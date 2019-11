Resultado Barcelona x Real Sociedad pela La Liga (2-0)

Encerramos por aqui a transmissão! Obrigado a todos que nos acompanharam! Siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e @Espanha_VAVEL! Até a próxima!

FIM DE JOGO! O Barcelona vence por 2 a 0 e se mantém na liderança do Campeonato Espanhol. Gols foram marcados por Neymar e Pedro. Os catalães agora secam o Real Madrid, segundo colocado, que enfrenta o Valencia.

VINE O golaço de Pedro que define a vitória do Barcelona.

88' QUASE O TERCEIRO! Messi arranca, deixa dois marcadores para trás e bate rasteiro. A bola sai renta a trave. Quase o terceiro do Barcelona.

GOL DO BARCELONA! Messi chega pela direita, cruza na área, a bola desvia no calcanhar do zagueiro do Real Sociedad e...Pedro manda numa linda e clássica bicicleta para o gol!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! PEDRO MARCA O SEGUNDO!

80' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: Sai Rafinha. Entra Pedro.

74' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: Sai - Xavi. Entra - Iniesta.

70' Pedro entra em trabalho de aquecimento. Iniesta deve sair.

64' Messi recebe passe dentro da grande área, gira, mas é travado pela defesa.

60' Substituição no Barcelona: Sai Bartra, entra Busquets.

59' Jogo fica bem pegado neste momento.

54' Travado! Neymar passa para Suarez, que tenta o arremate, mas é travado.

52' Esse gol tira um "peso" das costas do Barcelona.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Após cruzamento de Messi, Mikel Gonzalez devia e Neymar só escora para o gol.

47' Pra fora! Neymar recebe na entrada da área e chuta, mas a bola vai para fora.

46' Rulli! Após escanteio, Bartra cabeceio e o goleiro argentino foi bem.

45' Começa o segundo tempo!

13:47 Com este resultado, os catalães abrem três pontos para o vice-líder Real Madrid, que joga às 15h contra o Valencia no Santiago Bernabeu. Caso os merengues vençam, assumem a liderança da Liga.

45' Fim do primeiro tempo! Barcelona tenta bastante, mas fica no 0 a 0 com a Real Sociedad.

44' Daniel Alves recebe na entrada da área e solta a perna, mas a bola vai para fora.

42' Que beleza! Rafinha tenta lançamento e o bandeirinha se "livra" da bola, mas cai logo em seguida.

41' Messi faz bela jogada pela direita, cai e pede pênalti, mas o juíz deixa seguir. Pressão catalã!

39' Xavi cobra falta, Neymar desvia e Rafinha pega de primeira, mas a bola pega na defesa.

34' Olha a Sociedad! Vela recebe na direita, cruza, a zaga tira e Bergara tenta, mas Pique salva.

33' Quase! Messi faz bela jogada pela direita e cruza para Suarez, que cabeceia para a pequena área, mas ninguém aparece para completar.

31' Carlos Martinez fica no chão após dividida.

29' Cartão amarelo para Markel Bergara.

28' RULLI SENSACIONAL! Messi cruza, Pique chuta e Rulli faz grande defesa, no reflexo.

26' Cartão amarelo para De La Bella por falta em Messi.

25' Cartão amarelo para Granero por falta em Rafinha.

23' Suarez é lançado na grande área e tenta cruzamento, mas a bola pega no braço de Inigo Martinez e o árbitro deixa seguir.

22' Vela recebe sozinho na grande área, finaliza e Bravo defende, mas o lance já havia parado, pois o mexicano estava impedido.

19' Neymar é lançado, tenta toque de cabeça, mas não chega à tempo.

17' Suarez puxa contra-ataque, passa para Messi, que cruza para o uruguaio, mas Rulli fica com ela.

16' Messi é lançado na grande área, mas Rulli sai bem.

12' Rulli! Neymar tabela com Messi e sai na cara do goleiro argentino, que vai bem mais uma vez.

11' Adriano tenta o passe para Neymar, mas erra.

9' Olha o Barça! Messi é lançado, domina e passa para Daniel Alves, que cruza para Suárez, que não pega em cheio e manda para fora.

7' UUUUUUUH! Daniel Alves recebe na direita e cruza na cabeça de Messi, que cabeceia bem e Rulli faz bela defesa.

6' Sociedad chega com perigo, enquanto o Barcelona parece não ter acordado ainda.

4' Após cobrança de escanteio, Xabi Prieto cabeceia para fora.

3' Xavi tenta a virada, mas erra.

1' Partida começa com muitos erros de passe.

0' Rola a bola!

12:58 As duas equipes estão no gramado do Camp Nou.

12:55 Vale lembrar que a Real Sociedad derrotou o Barcelona no primeiro turno por 1 a 0.

12:42 A Real Sociedad chegou a algum tempo ao Camp Nou.

12:35 A vitória é importantíssima para o Barcelona, já que os culés enfrentam o Atlético de Madrid fora de casa na próxima rodada.

12:16 Real Sociedad escalado! Rulli; Martínez, Mikel, Inigo Martínez e De la Bella; Bergara, Granero, Prieto, Pardo e Canales; Vela

12:15 Barcelona escalado! Bravo; Daniel Alves, Piqué, Bartra e Adriano; Mascherano, Xavi e Rafinha; Suárez, Messi e Neymar

11:55 Em alguns minutos a escalações de ambos os times serão divulgadas.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Real Sociedad: Carlos Vela é o grande nome da equipe da Real Sociedad. Ele marcou na última rodada na vitória ante Levante.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Real Sociedad: Lionel Messi vive grande fase e pode desequilibrar o jogo a qualquer minuto. O argentino ainda briga pela artilharia da temporada e da La Liga.

Na rodada anterior, a Real Sociedad venceu o Levante por 3 a 0 e eliminou qualquer possibilidade da equipe ser rebaixada no Campeonato Espanhol.

Em grande fase, o ataque "MSN" formado por Messi, Suarez e Neymar, já passou de 100 gols na temporada.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona também deu show. A equipe goleou o Cordoba, fora de casa, por incríveis 8 a 0. Segunda maior goleada do Campeonato Espanhol até aqui, atrás apenas do 9 a 1 do Real Madrid sobre o Granada.

O grande destaque da espetacular vitória sobre o Bayern de Munique foi Lionel Messi. O camisa 10 marcou dois gols - um, inclusive, um golaço - e serviu Neymar para fechar o placar.

Além da grande chance de conquistar o título espanhol, o Barcelona conquistou aqui no Camp Nou, na última quarta-feira, uma grande vitória sobre o Bayern de Munique por 3 a 0, ficando mais próximo da decisão da Uefa Champions League.

O Barcelona joga em casa e terá o apoio de sua torcida. O clube catalão joga por vitória simples para seguir o caminho rumo ao título espanhol.

