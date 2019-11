Resultado de Bayern Munique x Barcelona pela Uefa Champions League 2015 (3-2)

Encerramos por aqui a transmissão! O Barcelona é o primeiro finalista de Uefa Champions League! Agradecemos a audiência e estaremos juntos em Berlim! Siga-nos no twitter e curta nossa página no facebook. Até a próxima!

Confira os gols da partida! Neymar, duas vezes, anotou para o Barcelona. Benatia, Lewandowski e Muller foram os autores dos gols do Bayern.

PÓS-JOGO! Rumo à Berlim, o Barcelona aguarda a decisão da outra semifinal da Uefa Champions League. Real Madrid e Juventus se enfrentam amanhã, para definir o segundo classificado. Na Itália, a Velha Senhora venceu por 2 a 1.

PÓS-JOGO! Heroica e justo! Com somatório de 5 a 3, o Barcelona elimina o Bayern e se classifica à final da Uefa Champions League! Os gols marcados por Benatia, Lewandowski e Mukller para os alemães, Neymar - duas vezes - anotou para os espanhois.

FINAL DE PARTIDA! O BARCELONA É FINALISTA DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

47' QUASE O GOL! Neymar recebe lançamento de Pedro, dribla Rode, fica de frente para Neuer, mas toca para Messi, que passa da linha da bola. Quase o empate do Barcelona.

46' Lewandowski toca de calcanhar e fura a defesa, encontrando Gotze de frente pro gol. Daniel Alves, de carrinho, salva no momento providencial.

45' Torcida do Barcelona canta o hino do clube na Allianz Arena.

44' Impedimento de Lewandowski. Jogador voltava da posição ilegal.

41' SUBSTITUIÇÕES NO BAYERN! Saem: Schweinsteiger e Muller. Entram: Gotze e Javi Martinez.

40' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO! Por falta dura em Bernat.

39' Lewandowski recebe na entrada da área, mata de peito e tenta o chute de bico. A bola sai alta demais, sem perigo.

38' CARTÃO AMARELO PARA RODE! Por falta por trás em Messi.

36' Triangulação na entrada da área, Lewandowski abre para Muller que procura Rode dentro da área, mas o passe sai forte demais e a bola sai pela linha de fundo.

35' CARTÃO AMARELO PARA XABI ALONSO! Por falta cometida em Pedro.

34' VINE O gol de Muller, o terceiro do Bayern na partida.

31' CARTÃO AMARELO PARA LEWANDOWSKI! Por reclamação.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta. Entra: Xavi.

29' GOL DO BAYERN! Schweinsteiger ajeita para Muller que bate colocado, na entra da área. Mais um golaço do Bayern!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! MULLER MARCA O TERCEIRO!

25' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Rakitic. Entra: Mathieu.

24' FOTO O momento da finalização de Lewandowski, no segundo gol do Bayern.

22' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Lahm. Entra: Rode.

20' Barcelona perde a bola no campo de defesa, Lewandowski abre para Lahm no lado direito, que corta para o meio e tenta o chute. Mas Rakitic aparece bem para fazer o corte.

19' CARTÃO AMARELO PARA RAKITIC! Por falta dura em cima de Lewandowski!

18' VINE O golaço de Lewandowski. Drible desconcertante em Mascherano e batida colocada.

15' GOL DO BAYERN! Lewandowski recebe na entrada da área, ginga pra cima de Mascherano e bate colocado. Ter Stegen seque vai na bola.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! LEWANDOWSKI EMPATA!

11' Bernat recebe na esquerda e solta a bomba. Ter Stegen apenas acompanha a saída da bola, sem perigo.

9' Thiago Alcantara entra na área pela esquerda, passa por Alves, mas é desarmado por Piqué. Brasileiro naturalizado espanhol cai na área e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

6' Daniel Alves cruza na área, Pedro e Messi se enrolam e a bola acaba sobrando para Benatia afastar.

4' Lahm cruza na área, Schweinsteiger ganha de Daniel Alves, mas não consegue fazer o domínio.

3' Suárez, com uma sobrecarga na perna esquerda, foi substituído por precaução. Jogador não se lesionou.

0' E COMEÇAM OS ÚLTIMOS 45 MINUTOS DA PRIMEIRA SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Luis Suárez. Entra: Pedro.

INTERVALO! As equipes estão retornando para o segundo tempo. Bayern em busca de um milagre, Barcelona esperando 45 minutos para ir á final.

