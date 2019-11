Lothar Matthäus critica técnico do Bayern: "Os jogadores perderam a fé em Guardiola"

Depois de conquistar a Bundesliga 2014/2015 com quatro rodadas de antecedência, o Bayern de Munique vem colecionado resultados negativos. Foi eliminado pelo Borussia Dortmund na DFB-Pokal (após empate em 1 a 1, caiu nos pênaltis), acumulou duas derrotas seguidas no campeonato nacional (2 a 0 para o Bayer Leverkusen, fora de casa, e 1 a 0 para o Augsburg, em seus domínios) e sofreu um expressivo revés de 3 a 0 para o Barcelona no jogo de ida da semifinal da Uefa Champions League. Para Lothar Matthäus, ídolo do clube alemão, a má fase se deve à falta de confiança dos jogadores do elenco em Pep Guardiola.

Conhecido por se envolver em polêmicas, Matthäus soltou o verbo contra o técnico alvirrubro. "Guardiola sabe que sua temporada está acabada e está sugando tanto a sua equipe que acabou desestabilizando os jogadores. Sua equipe não tem mais aquela estabilidade que manteve por oito meses e encantava os torcedores de norte a sul na Alemanha", disse em entrevista à Sky Deutschland.

"Parece que os jogadores perderam a fé em Guardiola, e por essa ele não esperava", completou o ex-jogador, campeão mundial com a Nationalelf em 1990.

Treinador dos bávaros desde 2013, Guardiola ajudou a equipe a conquistar cinco competições: duas edições da Bundesliga, uma DFB-Pokal, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes. Entretanto, ainda não alcançou o tão sonhado título europeu com o escrete de Munique, e o sonho pode ser adiado mais uma vez.

Depois da eliminação para o Real Madrid na temporada passada, o FC Bayern agora tem a difícil missão de reverter uma desvantagem de três gols frente ao Barcelona, time pelo qual Pep foi jogador e técnico. O duelo entre alemães e espanhóis será nesta terça-feira (12), às 15h45 de Brasília.

Sem os títulos da Pokal e da Champions League, o balanço da temporada bávara não seria dos melhores, considerando as pretensões do clube. Muitos rumores davam conta de que o comandante catalão deixaria a Alemanha ao final da temporada. Em contrapartida, o próprio Guardiola garante que cumprirá seu contrato com o Bayern de Munique, que vale até o final da temporada 2015/2016. Na última entrevista coletiva, o profissional de 44 anos descartou a chance de trocar seu atual clube pelo Manchester City, para o qual vinha sendo especulado.