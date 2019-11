Resultado Milan x Roma pela Serie A 2015 (2-1)

49'' FIM DE JOGO! Milan vence a Roma por 2 a 1 com gols de Van Ginkel e Destro e Totti descontou de pênalti para os visitantes. Uma vitória merecida que não muda muito a vida do Milan, mas atrapalha bastante a da Roma.

48'' Inzaghi reclama excessivamente e é expulso do banco de reservas.

45'' Teremos quatro minutos de acréscimos. Mexès também recebeu cartão amarelo, dessa vez por falta em Doumbia.

43'' Cartão amarelo para Abate por falta em Ljajic.

41'' Nainggolan recebe na entrada da área e bate por cima do gol. Pressão da Roma!

40'' Última mudança no Milan: saiu Alex e entrou Mexès.

36'' A Roma segue encima do Milan que só defende o resultado positivo.

34'' Iturbe faz bela jogada pela esquerda e bate forte, obrigando a boa intervenção de Diego Lopez.

30'' Segunda alteração no Milan: saiu Destro e entrou Pazzini.

28'' Francesco Totti recém entrado em campo bate mal, mas a bola passa por baixo de Diego Lopez e entra. A Roma desconta em San Siro.

PÊNALTI PARA A ROMA! De Jong se enrosca com Iturbe na área e depois de alguns segundos, Tagliavento assinala o pênalti.

26'' Destro faz falta feia no campo de ataque e recebe cartão amarelo.

24'' Última alteração na Roma, saiu Pjanic e entrou Totti. Garcia tenta a última cartada em busca de um bom resultado.

20'' Antonelli sente lesão e dá lugar a Bocchetti no Milan.

18'' Pjanic comete falta dura no meio campo e também recebe cartão amarelo.

16'' Quase o terceiro do Milan! Rápido contra ataque puxado por Honda que cruza para o meio e Poli não alcança, na sobra Bonaventura vence disputa com Florenzi e sozinho na frente do gol, manda com força, mas sem direção.

15'' Florenzi comete falta em Van Ginkel e recebe o segundo cartão amarelo da partida.

13'' Honda faz boa jogada pela direita e cruza, a bola passa por toda a área e Destro sozinho na pequena área só escora para o fundo das redes. O jogador que ainda pertence a Roma comemorou o gol normalmente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN ! MATTIA DESTRO !

10'' Saiu o apagado Ibarbo e entrou Iturbe na Roma.

7'' Nainggolan faz belo lançamento e Florenzi chuta de primeira pra fora. Um lance muito bonito no San Siro.

1'' A bola está rolando para a segunda etapa.

46' Fim do primeiro tempo! O Milan vai batendo a Roma pelo placar mínimo com gol do holandês Van Ginkel após passe de Honda. O time da casa está um pouco melhor em campo e merece o resultado parcial.

43' Torosidis comete falta em Honda e recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Na cobrança, Honda manda na área e acha Alex livre, mas o zagueiro não alcança a bola e perde boa chance.

40' Honda recebe passe pela direita do ataque, espera a infiltração de algum companheiro e só toca para Van Ginkel na pequena área tocar para o fundo do gol. Merecida vantagem do Milan até aqui.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN !

37' Defesaça de De Sanctis! Van Ginkel cruza na medida para Bonaventura que cabeceia firme e De Sanctis faz mais uma boa defesa, evitando a vantagem rossonera.

35' Bonaventura tenta a jogada pela esquerda, mas Manolas fecha bem os espaços e a jogada morre.

29' Gervinho sente lesão muscular sozinho e deixa o gramado. Em seu lugar entra Ljajic.

26' Pjanic teve ótima chance em cobrança de falta frontal, mas bateu na barreira e a defesa afastou.

21' A partida está bem equilibrada com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Tanto o Milan quanto a Roma tiveram boas chances para abrir o placar.

15' Na traaaaaaave! Após cobrança de escanteio, Manolas cabeceia e a bola bate na trave, no rebote De Rossi chuta e a bola sai pela linha de fundo.

12' Quase gol do Milan! Boa trama do ataque rossonero com Antonelli que escora para Honda que deixa a bola quicar uma vez e bate forte obrigando o goleiro a fazer grande defesa.

9' Resposta da Roma! Nainggolan puxou contra ataque e tocou para Florenzi que cruzou rasteiro mas parou em Diego Lopez que estava muito atento. Doumbia estava completamente livre na pequena área, caso o goleiro não chegasse na bola.

8' Bonaventura arrisca chute de longe e manda sem perigo ao gol de De Sanctis.

1' Primeiro ataque da Roma, Gervinho puxa ataque pelo lado esquerdo e manda pra área, Paletta atento afasta para escanteio.