INTERVALO! Destaque também para o goleiro Ter Stegen, do Barcelona. Autor de três belíssimas defesas. Na primeira, uma cabeçada de Schweinsteiger que pintou como elemento surpresa na grande área. Na segunda, uma testada de Muller, no ângulo, onde o arqueiro se esticou todo. Na úiltima e mais importante, um chute a queima-roupa de Lewandowski, que ainda foi necessária a recuperação para salvar a bola que já cruzava a linha do gol.

INTERVALO! O Bayern precisa de um milagre se deseja ir à final. Não basta virar o confronto, se faz necessário marcar cinco gols nessa segunda etapa. O clube bávaro tem tido vantagem nas bolas paradas, levando em conta que o gol de Benatia saiu nesta jogada. Mas os comandados de Guardiola precisam melhorar bastante caso queiram o resultado.

INTERVALO! A estretégia do Barcelona deu certo neste primeiro tempo! Os comandados de Luis Enrique começaram mal, sofrendo com o gol de Benatia aos 10 minutos, mas logo conseguiram impôr seu jogo e conquistar a virada. Duas brilhantes jogadas do trio MSN, onde Messi armou, Suárez assistiu e Neymar balançou as redes em duas oportunidades.

INTERVALO! A comemoração de Neymar, autor dos dois gols do Barcelona neste primeiro tempo!

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! O Barcelona vence por 2 a 1 e praticamente garante sua passagem à Berlim. O Bayern precisa marcar cinco gols no segundo tempo caso queira se classificar.

46' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO ALCANTARA! Por chutar a bola pra longe após a falta.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' Xabi Alonso cruza na área e Boateng cabeceia para o gol. Ter Stegen apenas acompanha a bola sair pela linha de fundo.

43' FOTO A comemoração do Barcelona após o gol de Neymar. Espanhois abre excelente vantagem nesse primeiro tempo.

42' VINE A espetacular defesa de Ter Stegen, primeiro defendendo o chute de Lewandowski, depois salvando a bola de cruzar a linha.

39' ESPETACULAR, TER STEGEN! QUE DEFESAÇA! Thiago Alcantara faz boa jogada, se enrola com a bola, mas dá sorte. Ela sobra para Lewandowski, livre na grande área, que chuta firme para o gol. Ter Stegen, de braços abertos, faz excelente defesa, mas ainda se recupera no lance para impedir que a bola cruzasse a linha. Momento gigantesco do goleiro catalão.

38' PARA ESCANTEIO! Thiago cruza da esquerda e Schweinteiger aparece de homem surpresa dentro da grande área para cabecear. Ter Stegen, no susto, espalma para cima, cedendo escanteio.

37' FOTO A expressão de Muller após o segundo gol do Barcelona. Noite tenebrosa para o Bayern neste segundo jogo da semifinal.

34' Thiago Alcantara tenta o passe para Lewandowski, mas Mascherano corta de carrinho. A bola sobra para Lahm que tenta o cruzamento, mas pega mal na bola e o lance morre na outra linha lateral do campo.

33' O placar agregado mostra 5 a 1 para o Barcelona. Se deseja ir á final, o Bayern precisa vencer por seis gols de diferença.

32' VINE O segundo gol de Neymar, em mais uma jogada do trio MSN. Barcelona dá um passo gigantesco rumo à Berlim.

30' GOL DO BARCELONA! Mais uma jogada do trio MSN! Messi desvia de cabeça, Suárez arranca e cruza para Neymar, que ajeita com categoria e bate forte. Vencido, Neuer busca a bola no fundo das redes pela segunda vez no jogo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! NEYMAR, DE NOVO, MARCA O SEGUNDO DO BARCELONA!

28' RESPONDE O BARCELONA! Neymar arranca pela esquerdo, passa no meio para Messi que, em menos de um segundo, ajeita com a direita e chuta com a esquerda, Neuer cai bem e faz a defesa.

26' QUASE, LEWANDOWSKI! Muller arranca, passa por Mascherano e abre para Lewandowski dentro da grande área. Desajeitado, o atacante bate de bico, para defesa do goleiro Ter Stegen.

25' IMPEDIMENTO! Defesa do Bayern perde a bola e Messi coloca Suárez na cara do gol. O bandeira marca impedimento, mas o replay mostra que o lance era legal.

22' INFOGRÁFICO O gol de Neymar, toque a toque, desde o meio de campo para o fundo das redes.

19' DEFESAÇA DE TER STEGEN! Cruzamento de Lahm para Muller que cabeceia no ângulo. Ter Stegen, bem posicionado, se estica todo e consegue tocar para escanteio.

