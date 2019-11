Bordeaux vira sobre Nantes e se despede do Chaban-Delmas com vitória

Neste sábado (9), o Girondins de Bordeaux recebeu a equipe do Nantes em seu estádio e venceu por 2 a 1 pela 36ª rodada da Ligue 1, na partida que marcou a despedida do Stade Chaban-Delmas. Desde 1938 jogando no Chaban-Delmas, o Bordeaux se despede da antiga casa e fará inauguração do novo Stade Bordeaux-Atlantique na última rodada contra o Montpellier, estádio que também será sede da Eurocopa de 2016.

A vitória deixou a equipe comandada por Willy Sagnol na 6ª colocação com 59 pontos e espera uma derrota de Marseille, 4º colocado, e Saint-Étienne, 5º colocado, para seguir sonhando com a classificação para a Europa League da próxima temporada. Já a equipe do Nantes está na 12ª posição com 44 pontos e mesmo estando com uma diferença baixa para os times da parte inferior da tabela, não corre mais risco de rebaixamento.

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Mariano cometeu penalidade e Jordan Veretout abriu o placar para a equipe do Nantes. Cinco minutos foram suficientes para a mesma infração ser assinalada na outra grande área, já que o zagueiro Oswaldo Vizcarrondo acertou a mão na bola ao disputar com Wahbi Khazri. Diego Rolán cobrou o pênalti no lado esquerdo do gol de Rémy Riou, que acertou o canto, mas não alcançou a bola. Superiores durante boa parte da partida, a vitória do Bordeaux parecia clara e na segunda etapa, Diego Rolán apareceu novamente e finalizou deixando o goleiro Riou sem reação.

Na 37ª rodada, a penúltima da Ligue, o Bordeaux enfrenta o Montpellier na casa do adversário, enquanto o Nantes recebe o Lorient em seus domínios. Os dois jogos serão disputados no sábado (16), às 16h no horário de Brasília.