Ex-Lazio, Hernanes pede desculpa à torcida por comemoração de gol pela Inter

O brasileiro Hernanes comandou a vitória de virada da Internazionale nesse domingo (10) sobre a Lazio por 2 a 1, no Stadio Olimpico, em Roma, pela 35ª rodada da Serie A. Ele marcou os dois gols que deram a vitória ao time nerazzurro. O que chamou mais a atenção, porém, foi as vaias que o meia recebeu da torcida laziele.

Após marcar o primeiro gol, o jogador vibrou bastante e ainda deu um salto mortal – comemoração de praxe quando o brasileiro balança as redes. A torcida da Lazio, que tem Hernanes como um ídolo, não gostou da atitude do camisa 88 e passou a vaiá-lo no restante do jogo.

Depois da partida, o meia explicou em entrevista coletiva que a comemoração foi direcionada ao presidente da Lazio, Claudio Lotito, que recentemente declarou ter feito um bom negócio ao vender Hernanes.

“Não sou assim, foi um salto mortal infeliz. Me sinto mal pelos torcedores, mas quis mostrar a Lotito que ele estava errado após dizer que fez um ótimo negócio quando me vendeu”, esclareceu Hernanes, que não havia comemorando após sacramentar a goleada da Inter sobre a Lazio por 4 a 1, no San Siro, em maio de 2014.

O ex-jogador do São Paulo ainda postou um vídeo no Facebook se desculpando mais uma vez do ocorrido: “Me sinto melhor que nunca e quero mostrar aos torcedores da Inter o que posso fazer, foi uma partida especial e quero ter uma bom desempenho”.

O triunfo contra a Lazio deixou a Internazionale na oitava colocação, com 52 pontos. A equipe de Roberto Mancini está a dois pontos da quinta posição, que dá vaga à próxima Uefa Europa League.