18' VINE Gol do trio MSN! Messi para Suárez e Suárez para Neymar. Golaço da equipe do Barcelona!

15' GOL DO BARCELONA! Messi, sempre decisivo, encontra Suárez entre as linhas da defesa do Bayern. O uruguaio rola para Neymar apenas empurrar para as redes. Empata o Barcelona e obriga o Bayern a vencer por cinco gols de diferença.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! NEYMAR EMPATA A PARTIDA!

13' Thiago Alcantara recebe no meio e arrisca de fora da área. A bola sobe demais e sai longe do gol de Ter Stegen.

12' VINE Benatia abriu o placar para o Bayern na Allianz Arena! Faltam dois gols para a equipe alemã!

8' GOL DO BAYERN! Benatia sobe sozinho na cobrança de escanteio e coloca no canto de Ter Stegen, que ainda toca na bola antes de entrar. A pressão alemã dá certo neste início de jogo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! BENATIA ABRE O PLACAR!

5' RESPONDE O BAYERN! Contra-ataque alemão. Muller é lançado na linha de fundo e cruza para o centro da área em direção a Thiago Alcantara, que bate forte. Piqué, caido no chão, faz o desvio.

4' ESPALMA, NEUER! Daniel Alves vê a passagem em profudidade e lança Rakitic de cara para o gol. O croata bate cruzado e Neuer faz excelente defesa, caindo no canto.

3' Boateng tenta a ligação direta para o ataque, mas a bola sai forte demais e Ter Stegen acompanha sua saída pela linha de fundo.

2' Thiago Alcantara abre em profundidade para Lahm que divide com Ter Stegen na linha de fundo. Alemães reclamam de escanteio, mas o árbitro marca tiro de meta.

0' ROLA A BOLA PARA A SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE!

O mosaico do Bayern de Munique traz a frase "Uma cidade, um sonho", fazendo referência a Berlim, palco da final da Champions League.

Hino da Champions League executado! Jogadores se cumprimetam antes da bola rolar.

Lindo mosaico realizado pela torcida do Bayern de Munique na Allianz Arena. A taça da Champions League é erguida junto com mensagens a equipe.

Faltam apenas cinco minutos para a bola rolar. Equipes já estão nos corredores, aguardando o início da cerimônia para entrar em campo.

ALLIANZ ARENA LOTADA! Esse é o clima para o jogo de logo mais!

Estes são os vestiários de Bayern de Munique e Barcelona para a partida de hoje.

INFORMAÇÃO: Após o apito inicial do árbitro, o Bayern de Munique completará 361 minutos sem balançar as redes em partidas oficiais. Para avançar á final, o clube bávaro precisa quatro gols.

INFORMAÇÃO: O Barcelona não tem jogadores suspensos na partida de hoje. Caso alguém receba cartão amarelo, não perderá a final. A única possibilidade para isso é caso alguém seja expulso no jogo de hoje.

O Barcelona não perde há 18 jogos, são 8 vitórias seguidas. Nos últimos 7 jogos, marcou 25 gols e não sofreu nenhum.

Faltando pouco menos de uma hora para o jogo, este é o cenário da Allianz Arena. Expectativa de estádio lotado e um verdadeiro caldeirão nesta semifinal de Champions League.

Barcelona e Bayern de Munique decidem na tarde de hoje o primeiro finalista da Uefa Champions League. O vencedor aguarda o sobrevivente do duelo entre Real Madrid e Juventus, para conhecer seu adversário na decisão em Berlim.

Os reserva do Bayern de Munique são: Reina, Dante, Martinez, Pizarro, Gaudino, Götze, Rode, Weiser.

O banco de reservas do Barcelona conta com: Bravo, Mathieu, Bartra, Xavi, Adriano, Rafinha, Pedro.

Pep Guardiola também confirma a escalação do Bayern de Munique com: Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat; Alonso, Schweinsteiger, Lahm, Thiago; Muller e Lewandowski.

O técnico Luis Enrique confirma a escalação do Barcelona confirmada para a partida de hoje: Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Neymar, Luis Suárez, Lionel Messi.

A Allianz Arena neste momento. Torcedores do Bayern já começa a chegar e entrar no estádio

Rafinha: “No último jogo mostraram que são um ataque rápido e jogam explorando o erro do adversário. Cada descuido será fatal e precisamos prestar mais atenção nas investidas dos três atacantes. Sei que vai ser difícil parar o forte ataque do Barcelona e precisamos estar atentos e fazer uma boa marcação para não ter transtornos na partida”, avaliou.

