundação de caridade, e eu acredito que, nestes últimos anos, ele mostrou definitivamente todo o seu valor. Um atleta como ele é desejado por diversos os clubes, e a Inter não é exceção. Vamos fazer uma investida e tentar compra-lo”, afirmou o ex-capitão nerazzurro ao jornal Corriere dello Sport nesta sexta-feira (8).

Zanetti também afirmou que o clube já trabalha no mercado, e disse que Dybala, ao lado do atacante Mauro Icardi, pode ser uma das melhores duplas de ataque da Itália.

“Se uma parceria de Icardi e Dybala renderia 40 gols na temporada? Eu não sei sobre isso, mas para Serie A formariam um ataque muito respeitável. Estou trabalhando junto e em total sintonia com Piero Ausilio, e os diretores e eu gostamos de como as coisas estão caminhando. Nesse caso é sempre bom trabalhar em silêncio”, ressaltou.

Outro atleta sendo especulado na Internazionale é Mario Balotelli. Apagado no Liverpool, o italiano poderia retornar ao clube que o formou e trabalhar novamente com Roberto Mancini, seu primeiro treinador e principal responsável por promovê-lo ao futebol profissional. Zanetti foi questionado sobre essa possível volta e deu a entender que Balotelli tem tudo para vestir a camisa nerazzurra novamente.

“No futebol, tudo pode acontecer. Neste momento estamos tentando construir uma equipe voltada às indicações e características listadas por Roberto Mancini. Ele tem muitas qualidades e, quando atuava aqui, muitas vezes ele fez a diferença”, alertou Javier, que também questionou o temperamento do jogador: “Falamos muito com ele. Ele também estava decepcionado e prometeu não repetir certos erros. Mas então, depois do arrependimento e pedido de desculpas, ele voltou a fazer isso de novo. Talvez, se tivesse ficado na Inter, poderia ter progredido", disparou.

Enquanto novos jogadores não chegam, a Internazionale vai encerrando sua temporada no Campeonato Italiano sonhando ainda com uma possível classificação à Uefa Europa League. No próximo domingo (10), fora de casa, o time nerazzurro enfrenta a Lazio, pela 35ª rodada da Serie A.