O árbitro Paolo Tagliavento apita e a partida se inicia para Milan e Roma.

Nesse momento as equipes entram no gramado do estádio San Siro.

A Roma também está escalada oficialmente: De Sanctis; Florenzi, Manolas, Astori e Torosodis; Nainggolan, De Rossi e Pjanic; Ibarbo, Doumbia e Gervinho.

A equipe titular do Milan está confirmada: Diego Lopez; Abate, Alex, Paletta e Antonelli; Poli, De Jong e Van Ginkel; Honda, Destro e Bonaventura.

O Milan vai estreiar hoje o uniforme que usará na próxima temporada.

Leia mais: Sem muitas motivações, Milan recebe a embalada Roma no estádio San Siro

O jogo será realizado no tradicional San Siro, em Milão. Estádio tem capacidade para 80.018 mil pessoas e não deverá receber bom público por conta da terrível temporada do time local.

Já na Roma, Seydou Doumbia se recuperou de lesão e estará apto para o jogo de logo mais.Leia mais: Doumbia volta de contusão e reforça Roma na partida diante do Milan

Durante a semana, vários sites e jornais noticiaram a possibilidade de Unai Emery, atual treinador do Sevilla, ir treinar o Milan na próxima temporada. Mas o treinador tratou de pôr panos quentes nas especulações. Leia mais: Unai Emery desconversa sobre possível interesse do Milan: "Não estou aprendendo italiano"

O Milan perdeu para o restante da temporada Riccardo Montolivo que precisou operar a perna esquerda. Leia mais: Montolivo passará por cirurgia na perna esquerda e só retorna ao Milan em julho

FIQUE DE OLHO: Miralem Pjanic, meio-campista da Roma: O bósnio viveu um momento ruim na temporada e a Roma consequentemente caiu de produção, agora que voltou a brilhar, o time está voltando a vencer. É o principal nome do meio campo romanista e pode decidir a partida numa cobrança de falta ou um passe preciso.

FIQUE DE OLHO: Mattia Destro, atacante do Milan: O jovem centroavante italiano não vive a melhor de suas fases, desde sua chegada ao clube em janeiro desse ano, marcou apenas 2 gols, mas se ele quiser continuar no Diavolo, essa é uma chance de ouro de mostrar o seu valor, ainda mais contra o seu ex-clube.

Rudi Garcia não quer saber de outra coisa a não ser uma vitória e para isso quer concentração total dos seus comandados para atingir esse objetivo: ''Estou me ocupando somente em Milan x Roma, o resto não me interessa. O objetivo é vencer e para isso devemos ter concentração total na partida.'', analisou o treinador francês da Roma.

Milan x Roma

Na tradicional coletiva de imprensa antes da partida, Inzaghi motivou seus jogadores, mesmo o Milan não brigando por mais nada na temporada e falou também do seu futuro no clube: ''Estou preparando essa partida como se fosse uma final, creio que seja meu dever isso. Treinar o Milan e vestir essa camisa deve ser um privilégio. Futuro? Ainda tenho 1 ano de contrato e até me dizerem algo, darei tudo de mim nesse cargo.'', avaliou o criticado treinador Filippo Inzaghi.

As duas equipes já protagonizaram uma final de Coppa Italia, em 2003, com título do Milan sobre a Roma. No primeiro confronto no Olímpico, o Diavolo venceu por 4 a 1. Na partida de volta, empate por 2 a 2 e festa rossonera nas arquibancadas.

O confronto do primeiro turno entre Milan e Roma terminou empatado por 0 a 0. Na época, o Diavolo brigava por melhores posições na tabela e os gialorossi estavam na luta ponto a ponto com a Juventus pelo Scudetto.

Apesar do favoritismo no confronto de hoje, a Roma tem um retrospecto desfavorável. Num total de 161 partidas, o Milan venceu 74, houveram 50 empates e 41 vitórias romanas.

A Roma vem de vitória em casa contra o Genoa em seu último compromisso. Saiba mais: Roma bate Genoa no Olímpico e assume vice-liderança provisória da Serie A

Já a Roma ocupa o segundo lugar na tabela com 64 pontos. Até aqui foram os mesmos 34 jogos com 17 vitórias, 13 empates e apenas 4 derrotas.

Na última rodada, o Milan sucumbiu fora de casa diante do Napoli. Saiba mais em: Com um a menos, Milan leva três gols em seis minutos do Napoli e completa cinco jogos sem vencer

O Milan está na modestíssima 11ª posição na tabela de classificação com 43 pontos. Em 34 jogos, foram 10 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Milan x Roma, pela 35ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 15h45, no estádio San Siro.

Minuto a minuto, Milan x Roma pela Serie A