Rafinha: “Foi um jogo igual até tomarmos o primeiro gol nos instantes finais. Depois disso, a nossa equipe se afobou e foi desesperadamente ao ataque, deixando a defesa toda exposta. E o Barcelona se aproveitou e marcou mais dois. Sei que será difícil reverter a desvantagem e vamos fazer de tudo para, pelo menos, marcar três gols e levar à prorrogação. Portant,o não jogamos a toalha e vamos lutar até o fim”, comentou.

Rafinha garante que Bayern fará de tudo para reverter desvantagem contra o Barcelona

Quem apita o jogo Bayern de Munique x Barcelona é o experiente inglês Mark Clattenburg.

O palco da "decisão" do Bayern de Munique x Barcelona 2015 é a belíssima Allianz Arena, que promete estar entupida para empurrar o Bayern nessa missão mais que árdua.

Enquanto que o Barcelona está totalmente completo para a partida, o Bayern tem quatro desfalques certos, todos por contusão, e uma dúvida. Badstuber, Alaba, Robben e Ribery não entram em campo, enquanto Rode é dúvida.

FIQUE DE OLHO Bayern de Munique x Barcelona: Lionel Messi, atacante do Barcelona. Ele, sempre ele. O argentino foi decisivo no jogo de ida e está numa fase fantástica. Se os bávaros não se cuidarem, Messi fará "festa" mais uma vez.

FIQUE DE OLHO Bayern de Munique x Barcelona 2015: Thomas Muller, atacante do Bayern de Munique. "Carrasco" no memorável 4 a 0 em 2013, o jovem atacante alemão será a principal arma dos bávaros para a partida, já que o Bayern precisa ir para cima dos espanhóis.

Luis Enrique disse que nada está ganho e que seus comandados tem que respeitar o Bayern: "Não podemos estar demasiado otimistas, temos de respeitar o adversário, por isso teremos de manter os nossos jogadores calmos. Sabemos que o Bayern é uma grande equipe, por isso vamos trabalhar para que não consiga criar muitas oportunidades. Eles vão contar com o apoio da torcida, por isso vamos tentar manter a posse de bola e criar o máximo de perigo no ataque."

Sobe reverter a vantagem, Pep Guardiola disse: "Claro que temos de marcar gols, temos de aproveitar as poucas oportunidades que provavelmente irão surgir, mas, com o nosso talento, o jogo irá mostrar aquilo de que somos capazes. Não esperava as goleadas que conseguimos frente a Porto e Shakhtar Donetsk. Temos que ser pacientes. Podemos conseguir aquilo que pretendemos em 20 ou 25 minutos."

Um dia marcante na memória dos torcedores culés foi o dia 8 de abril de 2009, quando o Barcelona passou por cima do Bayern, vencendo por 4 a 0 com um show do trio Messi, Eto'o e Henry.

Para se classificar, os bávaros terão de fazer a mesma coisa que fizeram no dia 23 de abril de 2013, quando golearam os espanhóis, também pela semifinal, por 4 a 0. Muller, duas vezes, Mario Gomez e Robben marcaram os gols.

No jogo Bayern de Munique x Barcelona de ida, tudo se encaminhava para um empate, mas nos 15 minutos finais, o Barcelona engoliu o Bayern de Munique, marcando três vezes, duas com Messi e uma com Neymar.

No total, Bayern de Munique e Barcelona já se enfrentaram sete vezes pela Uefa Champions League, sendo quatro vitórias dos bávaros, um empate e duas vitórias espanholas.

Os catalães, diferente dos alemães, vem de vitória no final de semana, quando venceram a Real Sociedad por 2 a 0. Veja.

O Barcelona também terminou no seu grupo, o E, com 15 pontos. Depois disso, os espanhóis despacharam o Manchester City, nas oitavas, e o PSG, nas quartas.

Na última rodada da Bundesliga, os bávaros foram surpreendidos pelo Augsburg em casa, perdendo por 1 a 0. Veja.

Dono da casa no confronto, o Bayern de Munique terminou a fase de grupo na primeira colocação do Grupo E com 15 pontos. Nas oitavas, a vítima foi o Shakhtar Donetsk, e nas quartas, o Porto.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, você acompanha tudo sobre o jogo de volta da semifinal entre Bayern de Munique e Barcelona. A bola rola às 15h45 na Allianz Arena.